Pobyt v Římě jí obrátil život naruby, letos už má obrat přes miliony

Kdy jste vaší značku založila a co vše Tedy’s znamená?

Paradoxně na své první mateřské, v únoru 2017. Synovi Šimonovi byly zrovna dva roky a my se s manželem rozhodli strávit prodloužený víkend v Římě. Právě jsme se procházeli po španělských schodech, když kolem nás procházela maminka s dcerou. Byly naprosto stejné. Dámy. Malá a velká. Klobouk, šaty, baleríny a nechyběly ani pro každou Chanel Le Boy. Bylo to něco úžasného. Jak procházely dál, všimla jsem si, že se za nimi neotáčí jen ženy, ale i muži. Uchvátilo mě to. V tu chvíli jsem sama toužila být takto sladěná i já se svým synem. Po návratu domů jsem intenzivně hledala, kde bych takové oblečení sehnala.

A našla jste ho?

Ne. V té době byl u nás vlastně jeden známější brand na šití stejných outfitů a samozřejmě nespočet šikovných maminek na mateřské,které šily jednoduchá trička a tepláky pro sebe a své ratolesti. Tepláky jsou samozřejmě fajn, ale přišlo mi zbytečné, aby byl někdo sladěný jen doma. Pak mi jednou manžel řekl: „Bože, mi neříkej, že je tak těžký ušít něco jiného než tepláky a triko? Když něco chceš, udělej si to sama.“ A to rozhodlo.

Co jste tedy nakonec vymyslela?

Nedalo mi to spát. Neustále jsem přemýšlela, které věci postrádám a které si naopak můžu koupit. Trvalo mi přes půl roku, než byly na světě první nákresy, podle kterých jsme mohly začít šít. Přiznám se, já sama totiž šít neumím. Proto jsem potřebovala někoho, kdo ty moje představy dokáže přenést do reality. Postupně jsem pak musela vychytat všechny mouchy, abych mohla jít s kůží na trh.

Vraťme se ale na začátek. Kde jste pracovala před mateřskou dovolenou a proč jste se do práce nevrátila?

Dřív jsem pracovala v nadnárodním korporátu. Poslední zaměstnání, ze kterého jsem odešla na mateřskou, byla banka. Neříkám, že mě to nebavilo, ale bylo tam velice málo prostoru pro tvůrčí věci. To ale vyplývá z logiky věci, v bankovním sektoru se asi moc tvořit nedá, vše říkají čísla. A ta tvořivost a kreativita mi prostě chyběla.

Darina Šťastná (28 let) Vystudovala Obchodní akademii v Hradci Králové.

Pracovala kromě jiného v bankovnictví.

V roce 2017 založila vlastní značku Tedy's.

Tedy's. Má syna, čeká dalšího potomka.

Mezi její koníčky patří cestování, miluje moře.

Můžete popsat své podnikatelské začátky?

Myslím si, že každý podnikatelský rozjezd je těžký. Obzvlášť, když chcete, aby bylo všechno perfektní. Nejtěžší asi bylo takzvaně se rozhoupat. Roli v tom sehrál i fakt, že jsem musela investovat a z nějakých sedmi tisíc měsíčně, které jsem na rodičovské dovolené pobírala, byla pro mě každá investice vysoká. Nechtěla jsem vkládat naše úspory do podnikání, na to jsem moc opatrná. Takže jsme si stanovili s manželem částku, kterou jsem si mohla v bance půjčit, aniž by nás to v případě neúspěchu nějak ohrozilo.

Kolik ta půjčka obnášela?

Půjčila jsem si padesát tisíc korun a koupila dvacet metrů látek dvou barev. Za zbytek jsem zřídila eshop, něco šlo na provoz. Jako by mi někdo řekl: Tady máš peníze a zkus je zestonásobit. Tak jsem k tomu od začátku přistupovala

Vy jste chtěla pracovat sama, anebo jste od začátku věděla, že si musíte sehnat tým?

Potřebovala jsem spolupracovníky a to bylo asi nejtěžší. Najít takové lidi, na které bych se mohla spolehnout, kteří by byli pro práci zapáleni. A to se mi naštěstí podařilo. Jsem vděčná, že jsem je našla.

Čím je vaše značka jedinečná, co všechno šijete?

Tvoříme věci, které si může dovolit nosit každý, a to pro různé příležitosti. Trička, šaty, vesty, kabáty, kalhoty, prostě oděvy všeho druhu, a to jak pro dospělé, tak pro jejich děti. Chceme, aby to všechno mohly naše zákaznice nosit roky a aby ty věci pořád vypadaly jako nové. Nehrajeme si na nějaké ‚dva roky záruky’.

Máte v sortimentu značky nějakého favorita nebo všechny kousky berete stejně?

Přiznám se bez mučení, mám hned dva. Je to takzvaný hacafrák a kalhoty z letošní kolekce #nARuby. Ty máme ve všech našich dostupných barvách. Tvorba právě těchto dvou kousků nám dala hodně, hodně zabrat. Už v procesu výroby jsme museli vychytat věci, které nám látka nedovolovala a my to přesto nechtěli vzdát. Nakonec se to podařilo.

Myslím, že všechny naše výrobky mají svůj typický rukopis a každý, kdo už něco z našeho sortimentu má, pozná na jiném, že se jedná o naši značku. Zároveň si dáváme pozor, aby nebylo vše stejné. Když se vrátím k oněm dvěma oblíbeným kouskům, tedy hacafraku a kalhotám, koupilo si tyto dva kousky už přes tisíc zákaznic, což je skvělé.



Jak se dostala vaše značka do povědomí lidí?

Troufám si říci, že primárně na doporučení našich spokojených zákaznic. Častokrát se nám totiž stává, že nám zavolá do ateliéru někdo, kdo v našem oblečení potkal třeba kolegyni v práci a chce ho mít taky.

Kde všude se vaše oblečení prodává?

V současnosti máme několik partnerských obchodů a e-shopů, kde je možné zakoupit naše kousky. Je to v Praze, Brně, Českých Budějovicích a samozřejmě v Hradci Králové, odkud pocházíme. V současné době plánujeme navázat spolupráci i s obchodem v Olomouci, s nímž jsme měli rozjet spolupráci už loni, ale kvůli covidu to nebylo možné.

Pokud byste měla jmenovat jednu jedinou nejdůležitější věc,která pomohla vaší značce uspět, která by to byla?

Rozhodně svého manžela Jirku, který mě po celou dobu drží. On je ten, kdo vyslechne všechny mé nářky, on je ten, kdo se mnou slaví úspěchy. Jak už to v životě chodí, jednou je líp, jednou hůř a on je mi vždycky velkou oporou. Vrátí mě vždycky zpátky do pohody, která je v mém případě neskutečně důležitá. Musím vědět, že mám pevné základy, na kterých můžu dál stavět a to je v tomto případě rodina.

Máte nějakého ambasadora?

Vyloženě ambasadora nemáme. Co ale máme, tak tváře svých vlastních kolekcí. Každý rok si pod naší značkou tvoří svou vlastní kolekci někdo ze známých osobností. Letos je to již druhým rokem Andrea Kerestešová-Růžičková. Je tváří své vlastní kolekce #nARuby.

Je něco, co momentálně vylepšujete?

V této době přesouváme celý náš ateliér v Hradci Králové přímo do středu města, aby to k nám zákaznice měly blíž. Chceme také posílit výrobu tak, abychom mohli v našich obchodech častěji doplňovat novinky. Zapracujeme i na lepším doručování našich balíčků, zlepšit chceme i náš e-shop dalšími službami. Plánů mám spoustu a snad mi druhá mateřská bude stačit na jejich uskutečnění.

Jak se vám daří skloubit péči o rodinu a podnikání?

Snažím se najít balanc. Jak už jsem říkala, důležité je mít silné základy, na kterých můžeme stavět. Byly doby, kdy jsem se snažila stihnout všechno. Starala jsem se o balení, dělala účetní, mistrovou ve výrobě, prostě kdeco. Postupem času jsem ale začala zjišťovat, že si všechno zbytečně komplikuji, a tak jsem do firmy přibrala dvě kolegyně. Tím, že čekáme do rodiny přírůstek, mám teď vedle sebe další dvě pravé ruce.

Jak se změnil váš život od založení značky?

S manželem máme domek pár kilometrů od Hradce Králové, takže jsem vlastně takové vesnické děvče. Když jsem dřív sledovala různé blogerky, herečky, zpěvačky, připadaly mi strašně vzdálené. Myslela jsem si, že jsou výjimečné ve svých profesích a že já,obyčejná vesnická holka, se s nimi nemůžu nikdy potkat, nedejbože spolupracovat. A teď se to děje a ony mají na sobě třeba moje tričko.

Kolik máte v současné době zaměstnanců a jaký je váš obrat?

Momentálně zaměstnávám pět lidí, čistý loňský obrat činil dva miliony, v letošním roce je to za osm měsíců tři a půl milionu.