Po covidu začínal s boilies na kapry od nuly. Už opět míří i do Evropy

Proč mají kapři větší zálusk na barevné kuličky, než na sladkou kukuřici nebo červíka? „Kukuřice má úplně jinou nutriční hodnotu. Kapr má v ústech receptory a pozná, kolik je v potravě bílkovin a cukru. Proč by se honil za přirozenou potravou, když ví, že tři kuličky vydají za třicet slávek,“ říká podnikatel, který je i vášnivý rybář.

Proč se jmenujete Mastodont Baits?

Návnady pro ryby si dělám v podstatě už od patnácti let, kdy jsme s většími či menšími úspěchy chodili chytat ryby jako teenageři. A když jsme ulovili pěkného kapra, který měl patnáct, šestnáct kilo, tak jsme ho obdivovali: Tyyy jo, to je mastodont! A to nám zůstalo. Udělali jsme si s kamarády blog s názvem Mastodont, pak Facebook, a jak přibývali lidé a zájemci o boilies, tak jednoho dne vznikl web Mastodont Baits.

Měli jste web, co bylo dál?

V začátcích nám ke zviditelnění hodně pomohlo video se známým rybářem Jakubem Vágnerem. Pak už zafungovala klasická šeptanda. Lidé si řeknou mezi sebou, že nástrahy fungují. Jeden rybář chytá, druhý jen kouká, po čase mu to nedá a zeptá se kolegy, co používá za nástrahu, zkusí naši kuličku a je náš!

Jan Tolar (1984) Vystudoval SOU gastronomické a poté tříleté dálkové nástavbové studium se státní maturitou s ekonomickým zaměřením.

Před založením firmy pracoval jako manažer skladové a výrobní logistiky ve velkých japonských firmách a také v opravárenství Českých drah.

V prosinci 2015 založil firmu Mastodont Baits, kde vyrábí prémiové návnady a nástrahy pro lov kaprů a amurů. V Nymburce má dvě provozovny - výrobu a kamennou prodejnu.

Na chodu firmy se momentálně podílí pět lidí.

Je ženatý, má tři děti.

Jsou sociální sítě velkým pomocníkem ve vašem oboru?

V Česku je velká konkurence mezi výrobci návnad, i když se síly pořád přeskupují, padesát jich vznikne a padesát zanikne každý rok. Nám se daří udržet se hlavně tím, že máme dobré produkty, které fungují, a sociální sítě s obřím dosahem, díky kterým, jsme všem tak trochu utekli.

Kde všude jste?

Máme Facebook, Instagram, YouTube, Tik Tok, Twitter... Všechny příspěvky ze sociálních sítí jsou zároveň automaticky integrované do našeho multijazyčného webu. Povedlo se nám dostat mezi zajeté značky, které tu jsou už od devadesátých let.

Je důležitý v tomhle podnikání merch? Tedy reklamní předměty, typicky například oblečení s logem.

Určitě je, na Vánoce zase připravujeme nový merch. Přirovnal bych to skoro k fotbalu, kde jsou slávisti a sparťani. Tak jsou mezi rybáři mastodontisti a další. Rivalita je občas v kaprařině nezdravě veliká, každý má svůj oblíbený brand a tým influencerů. Někteří mají značku skoro vytetovanou na čele, jiní chytají a zkouší více značek a až zas tak moc to neřeší.

Kolik kilo boilies u vás koupí takový pravověrný fanoušek, řekněme, za rok?

Náš skalní fanoušek a aktivní rybář koupí cca 100 až 150 kg boilies za rok. Hodně záleží na tom, na jakých vodách chytá.

V čem jsou vaše boilies jiná?

Děláme je odlišně, je to v podstatě ruční manufaktura. Nejedeme žádnou masovou produkci na linkách. Většina výrobců má kuličky jednu jako druhou, ale naše produkty jsou unikátní strukturou, tvarem, hrubostí… například jsou chlupaté, nepravidelné, mají vysoký obsah proteinu a cukru a hlavně fungují. A díky tomu se nám daří rok od roku růst i přes dnešní turbulentní dobu.

Kupují něco jiného od vás rybáři z Podyjí a rybáři od Labe?

Rozdíly nejsou ve vodě, ale spíše v ročním období. Jiná nástraha se hodí na podzim a dlouhodobější chytání, když jste u rybníka třeba týden. Jinou kuličku si zase vezmete na krátkou výpravu v létě. Záleží na aktivitě, aroma, hrubosti, obsahu cukrů a proteinu… Kdy, kde a jak použít konkrétní boilies je sedmdesát procent úspěchu.

Takže přibalujete ke krmivu i rady?

Na YouTube kanále máme videa o strategii lovu a krmení. Na co by rybáři přicházeli roky, tak my jim řekneme během pár minut, prozradíme styl, techniku… Když neví kdy, kde, jak co použít, ani zlatá koule mu tu rybu nechytí.

Prozraďte, na co lovit kapry právě teď o letních prázdninách?

V letních pařácích doporučuji spíše lovit na řekách a větších vodních nádržích, ideálně, když bude foukat vítr. A co se týká nástrah, tak určitě použít atraktivní voňavé věci. Ovocné, hodně kořeněné kuličky, kombinace masa a ovoce, koření. Toto rybu přiměje k záběru, i když je ve vodě méně kyslíku a špatný tlak.

A váš největší kapří úlovek?

Ze svazové vody, která se u nás počítá, 24 a půl kila. Ale už ryby nevážím a neměřím, honba za rekordy mě nebere. Chci si užít vzácný čas strávený u vody společně s mojí rodinou a mít radost z každého úlovku.

Jsou vaše receptury tajemstvím?

Samozřejmě máme svoje tajemství, každý náš recept je naše know-how. Mícháme si aroma z esenciálních olejů, které si necháváme dělat na zakázku jen pro sebe, máme sepsané návody, kolik použít cukru, bílkovin, proteinů… receptury máme schované v šuplíku. Je to velká část našeho úspěchu. A to je to i jeden z největších problémů nahraditelnosti zaměstnanců.

Kvůli tomu, že by mohli vynést vaše recepty?

Bojím se kohokoliv pustit do výroby. Člověk pak odejde a prodá, nebo dá recept konkurenci, a nikdo mu nic nedokáže. Už se nám to i stalo. Naštěstí tyto kopírky lidé na sociálních sítích neodpouští a konkurence si spíš uškodí.

Kdy má výrobce návnad špičku sezony?

Právě v tomto období. Ze zahraničí chodí poptávky jedna za druhou. Oslovují nás velké e-shopy, které chtějí naše zboží prodávat do Maďarska, Srbska, Slovinska, Chorvatska, Rumunska… Celé dny teď odepisuji na nabídky.

Jste teď více zaměření na export?

Máme silné zázemí zákazníků v Itálii a Maďarsku. V našem mezinárodním týmu promotérů jsou Italové, Poláci, Rakušané, Němci, Francouzi, Maďaři. Měli jsme vybudované silné prodejní kanály před covidem, ale ten to bohužel vše smetl. Takže začínáme budovat expanzi a mezinárodní velkoobchod jakoby od nuly.

A daří se?

Zasáhla do toho i válka na Ukrajině a s ní spojená inflace. Všichni potenciální partneři byli konzervativní a snižovali sklady zásob. Poslali jsme mnoho nabídek a bez odezvy. Teď se to už trochu láme do normálního stavu a dobýváme ztracená území zpět, uzavíráme nové zahraniční kontrakty.

A je to problém, když vám v zahraničí skončí prodejce?

Měli jsme exkluzivní partnery v Maďarsku a na Slovensku, a když na ráz skončili v covidu, klesl nám velkoobchodní obrat o 40 procent. Toho se teď chceme vyvarovat, a snažíme se o co největší diverzifikaci a síť prodejců, abychom v případě problémů na trhu neměli tak velký propad. Protože když nám klesne poptávka v jedné zemi, tak to můžeme vyvážit jinde. Pomáhá to stabilitě prodejů.

Takže vypadá to na další rozšiřování výroby?

Jsme stále ještě konzervativní. V covidu jsme se restrukturalizovali, jen nás teď jen půlka. Nenabíráme lidi, konsolidujeme se, plánujeme jít do vlastních prostor. Volné kapacity máme, i když na hraně, ale problémy s výrobní kapacitou jsou vždy příjemnější než být bez poptávky. Období mírnějšího růstu využíváme k budování strategických věcí na našem webu a dalších projektech pro podporu expanze.