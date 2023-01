Bude se propouštět, ale i nabírat. Kdo je nejohroženější a kdo má šanci?

Zatímco v roce 2022 se propouštění z důvodu úspory nákladů a zvyšování efektivity práce ve firmách dotýkalo spíše řadových zaměstnanců, na začátku letošního roku by mělo zasáhnout i do managementu. Alespoň tak to vidí headhunteři, kterým se několikanásobně zvýšila poptávka po kvalifikovanějších a zkušenějších posilách.

„Zpomalení ekonomiky a větší sledování personálních nákladů dopadá i na top management, který musí vyhodnotit, koho si chce udržet i v horší ekonomické situaci a kdo je postradatelný. Vlastníkům firem to otevírá prostor pro výměnu manažerů na úrovni středního a vyššího managementu, jejichž výkon vyhodnotí jako nedostatečný,“ říká Ondřej Havlíček, spoluzakladatel společnosti Wolf Hunt.

Model, se kterým už začaly společnosti Twitter, Meta Platforms a řada jiných globálních korporací, se podle Havlíčka zřejmě propíše i do českého prostředí. „Dá se očekávat, že u nás tak letos přibude na trhu práce více volných manažerů,“ předpovídá Havlíček.

Podle jeho kolegy z Wolf Hunt Ivana Dávidíka dopadne ochlazení trhu nejdříve na střední management. To jsou řídící pracovníci, kteří ve velkých firmách zodpovídají za větší organizační jednotky nebo určitou oblast napříč celou firmou. Typicky jsou to vedoucí ekonomických, personálních či technologických úseků či útvarů, manažeři kvality, bezpečnosti, vývoje a dalších oddělení.

„Nedá se úplně generalizovat, kdo je ‚nejohroženější‘, ovšem v posledních měsících vidíme větší fluktuaci mezi obchodními manažery, protože jsou to právě oni, kdo přímo stojí za obchodními úspěchy či neúspěchy firmy,“ přibližuje Dávidík.

Rok 2023 – rok přestupů

I když obecně je u manažerů zvykem po čtyřech pěti letech měnit působiště, letošní rok bude tím, kdy se očekává přestupová smršť.

„Určitě bude část firem, které se budou snažit ušetřit tím, že zúží vedení, ale v čím dál více společnostech si uvědomují, že dostat do řízení schopné manažery je investice, která se násobně vrátí,“ říká Ivan Dávidík. Podle něj tak větší část majitelů společností bude své řídící pracovníky obměňovat.

„Půjde spíše o výměnu ‚hlava za hlavu‘ s cílem dostat do společnosti lidi, kteří jí pomůžou posouvat se kýženým směrem, dosahovat vytyčené výsledky a strategicky ji provedou i turbulentnějším obdobím,“ myslí si headhunter.

Tak například u zmiňovaného obchodního manažera budou od čerstvé posily vyžadovat, aby přišla do firmy s novou obchodní strategií, rozšířením portfolia služeb či expanzí do dalších oblastí.

Kvalita manažera se obecně těžce hodnotí. Záleží vždy na tom, ve které firmě působí a v jaké fázi se daná společnost zrovna nachází.

„Úplně jiné požadavky bude mít začínající startup, dlouholetá rodinná firma nebo nadnárodní společnost, která prochází krizí a musí propouštět zaměstnance. Jiné schopnosti budou potřeba například k omezování nákladů, rozvoji rychle rostoucí firmy nebo k úspěšnému provedení společnosti krizí,“ uvádí Dávidík.

O ty nejlepší ale budou firmy bojovat bez ohledu na úroveň nezaměstnanosti. „Může to být pro společnosti ještě těžší než v předešlých letech. Zaměstnanci mohou vzhledem k inflaci požadovat navýšení platů, a to případně zdraží lidi, které přetahujete. Otázkou je, jestli si to všechny firmy budou moci dovolit,“ poznamenává Havlíček.

Přichází krizový ředitel

Největší novinkou roku 2023 nebude obměna vedoucích úseků, ale příchod „neviditelných“ ředitelů. Majitelé společností ve velkém oslovují externí, takzvané interim manažery.

„Aktuálně sledujeme nárůst zájmu o interim management o více než 40 procent oproti období před covidem. Koronavirus ukázal, že si společnosti nedokážou s přicházejícími změnami poradit a hledají ty, kteří mají schopnost se v jejich firmě rychle zorientovat, vyvést ji z krize, pomoct s růstem nebo s překlenutím období chybějícího manažera,“ vysvětluje Radka Šušková, interim manažerka a jednatelka společnosti New Dimension.

Podle ní bude po manažerech externistech čím dál tím větší poptávka. „Už teď firmy často přistupují k výrazným úsporným opatřením. Společnosti také přehodnocují množství zaměstnanců, které v dalším kvartále budou potřebovat pro zajištění zakázek a chod podniku. Souvisí s tím i to, že mnohé společnosti již zastavily nábory a přistupují i k propouštění,“ dodává manažerka.