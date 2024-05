Judista Klammert skončil na MS ve druhém kole, porazil ho bývalý šampion Majdov

Klammert, jenž na nedávném Grand Slamu v Dušanbe prohrál až ve finále, si v Abú Zabí připsal nejprve vítězství nad Robertem Florentinem z Dominikánské republiky. Panamerického šampiona porazil na ipon, poté co se mu zhruba v polovině třetí minuty povedla technika ko-uči-gari.

Proti světové sedmičce Majdovovi už ale po boji neuspěl. Srbský judista, který právě v Abú Zabí slavil vloni jedno ze svých dvou prvenství z Grand Slamů a ve sbírce úspěchů má mimo jiné i stříbro z pražského ME v roce 2020, zvítězil ve zlatém skóre. Oba soupeři měli v té době na kontě dvě napomenutí a Klammert diskvalifikující třetí šido obdržel jako první.

A po zápase cítil křivdu. „Vážně nevím, za co to bylo. Šli jsme velmi vyrovnaný zápas, v prodloužení, 2:2 na šida. Dělali jsme stejně. Udělal útok, já jsem z něho nasadil škrcení. Čistě nasazený krk, už se chystal plácat, ale rozhodčí to přerušil a dal mi trest. Musím se na to podívat, já vůbec nechápu za co,“ řekl Klammert Radiožurnálu Sport.

Po světovém šampionátu měl rozporuplné pocity. „Díky těm bodům za první kolo jsem si potvrdil olympiádu. Jsem velmi nadšený z toho, že jedu na olympiádu, že se ten sen splnil. Dokázal jsem se dostat na olympiádu z posledních tří turnajů, byl jsem fakt pod enormním tlakem. Zároveň jsem dnes měl takovou výkonnost, že jsem mohl jít daleko, a mrzí mě, že mi tu příležitost odepřeli,“ doplnil český reprezentant, který si zopakuje účast z her v Tokiu.

V Abú Zabí se představí ještě česká judistická jednička Lukáš Krpálek. Na tatami nastoupí v nejtěžší váze nad 100 kg ve čtvrtek. V prvním kole má volný los a ve druhém narazí na vítěze duelu mezi Černohorcem Antem Dubretou a Gruzíncem Sabou Inaneišvilim.

To, že mu hrozí dvaadvacetiletý Gruzínec, Krpálka nepotěšilo. „Tenhle ohromně talentovaný soupeř mi vůbec nesedí, loni mě porazil ve druhém kole na Grand Slamu právě v Abú Zabí. A porazil mě tak, že mě úplně přejel. Nemám z toho radost, nicméně se budu snažit mu porážku vrátit,“ uvedl dvojnásobný olympijský šampion v tiskové zprávě svazu.