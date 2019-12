Předdůchodci si mohou vydělávat neomezeně. Jak je to s daněmi a odvody

Spoření v doplňkovém penzijním spoření umožňuje čerpat předdůchod a vyhnout se finančně nevýhodnému předčasnému důchodu.

Odchod do předčasné penze totiž znamená nenávratné krácení důchodu. Předčasní penzisté navíc nemohou vykonávat výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění. Pokud se pro ni rozhodnou, výplata předčasného důchodu se jim pozastaví, což je omezující.

Jak se zkrátí procentní výměra předčasné penze Podle počtu dnů předčasnosti/procentní sankce 90 a méně 91-180 181-270 271-360 361-450 451-540 541-630 0,9 % 1,8 % 2,7 % 3,6 % 4,8 % 6 % 7,2 % 631-720 721-810 811-900 901-990 991-1080 1 081-1 170 1 171-1 260 8,4 % 9,9 % 11,4 % 12,9 % 14,4 % 15,9 % 17,4 % zdroj: ČSSZ

V předdůchodu toto omezení neplatí, můžete si přivydělávat libovolně a neomezeně. Není to totiž žádná dávka od státu. Na předdůchod si musíte sami předem naspořit v doplňkovém penzijním spoření, a to po dobu nejméně pěti let. Částka, kterou musíte mít k dispozici, je předepsaná a závisí na tom, na jak dlouho do předdůchodu půjdete. Předdůchod přitom musí trvat alespoň dva roky a nejdéle pět let.

Pro rok 2019 platí, že pro odchod do předdůchodu musíte mít naspořeno alespoň 9 368 korun na měsíc. „Měsíční částka předdůchodu musí činit alespoň 30 % průměrné mzdy za kalendářní rok předcházející tomu, v němž předdůchod započal,“ vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.



Pro letošní rok jsou předepsané tyto částky:

Na dva roky – 224 832 Kč

Na tři roky – 337 248 Kč

Na čtyři roky – 449 664 Kč

Na pět let – 562 080 Kč

Podle statistik Asociace penzijních společností pobíralo předdůchod z doplňkového penzijního spoření k 30. 9. 2019 celkem 4 311 osob, průměrná výše vypláceného předdůchodu činila 9 800 korun.

A jaké jsou další výhody předdůchodu. „Za předdůchodce platí zdravotní pojištění stát a při výpočtu řádného starobního důchodu se dané období počítá jako vyloučená doba pojištění,“ poznamenává daňová poradkyně Gabriela Ivanco.

Výdělek není omezen

Předdůchodci mohou neomezeně pracovat, tedy i do dosažení řádného důchodového věku. Podle odborníků volí zpravidla práci na některou z pracovních dohod nebo zkrácený úvazek. „Předdůchodci mohou i podnikat nebo pracovat na plný úvazek, ohledně vlastního příjmu nejsou nijak limitováni, to je rozdíl oproti předčasným důchodcům, kteří nemohou mít příjem zakládající účast na důchodovém pojištění,“ doplňuje Ivanco.

Jak dodává, zaměstnaní předdůchodci odvádí ze své hrubé mzdy sociální a zdravotní pojištění i daň z příjmu. Při výpočtu sociálního pojištění a daně z příjmu fyzických osob nedochází k žádným úlevám, ale ani není výpočet méně výhodný. Pouze u zdravotního pojištění nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ, což se vyplatí při práci na zkrácený úvazek s hrubou mzdou nižší, než činí měsíční minimální mzda. „Při výpočtu daně z příjmu fyzických osob mohou předdůchodci u jednoho zaměstnavatele podepsat prohlášení k dani a uplatnit při výpočtu daně z příjmu měsíční slevu na poplatníka ve výši 2 070 korun,“ upřesňuje daňová poradkyně.

Podnikání – vedlejší i hlavní činnost

Pokud se předdůchodce rozhodne podnikat, výkon samostatné výdělečné činnosti je pro účely placení zdravotního pojištění považován za výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti, protože předdůchodci jsou státními pojištěnci. „Zdravotní pojištění se tedy vypočítává ze skutečného vyměřovacího základu a nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ, jako je tomu při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti,“ dodává Gabriela Ivanco. Jinými slovy, odvody na zdravotní pojištění jsou díky tomu nižší.

Při placení sociálního pojištění se však výkon samostatné výdělečné činnosti v předdůchodu považuje za výkon hlavní samostatné výdělečné činnosti. „Získaná vyšší doba pojištění pracujícího předdůchodce, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, má však pozitivní vliv na výpočet následného starobního důchodu,“ uzavírá daňová poradkyně.