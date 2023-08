Které přivýdělky na brigádách zvyšují budoucí i stávající penzi

Budoucí starobní důchod totiž zvyšují pouze příjmy, z nichž bylo zaplaceno sociální pojištění. Z dohody o provedení práce se sociální pojištění platí, když je hrubá měsíční odměna 10 000 korun a více a z dohody o pracovní činnosti, jestliže je hrubá měsíční odměna 3 999 korun a více.

„V případě práce na základě více pracovních dohod pro více zaměstnavatelů s hrubou odměnou do limitu nemá žádná z těchto brigád vliv na budoucí výpočet důchodu,“ přibližuje Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Mazars.

Zvyšuje se osobní vyměřovací základ

Zaměstnancům přivydělávajících si v letních měsících na pracovní dohody s hrubou odměnou nad limit se pro důchodové účely tyto příjmy sečtou. Například zaměstnanec s hrubou mzdou 40 000 korun a odměnou z dohody o provedení práce ve výši 20 000 korun je na tom za daný měsíc pro budoucí výpočet důchodu stejně, jako zaměstnanec pracující pouze pro jednoho zaměstnavatele s hrubou mzdou 60 000 korun.

„Výši starobního důchodu ovlivňují příjmy od roku 1986, proto několik příjmově nadprůměrných měsíců důchod příliš nezvýší, při výpočtu invalidního důchodu to však může být značný rozdíl,“ vysvětluje Ivanco.

Výši státního důchodu ovlivňují nejenom rozhodné příjmy, ale i získaná doba pojištění. Do doby pojištění se započítají odpracovaná období, kdy bylo z příjmu sraženo sociální pojištění a náhradní doby pojištění. Žádné období během produktivního života nemůže být pro důchodové účely započítáno dvakrát, žádný měsíc nemůže zvýšit dobu pojištění například o dva měsíce.

„I když mají brigádníci v letních měsících příjmy, ze kterých zaplatili sociální pojištění od více zaměstnavatelů, tak dobu pojištění si zvyšují stejně jako zaměstnanci pracující pro jednoho zaměstnavatele,“ objasňuje daňová poradkyně.

Využijte aplikaci IDA

Pokud jste si během svého aktivního života přivydělávali i na brigádách a z přivýdělku bylo odváděno sociální pojištění, můžete si sami zkontrolovat, jak vám tyto přivýdělky ovlivní budoucí penzi. Stačí využít informativní důchodovou aplikaci IDA. Tuto službu spustila Česká správa sociálního pojištění v červenci 2021. IDA je určena každému pojištěnci, který dosáhl věku alespoň 19 let a zároveň získal alespoň jeden rok placeného pojištění.

Díky této aplikaci si můžete zjistit, jaký je aktuální odhad vaší starobní penze, kdy půjdete do důchodu, jaké údaje vám v evidenci chybí, kolik let pojištění vám do penze zbývá i další informace. IDA je průběžně aktualizována a upravována, aby poskytnuté informace co nejvíce odpovídaly skutečnosti. Můžete tak snadno zjistit, zda se vám na penzi započítávají i brigády a zda máte v evidenci všechny přivýdělky, z nichž bylo zaplaceno sociální pojištění.

Pokud jste aplikaci IDA ještě nevyzkoušeli, má smysl tak učinit. Používání je bezpečné a do aplikace se můžete snadno přihlásit přes elektronickou identitu či datovou schránku.

Pracující senioři si zvyšují důchod

Brigády jsou velmi oblíbené i pro starobní důchodce. Výdělečnou činností si dokonce mohou zvýšit měsíční starobní důchod. Za každých odpracovaných 360 kalendářních dní, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, se zvýší starobní důchod o 0,4 procenta výpočtového základu. O toto navýšení je ale potřeba požádat. Žádost je potřeba poslat podle místa trvalého pobytu prostřednictvím příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení.

Měsíční důchod si ale mohou zvýšit pouze zaměstnanci v řádném důchodovém věku, protože předčasní důchodci mohou pracovat pouze na dohody s odměnou do limitu. „Předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění, a zároveň pobírat důchod,“ uzavírá Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Mazars.