Technologické akcie byly až donedávna hitem. Nastávají ale změny

Investoři do technologických akcií a fondů dosahovali v posledních letech nadprůměrných výnosů. Letos technologické akcie ale klesají spolu s finančními trhy.

„Průměrná roční výkonnost námi nejčastěji využívaného technologického fondu se za posledních pět, ale i deset let pohybovala kolem 15 procent ročně. Od začátku letošního roku ovšem nastala na technologických akcií korekce v řádu nižších desítek procent,“ potvrzuje ústup investic do technologií ze slávy investiční analytik skupiny Partners Marcel Vanduch.

Přesto to podle něj neznamená, že by technologické akcie ztratily na perspektivě. Jinak by totiž netvořily pevnou součást portfolií podílových fondů i jednotlivých investorů.

„Typické využití těchto akcií je v základních akciových pozicích, kde bývá technologický sektor zpravidla zastoupený,“ říká analytik s tím, že technologické akcie a technologické fondy jako klasické růstové tituly nacházejí uplatnění i samostatně v doplňkových částí akciových portfolií.

Proč klesají technologické akcie

Podle ředitele investic podílových fondů Amundi Czech Republic Petra Šimčáka jsou technologické akcie u investorů oblíbené pro jejich historickou nadvýkonnost. Ta vábí další a další investory, kteří dál a dál zvedají ceny těchto akcií. Svou roli v tom hraje i to, že technologické firmy mají vysoké marže na svých produktech a tak i vysoké zisky.

To se nyní ale přece jen mění. Petr Šimčák říká, že další vývoj investic do technologických firem významně určí měnová politika americké centrální banky a její zvedání základních úrokových sazeb.

„Konkrétně pak jde asi o to, zda jejich vyšší ziskovost bude dostatečně kompenzovat v protisměru působící vyšší úroky a dražší valuaci. To může trvat i několik roků, což je podle mě krátkodobá korekce, podle jiných věčnost či dlouhodobý trend,“ vysvětluje.

Úrokové sazby v USA Petr Šimčák zmiňuje hlavně proto, že většina globálně úspěšných technologických firem pochází právě z Ameriky. A pokud tamější centrální banka zvedá kvůli inflaci úrokové sazby, prodražuje financování těchto firem a zároveň i posiluje dolar. Což je pro tyto firmy důležité, protože tvoří většinu zisků mimo Ameriku.

„Z faktorů, které promluví do vývoje technologických titulů, bych nejvíce zdůraznil změnu měnové politiky z uvolněné na restriktivní. Jednotky procent v úrokové sazbě či výnosu státního dluhopisu způsobují pohyb v řádu desítek procent v ocenění, aniž by se cokoliv jiného změnilo. A ono se toho navíc změnilo více,“ popisuje dopady měnové politiky FEDu na finanční trhy.

Akcie Amazonu stouply bezmála o 30 %

O tom, jaký bude další vývoj na trhu akcií technologických firem, Marcel Vanduch odmítá spekulovat. I on ale uvádí, že klíč k jejich budoucnosti drží americká centrální banka. Zde odkazuje také na aktuální hospodářskou recesi (dva kvartální poklesy HDP za sebou, pozn. red.) americké ekonomiky.

Právě recese v USA totiž podle něj může přimět americkou centrální banku k ústupu od dalšího razantního zvyšování úrokových sazeb. Což se nyní ale nejeví příliš pravděpodobné, protože inflace v USA v srpnu klesla pomaleji, než čekali analytici. Přesto v momentě, kdy vešel ve známost II. kvartální propad americké ekonomiky (-0,6 %), technologické akcie zaznamenaly růst „Například akcie společnosti Amazon vyrostly skoro bezmála o 30 procent,“ říká.

To potvrzuje i analytik brokerské společnosti XTB Tomáš Vranka, který právě akcie Amazonu nyní vybral do svého portfolia, jehož prostřednictvím seznamuje začátečníky se základy investování. Mnohem zajímavější ale je, proč se tak rozhodl.

„Amazon většina z nás zná jako online prodejce všeho možného. To je v principu pravda. Tržby z retailu tvoří přes 80 procent z celkových tržeb firmy. Podíváme-li se ale na zisky, tak uvidíme, že retail je ze všech segmentů asi nejméně podstatný segment. To proto, že v jeho případě jsou stále velmi nízké marže,“ vysvětluje s tím, že na Amazonu jsou tak zajímavější jiné jeho činnosti. A jimi jsou opět technologie. Amazon je totiž světovou jedničkou v poskytování cloudových řešení a na trhu si drží zhruba 33% podíl.

„Na druhém místě se nachází Azure od Microsoftu s 21% podílem, na třetím pak Google Cloud s deseti procenty. Cloud je tedy na první pohled sice nenápadný, ale tvoří až tři čtvrtiny provozního zisku Amazonu,“ upřesňuje Tomáš Vranka.

Podle něj Amazon slušně vydělává i na reklamách, které na Amazonu fungují tak, že když prodejce chce při vyhledávání svůj výrobek umístit výše, musí prostě více zaplatit, aby ve vyhledávání přeskočil ostatní.

Hodnotové versus růstové investování

Technologie podle analytiků patří mezi sektory, které spadají do takzvaného růstového stylu investování. Například energetické společnosti, které jsou teď také velice v kurzu mezi investory, jsou typickým zástupcem hodnotového investičního stylu.

„Obecně technologické akcie nabízejí zajímavý výnosový potenciál a pro investory jsou atraktivní. Bohužel často se setkáváme s tím, že investor nakoupí akcie pouze na základě té atraktivity nebo třeba z důvodu vyššího poklesu konkrétní akcie. A to je z mého pohledu trochu málo,“ říká Marcel Vanduch s důrazem, že každému nákupu či prodeji akcie by měla předcházet důkladná analýza.

V případě technologických akcií pak zmiňuje zkušenost z roku 2001, kdy tyto akcie výrazně propadly. A trvalo jim zhruba 15 let, než se dostaly na ceny z roku 2001. Obdobně to vidí i Petr Šimčák. I podle něj by měli být investoři nyní opatrnější než v minulých letech, kdy trhy jenom rostly. A to proto, že trhy teď zdaleka jenom nerostou.

„Podle mého názoru jsme svědky k návratu k tradičnímu, hodnotovému, způsobu investování. A to takovému, kdy na ceně znovu získají akcie reálných firem s reálnými byznysy a ziskovostí v podobě dividend nebo zpětných odkupů akcií,“ vysvětluje.

Jak upřesňuje, globální akciový trh tvoří přibližně z poloviny růstové tituly a z poloviny hodnotové tituly. Klíčem k úspěchu proto i nadále podle něj zůstává diverzifikace. A to i třeba kvůli tomu, že z klasické růstové akcie se může stát akcie hodnotová. To například, když zisková růstová technologická firma dostatečné zlevní.

Pro porovnání uvádí příklad hodnotových energetických titulů. „Energetická revoluce může z mnoha tradičně hodnotových firem udělat na několik let růstový příběh. Růst a hodnota se totiž často může doplňovat a v extrémních fázích cyklu často překrývat,“ vysvětluje.

A že na komplikované otázky neexistují jednoduché odpovědi, potvrzuje i Marcel Vanduch. „My si vývoj hodnotového a růstového stylu dlouhodobě vyhodnocujeme a paradoxně například za posledních 50 let dosáhly oba styly přibližně stejné výkonnosti. Přitom každý styl k této výkonnosti došel úplně jinou cestou, To znamená, že oba tyto styly patří do kvalitně diverzifikovaného portfolia,“ uzavírá.