KOMENTÁŘ: Pěstitelé na kávě nezbohatnou, investoři ano. Jak na to

Produkce kávy je velký průmysl z jednoho důvodu: její spotřeba je skutečně univerzální záležitostí. Celosvětově lidé zkonzumují každou minutu 2,3 milionů šálků kávy. Podle celkového objemu prodeje je káva čtvrtým nejkonzumovanějším nápojem na světě.

Káva je komodita a investice do komodit není zas tak jednoduchá. U kávy je rozdíl, jestli investujete do zrnkové kávy, nebo do kávových futures, což je nepřímá investice do vývoje ceny kávy.

Erik Kmeť Je zkušený portfolio manažer, na kapitálových a finančních trzích pohybuje přes 10 let.

V roce 2019 spolu s Janem Lobem založili skupinu K&L Rock Group.

V roce 2020 spustili alternativní investiční fond, který zhodnocuje prostředky klientů kombinací investic do nemovitostí, tradingu na akciových i komoditních trzích a private equity.

Skupina má nyní v portfoliu aktiva za téměř čtvrt miliardy korun.

Myslím si, že běžní Češi investici do kávy zatím výrazně nevnímají, na druhou stranu jsou zde i progresivní nebo dynamičtí investoři, kteří se rádi vrhají do nových věcí.

Je to ten typ investorů, který do trhu vstoupí, vezme si svých 5 % na pohybu ceny a z trhu odchází. Jsou to spíše krátkodobé obchody, které využívají například technickou analýzu nebo fundamentální situaci na trhu, tedy analýzu finančních trhů s predikcí cen. Jako například oslabení brazilského realu, změnu stavu zásob kávy nebo meteorologické změny počasí.

Káva je přitom veřejně obchodovatelná komodita na burzách ve formě futures kontraktu. Obchoduje se v librách a jeden kontrakt je 37 500 liber.

U většiny kontraktů nedochází k fyzickému dodání. Kontrakty jsou ukončeny před datem dodání, nebo se prodlužují na další kontrakt. Vlivy na cenu má hlavně počasí a geopolitické vztahy v hlavních státech, brazilský real a americký dolar, ceny energií a vývoj na rozvíjejících trzích.

Do kávy se dá investovat přímo i nepřímo

Kávu bych však za ryzí investici nepovažoval. Ve většině případů při přímém investování do kávy bych to nazval jako spekulace. Investoři nakupují LONG i SHORT. V Long obchodování sázejí na to, že cena kontraktů poroste a vydělají na principu nakoupit nízko, prodat vysoko. Short obchodník sází na pokles ceny a doufá, že cena bude padat a tím vydělá. Takže je to přesně opačný princip obchodu long.

Přímá investice může být Kávové ETF, futures kontrakt na kávu nebo finanční produkty které mají podkladové aktivum kávu. Další možnost je kupovat přímo akcie společností jako například Starbucks, Nestlé, Luckin coffee.

Obchodovatelné akcie kávových společností Akcie Symbol Měna Starbucks SBUX USD J.M.Smucker Co. BMI USD Nestlé SA AQUA USD Restaurant Brands International Inc KSB EUR Luckin Coffee LNN USD Farmer Brothers Company PNR USD Whitewave Foods Company PCYO EUR Tata Coffee TATACOFFE USD Dunkin ‚Brands Group DNKN USD JDE Peet’s JDE EUR zdroj: FXstreet. cz

Cenu kávy ovlivnil strach z recese

Stanovení ceny kávy, měření a zprůměrování globálního průmyslu je složitá zkouška. Světové ceny kávy neustále kolísají, ale každá země má také rozdíly v dostupnosti, relativních nákladech a konečné ceně hotového produktu. Cena kávy před nedávnem klesla, poptávka totiž byla ovlivněna strachem z toho, jak velká bude recese (Kurzy.cz: cena kávy 10. října 2022 = 216,37 amerických centů za libru, pozn. red.).

Světové ceny kávy neustále kolísají, zatímco 9. února 2022 se libra kávy obchodovala za 258,35 amerických centů za libru, 10. října 2022 cena libry kávy klesla na 216,37 amerických centů za libru.

Pěstitelé na zelených kávových zrnech nevydělávají zrovna moc. Vzhledem k tomu, že ceny neustále kolísají každý rok, mohou se pohybovat od méně než 50 amerických centů za libru kávy, jak tomu bylo v roce 2001, po více než 310 v roce 2011, až po dnešních 210 amerických centů za libru.

Ve srovnání, kdo na tom vydělá více, jestli pěstitelé nebo obchodníci s futures kontrakty, budou na tom o hodně lépe byznysmeni. Jejich zisky se při obchodu, který by otevřeli v roce 2020, přehouply přes 100 procent. Kdežto marže u pěstitelů je velmi nízká a tím pádem z cenového pohybu přes 100 procent si vezmou jen velmi malou část. Někteří pěstitelé tak žijí na hranici chudoby.

Spotřeba kávy se zvyšuje

Káva se pěstuje ve více než 70 zemích. Bezkonkurenčně největším producentem a vývozcem kávy je Brazílie, přičemž jedinou další zemí tvořící dvouciferné procento celosvětové produkce je Vietnam. Celkově 60 % celosvětové produkce kávy je ze čtyř zemí – kromě Brazílie a Vietnamu, jsou dalšími největšími producenty Kolumbie a Indonésie.

Spotřeba kávy se přitom neustále zvyšuje. Od roku 1970 do roku 2015 se roční produkce zdvojnásobila na 8,7 milionu tun. Producenti spotřebují z celkové produkce 30 procent a ostatních 70 procent se obchoduje. Největšími dovozci kávy jsou pak USA, Německo a Itálie.

To že se káva pěstuje, přispívá do rozpočtů i rozvojových zemí a těch je kolem 50. Hlavně v rozvojových zemích přispívá ke tvorbě nových pracovních míst a také má velký hospodářský význam kvůli ziskům z exportu.