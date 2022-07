Zajímavosti o burzách a akciích. Hra o penězích běží přes 400 let

V dnešní době může investovat na burzách v podstatě každý, ať už samostatně nebo s pomocí podílových fondů. S nástupem moderních technologií se investiční svět výrazně zpřístupnil a zrychlil. Nese to s sebou jak výhody, tak zvýšené nároky na investory a jejich rozhodovací schopnosti i disciplínu, aby se drželi svých plánů a neprodávali například v panice se ztrátou. Základem úspěšného investování ale stále zůstává chuť se vzdělávat, znát svou toleranci k riziku a umění držet emoce na uzdě.

Nejstarší akciová burza vznikla v roce 1602 v nizozemském Amsterodamu a obchodovalo se na ní s papírovými akciemi tehdejší nizozemské Východoindické společnosti. V určité podobě ale akcie existovaly již v dobách antického Říma. Největší světovou burzou z hlediska tržní hodnoty akcií obchodovaných společností je New York Stock Exchange (NYSE) sídlící na slavné Wall Street. Hodnota firem, které se na této burze, založené v roce 1792, obchodují, se pohybuje okolo 30 bilionů dolarů.

Snahy o založení burzy v Praze započaly už za vlády Marie Terezie, plán se podařilo realizovat až v roce 1871. Zpočátku se na pražské burze obchodovalo jak s cennými papíry, tak i s komoditami. Velmi úspěšným se stal obchod s cukrem, pro který se Praha stala klíčovým trhem pro celé Rakousko-Uhersko. Po první světové válce se však v Praze obchodoval již pouze s cennými papíry. První obchodní seance se na pražské burze v její novodobé historii konala 6. dubna 1993.

První knihu, která se věnuje investování do cenných papírů, napsal v roce 1688 židovský kupec José Penso de la Vega. Autor čtenáře seznámil se základy obchodování na burze a stanovil také čtyři pravidla pro investování. Čtvrté pravidlo, které je dodnes výstižné, zní: „Ten, kdo chce na této hře zbohatnout, musí mít jak peníze, tak trpělivost.“

Černé úterý

Největší burzovní krach v historii se odehrál v říjnu 1929 na burze v New Yorku a bývá označován za počátek hospodářské krize 30. let. Primát tento den – pojmenovaný Černé úterý – drží už téměř sto let a nepřekonaly ho ani moderní krachy spojené s tzv. prasknutím internetové bubliny, finanční krizí v roce 2008 nebo koronavirovou pandemií. V úterý 29. října 1929 změnilo majitele přes 16 milionů akcií – někteří v panice prodávali akcie za jakoukoliv cenu. Ztráty dosáhly miliard dolarů. Během října došlo v průběhu historie k několika dalším burzovním krachům a mezi makléři se označuje tento měsíc jako prokletý.

Nehledě na hloubku poklesů při jednotlivých propadech je třeba dodat, že trhy se vždy zotavily a s určitým odstupem doposud pokaždé překonaly předchozí maxima. Poklesy jsou na trzích běžné a opět se dostáváme k oné pověstné trpělivosti a schopnosti ovládnou své emoce, což nás může uchránit před ztrátami.

Na burzách se obchoduje jak s akciemi společností, tak i s komoditami, jako jsou drahé kovy, ropa, ale také potraviny jako kakao či pšenice a v posledních letech i různými kryptoměnami a digitálními obrázky. Za mě asi nejkurioznější ale stále zůstává pirátská burza v Somálsku, o které informovala média před několika lety. V době „největší slávy“ somálských pirátů si mohli zdejší obyvatelé koupit podíly pirátských člunů, jejichž posádky se vydávaly loupit na moře, a když se vrátily, mohli se majitelé „akcií“ přihlásit o svůj podíl na lupu.

Býci a medvědi

Označení, podle kterého se situace na burzách označuje jako býčí nebo medvědí trh, vychází ze způsobů, jak tato zvířata útočí. Zatímco medvěd se vrhá tlapami na svou kořist seshora dolů, býk útočí rohy zespoda nahoru. Proto se jako medvědí označuje klesající trh a jako býčí naopak ten, který roste.

Za nejúspěšnějšího investora současnosti bývá označován Američan Warren Buffett, přezdívaný jako Věštec či Zázrak z Omahy, který řídí investiční holding Berkshire Hathaway. Jeho majetek se odhaduje na 96,6 miliardy dolarů. Patří k významným filantropům a zavázal se, že po své smrti odkáže 99 procent majetku na charitu.

Za velkého smolaře můžeme naopak označit Rolanda Waynea, jednoho ze spoluzakladatelů společnosti Apple. Ten v roce 1976 prodal svůj 10% podíl na nově založené firmě za 800 dolarů. Apple je dnes jednou z nejhodnotnějších společností a v jednu chvíli měl desetinový podíl hodnotu i přes 300 miliard dolarů.

Pozor na „zubaře“

Jedno z nejčastěji používaných rčení na Wall Street zní: „Když vám dá zubař tip, jaké akcie byste si měli koupit, je načase začít je prodávat.“

Toto rčení odkazuje na fakt, že ve chvíli, kdy se o některém cenném papíru začne všeobecně tvrdit, ať už v médiích či mezi drobnými investory, že je to investiční hit, který zaručeně poroste, pak vám váš zubař nebo paní v obchodě s velkou pravděpodobností čtou cosi, jako týden staré noviny. Už bájný Gordon Gekko na podobné skvělé tipy odpovídal větou: „To vědí všichni. Řekni mi to, co nevím, chlapče.“

Pouze zprávy, které nejsou dosud veřejné, mohou trhy překvapivě pohnout. Dozvíte-li se o takové akcii od svého zubaře, pak je možné, že se cena akcie blíží svému vrcholu a místo dalšího růstu ji čeká spíše pád, kdy o nejvíce peněz přijdou právě ti, kteří nakoupili mezi posledními. A jsme opět u trpělivosti. Vydržet a nedat své peníze do něčeho jen proto, že to dělají všichni, je velmi užitečná vlastnost nejen v dobách různých investičních horeček.