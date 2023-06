Květen na pražské burze potvrdil známé rčení: Prodej a zmiz

Známé investorské úsloví „Sell in May and go away“, tedy v češtině „V květnu prodej a zmiz“– dostálo platnosti na finančních trzích i letos. Naplnilo se zejména v případě pražské burzy, ale i evropských akcií. A chybělo málo, aby obstálo i v zemi svého původu, totiž v Americe.