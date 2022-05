Inflace a kroky centrálních bank drtí ceny dluhopisů

Duben byl na finančních trzích ve znamení spekulací. A to jednak o míře utažení měnové politiky ze strany americké centrální banky. A rovněž i toho, co by se dělo, pokud by ruský prezident Vladimir Putin zastavil dodávky ropy a plynu do Evropy.