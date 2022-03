Čínský virus je pryč. Ruská válka je zde. Akcie letí dolů

Dopady ruského válčení na Ukrajině na finanční trhy jsou jednoznačné. Projevují se rostoucí averzí k riziku a přesunem investorů do bezpečnějších aktiv, což je například americký dolar, švýcarský frank, zlato či státní dluhopisy standardních zemí. To se děje nejen na úkor koruny, ale i vybraných akciových titulů, mezi nimiž výjimku tvoří energetické firmy. Nikoli však ty ruské. Spolu s Ruskem šel ale na konci února dolů celý akciový trh.

„Mnoho investorů se z akciových fondů začalo stahovat a tím posunuly ceny akcií níže. Americké akciové trhy od počátku roku klesly o osm procent. V Evropě korigovaly ještě více,“ říká hlavní investiční analytik skupiny Partners Martin Mašát.

Nejhůře podle Mašáta dopadly akciové trhy v Rusku a ceny akcií firem na Rusko navázaných. U nich se ztráty počítají na desítky procent a 90% pády cen nejsou výjimkou. Přičemž postižené jsou i evropské tituly, pro příklad uveďme třeba akcie automobilky Renault, která v Rusku hodně prodává, ale i auta vyrábí.

„Kvalitně diverzifikovaní klienti se však těchto extrémních propadů bát nemusí, protože Rusko je asi jen 0,3 procenta celosvětového trhu akcií a tedy naprosto marginální trh,“ říká alespoň jednu dobrou zprávu Martin Mašát.

Akciové fondy korigovaly v únoru o 1,8 %

Podle analytiků je propad cen akciových fondů a pozitivní vývoj cen kvalitních dluhopisových fondů logickým vyústěním celé situace. Dokládá to i pokles průměrné hodnoty korunových globálně diverzifikovaných akciových fondů nabízených v České republice. Ta v únoru klesla o 1,8 procenta.

„Jen v letošním roce ztratili investoři v průměru -6,2 procenta. Před větší ztrátou zachránila investory padající česká koruna. Investice v dolaru a euru totiž vůči padající koruně zvýšily svoji hodnotu. Jinak by se ztráty pohybovaly kolem osmi až deseti procent,“ vysvětluje Martin Mašát s odkazem na Partners Index podílových fondů za únor.

Partners indexy akciových fondů: výkonnosti skupin fondů (v %) leden Od poč. roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let Počet fondů PIF-AK -1,8 -6,2 9,1 33,1 37,9 122,7 38 PIF-SPEC -6,1 -7,8 0,9 17,2 22,0 39,6 15

PIF-AK – fondy investující do akcií vyspělých zemí

PIF-SPEC – fondy investující do nerozvinutých zemí a další speciální strategie (okrajové trhy, jednotlivé sektory apod.)

Na druhou stranu upozorňuje, že za posledních 12 měsíců akciové podílové fondy v Indexu Partners stále přidávají 9,1 procenta. A to i přesto, že speciálně zaměřené akciové fondy zaznamenaly v únoru poklesly o -6,1 procenta, což bylo dáno větší vahou rizikovějších ruských a středoevropských trhů.

„Tento efekt bohužel nedokázaly vyvážit fondy investující do energetického sektoru, který díky růstu ceny ropy vyskočil nahoru,“ dodává analytik.

Dluhopisové fondy zachránily klienty

Rostoucí averze k riziku přesunula část prostředků investorů zpět do kvalitních dluhopisů. To pomohlo dluhopisovým fondům. Ty s českými aktivy přitom již nyní navíc těží z rostoucích základních úrokových sazeb. Globální výkon dluhopisových fondů ale prozatím stále žádná hitparáda není, jakkoli i únor potvrdil obrat trendu.

„Průměrná cena kvalitních dluhopisových fondů se v únoru zvýšila o +0,4 procenta. Jakkoli, bohužel, za posledních 12 měsíců je to stále ztráta - 3,0 procenta,“upřesňuje Martin Mašát.

Podle něj je nyní na České národní bance (analytici očekávají, že v březnu zvýší pro globální obchodování klíčové sazby i americký FED, pozn. red.), jak se vypořádá se situací, kdy kvůli zdražující ropě a energiím poletí inflace podle jeho názoru až k 15 procentům.

A to za situace, kdy ekonomiku tvrdě zasáhnou sankce proti Rusku. Ať už v podobě výpadku dodávek energií nebo odchodem evropských firem z ruského prostředí. Na druhé straně to vše hraje ve prospěch konzervativních investorů do dluhopisových fondů.

Partners indexy dluhopisových fondů: výkonnosti skupin fondů (v %) leden Od poč. roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let Počet fondů PIF-DL 0,4 -0,4 -3,0 -0,0 -2,4 9,0 19 PIF-HY -2,6 -4,1 -2,6 5,5 4,7 38,7 22

PIF-DLUH – fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy

PIF-HY – fondy s investicemi do rizikových a spekulativních dluhopisy

Martin Mašát ale varuje před situací na trhu podílových fondů, které na burzách nakupují takzvaně rizikové dluhopisy. Tyto fondy v únoru spadly o 2,6 procenta, tedy shodně jako za posledních dvanáct měsíců.

„Nicméně, situace se může ještě zhoršit, protože mnoho rizikovějších dluhopisových fondů má investováno v dluhopisech ruských firem a mohou tedy realizovat ještě určité ztráty,“ upřesňuje analytik.

Smíšené fondy jsou také v minusu

Stejně jako akciové fondy propadly v únoru i smíšené fondy. Jejich průměrné zhodnocení činilo záporných 1,2 procenta. Meziročně jsou výše tak stále jen o 1,7 procenta.

Partners index smíšených fondů: výkonnosti skupin fondů (v %) leden Od počátku roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let Počet fondů PIF-MIX -1,2 -3,9 1,7 9,9 8,7 31,6 59

„Jedinou šancí na kladnou hodnotu v případě smíšených fondů byly v únoru jen ty fondy, které intenzivně investují do ropného sektoru a zlata. Ropa a zlato totiž byly v únoru vzhledem k válce na Ukrajině jedny z mála komodit, které zářily,“ dodává Martin Mašát.

A aby ne, vždyť jen cena ropy na přelomu února a března stoupla o bezmála 30 dolarů. A zlatu stačilo sotva sto dolarů, aby se v únoru přiblížilo na dosah svému historickému maximu.