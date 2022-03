KOMENTÁŘ: Co konflikt na Ukrajině znamená pro investory

Nejsem politolog, a tak nechci nijak hluboce analyzovat to, co se stalo, a ani to, jaké dopady ruská agrese bude mít. To přenechám jiným, mnohem vzdělanějším. Z pohledu investora je nejspíš důležitá odpověď na otázku, zda se na Ukrajině odehraje jen lokální a časově omezený konflikt, nebo jestli má celá věc potenciál přerůst v něco mnohem závažnějšího.

Z mého laického pohledu je pravděpodobnější spíše varianta s regionálním konfliktem, která ovšem bude mít vliv na budoucí vývoj mezinárodních vztahů a může vyústit v cosi jako studenou válku 2.0.

Vodítko pro možný další vývoj nám může poskytnout přehled lokálních konfliktů poslední doby a způsob, jakým na jejich propuknutí akciové trhy reagovaly. Nic lepšího než pohled do minulosti nyní pravděpodobně nemáme.

Zdroj: Bloomberg

Byl bych spíše příznivcem toho, abychom aktuální konflikt zařadili k těm závažnějším, jako byla například irácká invaze do Kuvajtu v roce 1990. Ta poslala hlavní americký index o téměř sedmnáct procent níže a indexu pak trvalo sto třicet dní, aby se vyškrábal na své původní hodnoty.

Jiný příklad z historie – teroristické útoky z 11. září, kdy index předvedl jednodenní propad o necelých pět procent. Než se odrazil po pěti dnech ode dna, klesl o necelých 12 procent. Původních hodnot dosáhl během 20 dnů.

Pokud zprůměrujeme počty dnů, za které se trhy dostaly na své původní hodnoty po třaskavých dějinných událostech uvedených v tabulce, jako je atentát na Kennedyho, kubánská raketová krize nebo šestidenní válka, získáme dobu přibližně jednoho měsíce.

I zde se pravděpodobně situace za nějakou dobu stabilizuje, trhy se s novou situací srovnají a zastaví svůj pokles a přejdou do nějaké pro investory příjemnější fáze.

Podobné jako při covidu

S trochou nadsázky jsme před podobnou situací stáli před dvěma lety, na konci února 2020, kdy svět ovládla pandemie nemoci covid-19.

O samotném viru jsme tehdy mnoho nevěděli a netušili jsme, jestli přišla apokalypsa, nebo nás ještě čekají nějaké lepší zítřky. Investoři panikařili a houfně svoje portfolia prodávali.

Stejně se chovají dnes, tváří v tvář situaci, u níž její důsledky také neumíme odhadnout. Akciový index našel po celosvětovém rozšíření koronaviru svoje dno přibližně o měsíc později, aby se na počátku letošního roku vyšplhal na svoje historicky nejvyšší hodnoty.

Právě nyní se investoři přesvědčují, že diverzifikace, tedy rozdělení peněz do různých aktiv, není sprosté slovo. Zatímco akciové indexy klesají, komoditní sektor silně roste a v posledních dnech před ruskou agresí se vydaly vzhůru také dluhopisy.

Zatímco evropské akcie budou nejspíš válkou na Ukrajině zasaženy více a dlouhodoběji, americkým indexům by současné dění zase až tolik ublížit nemuselo. Rusko a Ukrajina přece jenom produkují jen něco přes jedno procento tržeb firem sdružených v indexu S&P500. Vliv na americký index by tak měl být reálně mnohem nižší, než tomu bylo u pandemie čínského koronaviru.

Problémem může být růst ceny energií, které budou tlačit vzhůru inflaci. Tedy faktor, který posílá hodnoty indexu jižním směrem. Cena ropy se přiblížila ke sto dolarům za barel, zejména díky spekulativním obchodům. Z fundamentálního pohledu není pro ceny nad sto dolarů důvod, a pokud se na Ukrajině zmírní napětí, měly by ceny ropy opět klesnout a vrátit se do normálu.

Jak naložit s investicemi?

Co tedy teď dělat? Předně je dobré se uklidnit a uvažovat s chladnou hlavou. Máte-li dojem, že se situace na Ukrajině rychle vyvine v globální konflikt, pak je čas popřemýšlet o exitové strategii či zaujetí „tuhé kruhové“ obrany. V takovém případě bych v trhu zanechal jenom část současných peněz a pro zbytek hledal bezpečné přístavy. Uvědomte si ale, že hrajete proti desetiprocentní inflaci…

Pravděpodobnější variantou bude, že jsme svědky jen lokálního konfliktu, který sice nejspíš změní současný svět, ale dál se vojenskou cestou nebude rozrůstat. V takovém případě je dobré nepanikařit. Statistika, týkající se lokálních konfliktů, hovoří poměrně jasně. I když mají na počátku tyto střety sílu způsobit na trzích paniku, situace po několika týdnech, v nejhorším případě měsících, vyšuměla, trh se uklidnil a indexy začaly opět růst.

Myslete na svůj zvolený investiční horizont a zůstaňte v klidu. Na trzích, zejména těch amerických, je aktuálně mnohem levněji než na počátku roku. A za ty staré extrémně vysoké ceny nakupoval tenkrát „každý“…

Má nadále smysl držet diverzifikované portfolio, v němž budou většinu akciové složky držet americké akcie? Jak již bylo řečeno: americké firmy mají nízkou expozici vůči zasaženému regionu a dění na Ukrajině by je nemělo nijak dramaticky zasáhnout. Menší část mohou tvořit komodity a výnosovou složku obstarají částečně dluhopisy a částečně akcie velkých firem nabízející vysokou dividendu.