Fondy pro kvalifikované investory nejsou jen pro bohaté, říká expert

V posledních letech roste zájem o zhodnocení peněz prostřednictvím Fondů kvalifikovaných investorů (FKI). Co si pod takovým fondem představit?

Jedná se o fondy kolektivního investování. Rozšiřují okruh investičních příležitostí lidem, kteří hledají pro své volné finanční prostředky zajímavé příležitosti a odpovídající zhodnocení.

Do čeho tyto fondy investují?

FKI mají velmi široké zaměření investic, což je jejich výhoda. Umožňují investovat do cenných papírů, nemovitostí, obnovitelných zdrojů, energetiky, pohledávek, ale třeba i do uměleckých předmětů i dalších komodit jako jsou například investiční mince. Jedná se tedy o investiční příležitost s velmi flexibilní možností investování, ale s předpokladem schopností investora chápat a posoudit případná rizika spojená s investicí.

Když říkáte, že tyto fondy jsou jen pro kvalifikované investory, kdo tedy může jejich prostřednictvím zhodnocovat své volné prostředky?

Investoři do FKI jsou v první řadě jejich zakladatelé, kteří přináší hlavní investiční myšlenku fondu, vkládají vlastní business či projekty a také značné množství svého majetku nebo peněz, a případně jejich spolupracovníci či okruh blízkých přátel nebo obchodních partnerů. Založení vlastního fondu jim rovněž přináší efektivní správu majetku a možnost získávání externího kapitálu pro jeho další růst.

Druhou skupinu tvoří pro otevřené fondy externí investoři, kteří do fondů vkládají své finanční prostředky s cílem získat zajímavé zhodnocení. Přitom to zdaleka nejsou pouze velmi bohatí lidé a „milionáři“ – tak, jak jsou běžně chápáni. Jsou to velmi často i „obyčejní lidé“ s běžným příjmem a normálním životem. Například učitelé, živnostníci a jiní podnikatelé nebo třeba IT programátoři. Ani zdaleka tak fondy nejsou určené jen pro nejmovitější skupinu investorů.

Kdo se chce stát kvalifikovaným investorem, musí mít na takovou investici volný nejméně jeden milion korun, což není málo. Musí splnit i další kritéria?

Investovat nejméně jeden milion je dané zákonem. Tato částka pro řadu lidí není dnes nereálná. Každý nemusí být profesionálním investorem, ale měl by rozumět rizikům takové investice, mít dostatečné zkušenosti projít testem přiměřenosti a testem vhodnosti. Investory fondu by měli být pouze klienti, kteří mají dostatečné znalosti nebo takový kapitál, že je případná ztráta finančně neohrozí. Investice v čase může přinést poměrně slušný výnos, u některých typů podkladových aktiv fondů mohou i krátkodobě klesat. Jde tedy o okruh investičních příležitostí pro ty, kdo hledají pro své volné finanční prostředky zajímavé příležitosti, odpovídající zhodnocení a tomu příslušné případné riziko.

Pokud někdo má volný milion korun, musí vsadit jen na jednu investici, nebo je možné rozložit riziko a tuto investici rozčlenit do více fondů? Jak to v praxi funguje?

U vybraných investičních společností je možné požadovanou minimální investici vhodně rozdělit do více fondů stejného obhospodařovatele. U nás to funguje tak, že umožňujeme rozložit již tuto minimální investici do většího počtu fondů a tím si vytvořit vlastní diverzifikované portfolio fondů s různou investiční strategií, podkladovými aktivy, výnosností, investičním horizontem a rizikovým profilem fondů.

Jaké částky ve vašich fondech lidé nejčastěji investují?

Nejčastěji se investice pohybují na úrovni dvou milionů korun a ty největší jednorázové investice dosahují i vyšších desítek milionů korun na jeden úpis. Úpisy investic do fondů je možné realizovat kdykoliv v průběhu roku, protože fondy mají měsíční stanovení hodnot investičních akcií.

Roste zájem o tyto možnosti zhodnocení peněz?

Ano, investice do FKI v posledních letech stále rostou a například loňský rok byl nejen pro nás rekordní. Pokračování tohoto trendu lze očekávat i v letošním roce kvůli rostoucí inflaci a hrozbě ztráty hodnoty volných finančních prostředků.

Zmínil jste, že takto mohou investovat i „obyčejní lidé“ s běžným příjmem a životem. Můžete to přiblížit na nějakém příkladu?

Uvedu příklad na jednom našem investorovi. Pořídil si investiční byt, který chtěl pronajímat. Pronájmem by mu investiční byt vynášel jen kolem 3 %, spekuloval by k tomu i na budoucí růst hodnoty nemovitosti. Pak si porovnal výhody a nevýhody plynoucí z údržby investičního bytu oproti výši zhodnocení ve fondech. Rozhodl se využít aktuálně vysokých cen bytů a byt prodal za částku 5,7 milionů korun. Část získaných prostředků ve výši 3 milionů korun pak zainvestoval do FKI.

Zvolil u nás kombinaci pěti našich fondů s celkovým ročním zhodnocením přes 7,2 % ročně. Výnos na této investici mu bude přinášet 216 000 korun ročně. Při dodržení minimálního tříletého investičního horizontu je navíc tento výnos osvobozen od daně z kapitálových výnosů. To vše bez jakýchkoliv starostí s nájemníky, opravami a bez dalších výdajů. Klient navíc zvolil portfolio fondů s garancí minimálního výnosu, kde je výnos garantován do výše fondového kapitálu, který do fondu vložili jeho zakladatelé.

Jaké mají Fondy kvalifikovaných investorů výnosy?

Zhodnocení investic do FKI dosahuje v posledních letech podle zaměření fondu a struktury jeho aktiv rozpětí mezi 3 až 22 % p.a. při obvyklém investičním horizontu přesahujícím 3 roky. V mezidobí může samozřejmě dojít i k poklesu hodnoty investiční akcie. Pro investory je však optimální, když u své investice vidí převážně pozitivní trend svého zhodnocení. A pro tento případ umí některé fondy vhodně aplikovat již zmíněný garanční mechanismus, který potenciální výkyvy eliminuje.

Výnosy FKI podle typu aktiv Nejstabilnější zhodnocení dosahují dlouhodobě fondy zaměřené na nemovitosti, a to v rozmezí od 5 do 7 % p.a., některé typy investičních akcií fondů dosahují i vyššího výnosu.

Akciové fondy za poslední roky překonávají inflaci s průměrným výnosem přes 10 % p.a., za rok 2021 i dvojnásobně.

Pohledávkové fondy dosahují průměrného výnosu v rozpětí 6 až10 % p.a.

Dluhopisové fondy do razantního růstu sazeb dorovnávaly výši inflace na úroveň 3 %, nyní lze očekávat výnosy kolem 4,0 % p.a.

Nově se rozvíjející segment private equity se výnosy pohybuje od garantovaného minima 6 % p.a. až po 12 % p.a. Zdroj: FKI spravované AVANT IS

Kolik Fondů kvalifikovaných investorů v Česku funguje?

Podle posledních dat Asociace pro kapitálový trh (AKAT)) k prosinci 2021 bylo v České republice registrováno 301 těchto fondů.

Když se někdo rozhodne investovat prostřednictví FKI, musí platit nějaké poplatky?

Záleží na typu a podmínkách daného fondu. Některé umožňují investice bez poplatku a jiné mají vstupní poplatek od 1 do 5 %, většinou se vstupní poplatky pohybují od 1 do 3 %.

Když se někdo rozhodne stát se kvalifikovaným investorem, co brát při výběru fondu do úvahy?

Na začátku by si měl zájemce rozmyslet, do jakých podkladových aktiv chce investovat, stanovit si investiční horizont a vybrat vhodný typ fondu, kterému bude nejlépe rozumět. A pak se seznámit s podmínkami fondu a pečlivě pročíst statut a klíčové informace a také si ujasnit všechny podmínky správy fondu, vstupní a případně výstupní poplatky, podmínky odkupu akcií i jeho vypořádání.

Co dalšího je dobré brát v potaz při výběru, kam přesně zainvestovat?

Při rozhodování je dobré nezapomínat ani na otázku zdanění výnosů, zda investor preferuje fond s průběžným vyplácením dividend nebo až na konci investičního horizontu. I na investice do FKI se totiž vztahuje 3letá lhůta pro aplikaci daně z kapitálových výnosů, respektive 15% srážková daň v případě dividendových titulů. Zohlednit je třeba i výstupní poplatky a rychlost vypořádání odkupu.

To je ale poměrně náročná analýza. Je obvyklé, aby uchazeč získal od zakladatelů fondu a zkušenějších investorů zpětnou vazbu, mohl se poradit a pak teprve rozhodnout? Nebo je to jen a jen na něm samotném?

S investičním rozhodnutím odborně poradí přímo samy investiční fondy, banky nebo investiční poradci a zprostředkovatelé. Rozhodnutí investoři nečiní hned po prvním představení fondu na osobní schůzce. Jedná se o proces, jak získat dostatek informací o záměrech, podmínkách a historii fondu. Investor by měl mít dostatek času si svou investici a strategii promyslet, projít si webové stránky fondu a tuto investici porovnat třeba s jinými možnostmi, které jsou na trhu k dispozici. K rozhodování pomáhají dotazy na telefonu, mailem či osobní setkání a cílem je poskytnout mu co nejvíce relevantních podkladů pro jeho rozhodnutí.

Naprostou většinu investic do našich fondů realizujeme prostřednictvím investičních poradců a zprostředkovatelů, kteří znají své klienty, jejich finanční situaci i zkušenosti z investování. Jsou schopni připravit pro ně investici odpovídající jejich preferencím a potřebám do budoucna, kdy plánují finanční prostředky použít například pro své děti na studium, rekonstrukci nebo nákup nemovitosti nebo jako zajištění na stáří.

Válečný konflikt, který rozpoutalo Rusko na Ukrajině, vyvolává v hlavách lidí nejrůznější obavy včetně možného investování. Jak tuto složitou situaci berete jako kvalifikovaný investor?

Bereme ji velmi vážně. Situaci na Ukrajině pozorně a dlouhodobě sledujeme. Určitě je dobré nedělat unáhlená rozhodnutí a vyčkat na další vývoj. Trhy budou reagovat na konflikt dalším kolísáním. Investice do fondů kvalifikovaných investorů jsou dlouhodobou investicí, a proto by tato událost neměla mít na výsledky zásadní vliv.

V AVANTU pracujeme při správě fondů i s variantami nenadálých situací na trzích, abychom minimalizovali rizika investorů, a máme připravená řešení, jak postupovat. Právě takovéto výkyvy u našich fondů pomáhá eliminovat garanční mechanismus. Další vývoj budeme samozřejmě sledovat a v koordinaci s našimi fondy reagovat na aktuální stav.