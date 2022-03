Naletěla podvodníkům s investicemi do kryptoměn. Přišla o všechno

Roční zhodnocení vkladů ve stavebním spoření se po započtení státní podpory pohybuje kolem 3,5 procenta. Průměrná výše výnosu u podílových fondů s dynamickou investiční strategií může být 20 procent ročně, ale i 20 procent minus.

Naopak při konzervativní strategii se střadatel dočká v průměru 3 až 4 procenta ročního zhodnocení a to ještě, když se daří. Pro srovnání, u penzijního spoření se při konzervativní strategii roční průměrné zhodnocení vkladů pohybuje pak dokonce kolem 1,5 procenta za rok. A to ještě ne vždy.

„Na prověřeném, a tedy i bezpečném trhu s investicemi tak neexistuje jediný produkt, který by vložené peníze za rok jistě zhodnotil o dvacet a více procent. A pokud ano, pak jde zcela jistě o podvodnou nabídku,“ nastiňuje možnosti zhodnocování investic ředitelka pobočky Partners marketu v Hořicích Miroslava Hlaváčková.

Upozorňuje důrazně, že od nabídek slibujících takové nereálné výnosy je namístě dát okamžitě ruce pryč. Za takovými nabídkami většinou stojí podvodníci. A těm je jedno, zda důvěřivci skončí bez střechy nad hlavou.

Příběh paní Hany není pěkným příběhem

Zkušenost s podvodnou investiční společností, která nabízela vysoké zhodnocení peněz, popisuje 59letá Hana.

„Na internetu na mě neustále vyskakovaly reklamy na výhodné zhodnocení peněz, šlo údajně o investice do kryptoměn, drahých kovů,“ vzpomíná paní Hana, která celý život pracuje jako státní zaměstnanec.

A tak jednoho dne přeci jen rozklikla nabídkový banner. Obratem se jí objevilo okno s žádostí o vyplnění krátkého, údajně pouze nezávazného, dotazníku.

„Zaškrtla jsem políčko, kde se psalo, že chci zabezpečit svoji rodinu, děti. A to jsem také chtěla, to byl důvod, proč jsem nabídku na internetu vlastně vůbec otevřela,“ vypráví.

Po několika dnech se jí na mobilní telefon ozvala žena, která se představila jako zástupce dané investiční společnosti, a bez jakéhokoli nátlaku ji povyprávěla o výhodných investicích do kryptoměn a drahých kovů. Protože se o takové druhy investic paní Hana nikdy nezajímala, nerozuměla tomu, co ji „odbornice“ vypráví. V médiích ale zaznamenala informace o tom, jak rychle roste hodnota internetové měny bitcoin a lidé, kteří do ní investují, prý pohádkově bohatnou.

„A to rozhodlo. Na e-mail mi zástupce firmy zaslala simulaci zhodnocení podle výše investice, pak jsem s ní ještě několikrát hovořila po telefonu. Zhruba po třech týdnech jsem se rozhodla peníze do společnosti vložit,“ popisuje paní Hana.

V bance si velmi rychle sjednala spotřebitelský úvěr na 600 tisíc korun, které obratem zaslala na účet investiční společnosti.

„Komunikovali se mnou velmi otevřeně, do ničeho mne nenutili. Poté, co jsem odeslala prvních 600 tisíc korun se mi ozvali a informovali o rozložení finančních prostředků,“ říká.

Téměř okamžitě jí přišel i elektronický výpis z investičního účtu, kde byla uvedena celková hodnota portfolia, popsané jednotlivé položky a jejich předpokládané roční zhodnocení ve výši přibližně 20 procent.

S jídlem roste chuť a u peněz to platí dvakrát

Zástupce investiční společnosti paní Hanu ještě několikrát upozornil, ať celou nabídku zváží, a pokud by měla ještě nějaké volné finanční prostředky, může je opět „výhodně“ proinvestovat.

„Zašla jsem do banky a zeptala se, kolik peněz mi ještě půjčí, protože by byla škoda takové příležitosti na přilepšenou nevyužít,“ vzpomíná se slzami v očích paní Hana.

U banky si sjednala druhý úvěr, tentokrát na 700 tisíc korun, které společnosti taktéž obratem odeslala. A rázem veškerá komunikace jak e-mailová, tak po telefonu skončila. Všechny odkazy se staly neaktivní. Společnost v jedné minutě doslova zmizela ze světa.

„Nevěříte tomu, dlouho spoléháte, že jde o technickou závadu nebo nedorozumění, jenže peníze jsou pryč a vám zůstanou jenom měsíční splátky bance,“ říká paní Hana s tím, že případ ohlásila na policii.

Nicméně tam podle ní každý rychle procitne a pochopí, že naletěl slibům podvodníků a své peníze už nikdy nedostane zpátky. Procitnutí paní Hany bylo ještě tvrdší, protože druhý úvěr ve výši 700 tisíc korun načerpala z překlenovacího úvěru z nově založeného stavebního spoření, ke kterému bude muset doložit účelové použití peněz nebo peníze stavební spořitelně vrátit.

Naděje na vrácení peněz je malá

Podle Miroslavy Hlaváčkové případ paní Hany příliš řešení nemá. Naděje, že policie podvodníky dopadne a ti peníze vrátí, je jen velmi malá. A i kdyby, tak to rozhodně nebude v době, kdy už bude banka a stavební spořitelna požadovat své peníze nazpět.

„První z úvěrů nyní plánuje paní Hana zaplatit ze svého penzijního připojištění, na kterém má naspořeno necelých 500 tisíc korun. I když již doběhla doba spoření, bude muset dodanit příspěvky od zaměstnavatele a odvést 15% daň z výnosů, protože je nucena si nechat vyplatit naspořenou částku jednorázově,“ říká poradkyně.

V jejím případě jde o příspěvek zaměstnavatele ve výši 252 tisíc korun, který bude muset zpětně dodanit. Naspořená částka se jí tak sníží o zhruba 38 tisíc korun.