KOMENTÁŘ: Závod s inflací je nerovný boj. Bez investic ji neporazíte

Ať už patříte do skupiny lidí, které podobné titulky nechávají chladnými, nebo jásáte nad tím, jak budete s inflací bojovat díky zvyšujícím se sazbám na spořicích účtech, pak jsou následující odstavce přesně pro vás.

V prvním případě totiž podceňujete soupeře a v druhém přeceňujete banky. Ani jedno není dobře jak pro vás, tak především pro vaši peněženku, na kterou si brousí zuby nemilosrdný loupežník.

V hotovosti a na účtech českých střadatelů leží neuvěřitelných 5,2 bilionu českých korun. Všem lidem bez rozdílu pak přímo z jejich peněženek a z jejich účtů zmizí zhruba 360 miliard korun, které jim potichu ukradne inflace. Ta zajistí, že si za stejné peníze budeme moci koupit méně zboží a služeb.

Boj s větrnými mlýny

Podle průzkumu z loňského října se inflace bojí 80 procent Čechů. Paradoxně 37 procent dotazovaných nechává veškeré své úspory na běžných a spořicích účtech. Více než třetina z nás tedy věří mylné představě vítězství nad inflací prostřednictvím rostoucích úroků.

Michal Skalický Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze.

Působil v Expobank CZ, kde se vypracoval až na pozici manažera digitální pobočky.

V projektu banky, kterou aktuálně staví finanční skupina Partners, má na starosti denní bankovnictví a vývoj depozitních produktů.

V závodě, kde soupeří inflace o znehodnocení vašich peněz s úroky na spořicích účtech, které by vaše finance měly naopak zhodnotit, jde o nerovný souboj. Jde o to, že než si úroky v bance natáhnou kalhoty, dobíhá inflace do cíle. Takový závod se opakuje s každým zvýšením inflace.

Jak asi správně tušíte, pokud se inflace snižuje a s ní i základní sazby České národní banky, je princip přesně opačný. Úroky v bankách padnou ke dnu rychleji než potopený parník a vy tak nikdy nedostanete úrok, který by byl vyšší než inflace. Zpravidla bude úrok násobně menší a vy, stejně jako byste se pokoušeli obehrát krupiéra v kasinu, vždy prohrajete a odejdete ze souboje chudší, než jste do něj přišli.

Držet rozumnou rezervu (např. trojnásobek vašich měsíčních výdajů) na spořicím účtu rozhodně ano, ale šetřit si na stejném místě na důchod na každý pád ne.

Bez investic to nepůjde

Možná jste na závěr očekávali zázračný lék, ale mám pro vás bohužel relativně nudné rozuzlení našeho finančního příběhu. Zatím na boj s inflací nemáme lepší nástroj než investování.

Ve zmíněném průzkumu, mimo nešťastnou bilanci úspor ležících ladem, zablýsklo světélko naděje, protože rovná čtvrtina oslovených pomalu sbírá odvahu a na investování se v nejbližší době chystá. Možností a způsobů, jak investovat, je tolik, že bychom hravě napsali několik dalších článků, proto se omezím na pár základních rad, které by vám mohly v začátcích pomoci ušetřit nejen peníze, ale také nervy.

1. Nesázejte jen na jednu investici

Ať investujete do čehokoliv, nezapomínejte své finance rozložit do více typů investic. Tím myslím nesázet na jednu konkrétní akcii, ale zvětšit záběr a ideálně pokrývat klidně celé regiony (např. celý americký nebo evropský trh) nebo alespoň velké oblasti průmyslu (např. technologie, zdravotnictví atd.).

Vyhnete se tak nejisté spekulaci na možné vítěze a místo toho budete sázet na mnohem pravděpodobnější celkový růst. Rozložení vám také pomůže odpružit případné poklesy, které se budou vyrovnávat z investic v jiných regionech nebo oblastech.

2. Diverzifikace aneb více vajíček v investičním košíku

Rozložení by mělo zohledňovat očekávaný výnos, čímž nemyslím nic jiného než to, že i kdybyste věřili čemukoli jako tutové šanci na realizaci zisku, investujte vždy pouze část svého majetku.

V dnešní době jde především o všemi reflektory nasvícené kryptoměny, které jsou obrovským lákadlem. Pokud i vás zajímají, o to více byste se měli kontrolovat a vyhradit si na ně ve svém portfoliu spíše menší kolonku, např. se stropem 5 procent z volných prostředků.

3. Přemýšlejte dopředu, jak rychle budete potřebovat své peníze

Je dobré myslet na likviditu, tzn. jak rychle dokážete aktivum proměnit v hotovost na běžném účtu. U častého a v naší české kotlince tradičního aktiva v podobě nemovitosti můžete narazit na fakt, že za nejvýhodnější cenu pravděpodobně neprodáte rychle a zároveň nemovitost můžete zpravidla prodat pouze celou, a ne jen její část.

Pokud si budete chtít z úspor uloupnout pouze kousek, třeba na koupi auta za statisíce, bude to znamenat prodej nemovitosti v řádu milionů, což bude dávat smysl jen málokdy.

4. Papír snese vše, pozor na podvody

Příliš vysoký úrok s sebou zpravidla přináší i velmi vysoké riziko, proto buďte obezřetní. Super výhodné firemní dluhopisy mohou být podezřelé, i když se okatě ohání logem České národní banky. Jediné, co znamená, že úředníci schválili formu nabídky, tedy že obsahuje vše, co má. O kvalitě nabízeného papíru však neříká zhola nic.

Stejně jako vám v obchodě známka Klasa neřekne nic o kvalitě šunky, na které je umístěná. Pokud vám šunka nebude chutnat i přes známou známku, vyhodíte ji do koše spolu s pár korunami. U dluhopisů vyhodíte do koše o několik řádů více peněz, proto je dobré brát nálepky s ještě větší rezervou.

5. Změňte myšlení

Závěrem nezbývá než dodat, že ti, co se situaci přizpůsobí a naučí se něco nového, jako např. investování, vyjdou bohatší nejen o znalosti, ale pravděpodobně i o úroky, dividendy a jiné výnosy. Ti, co naopak budou dále trvat na své neotřesitelné pravdě ukládání většiny svých peněz pod polštářem nebo na běžných účtech, vyjdou z boje s inflací nejen chudší, ale zároveň propásnou výbornou příležitost pro zlepšení své finanční a investiční gramotnosti.

Pokud vám připadá situace stále nepřehledná, nezbývá než doporučit, abyste se zkusili poradit s odborníky z řad finančních poradců nebo našli banku, která vám ochotně pomůže bohatnout a nebude jen mlsně mlaskat nad vašimi penězi na běžném účtu… ideálně neúročeném.