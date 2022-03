Inflace přiměla Čechy pracovat s úsporami. Finanční poradce říká, jak na to

Jací lidé a s jak vysokými částkami se na vás teď obracejí s žádostí o radu? Jak byste je rozdělil? Podle peněz, nebo jejich potřeb?

Je to všehochuť. Ozývají se lidé, kteří mají 150 tisíc korun, ale i několik milionů. Jedná se nejčastěji o rodinné rezervy. Jsou to peníze z prodeje nemovitosti, dědictví nebo úspory na smlouvách stavebního spoření. Často se jedná o celoživotní úspory. Až současná situace lidi donutila se o cenu peněz zajímat. A to ve všech příjmových skupinách. Přitom získat v bance úrok nad inflaci dlouhodobě prakticky nejde.

Co svým klientům v této otázce doporučujete?

První doporučení je stanovit si, na co peníze lidé použijí. Bez cíle se dá jen těžko doporučit vhodné řešení. Pak finanční částku většinou rozdělíme na části. S nimi dál pracujeme podle času, kdy peníze budou lidé zase potřebovat. To může být třeba odhad času na modernizaci bydlení, výdaje na školy pro děti či přispění jim na hypotéku, odchod do penze. Potřeby klientů se liší.