Hypotéky zlevňují čtvrtý měsíc v řadě. Zázraky ale nečekejte

Průměrná nabídková sazba hypotečních úvěrů podle Swiss Life Hypoindexu klesla za poslední měsíc o devět bazických bodů a k 5. září činila 6,1 procenta p. a. Hypotéky tak od května zlevnily již o 22 bazických bodů.

„Po skončení prázdnin některé banky přistoupily k tradičním podzimním slevám na úrokových sazbách hypoték, a to se samozřejmě projevilo i na Swiss Life Hypoindexu. Nicméně stále jde o časově omezené akční nabídky a základní sazba hypotečních úvěru v bankách zůstává na stejné úrovni, stejně jako základní sazba ČNB. Nicméně u vybraných bank lze sjednat hypotéku i se sazbou nižší téměř o jedno procento,“ říká Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Swiss Life Select.

„Situace na trhu s hypotečními úvěry se zatím k lepšímu nijak zásadně nezměnila. Úrokové sazby zůstávají mírně pod 6 procenty. Teoreticky lze získat hypotéku již od 5,39 procenta p.a., ale to neznamená, že to bude řešení pro každého. V průměru se sazby klientů pohybují výše,“ dodává David Eim, místopředseda představenstva společnosti Gepard Finance.

Odborníci aktuálně doporučují sjednávat si kratší dobu fixace a zaměřit se více na své příjmy a výdaje. „I na klienty, kteří mají běžný příjem a vydělávají méně, než je aktuální mzdový průměr, apelujeme, aby si pravidelným odkládáním menších částek budovali své krátkodobé i dlouhodobé rezervy. Bez nich jsou bohužel – obzvlášť v nečekaných životních situacích a při splácení hypotéky – sami proti sobě,“ doporučuje Michaela Pudilová, analytička společnosti Broker Consulting.

Dvě banky spustily dočasné akce

Pro další vývoj hypotečního trhu je podle Sýkory samozřejmě dobrou zprávou, že banky začínají pomalu snižovat úrokové sazby. „Dvě banky, jmenovitě Komerční banka a Raiffeisenbank od začátku září spustily dočasné akce na podporu prodeje hypoték, ale podmínky těchto akcí nijak nevybočují ze standardu trhu,“ poznamenává Eim.

Naopak špatnou zprávou může být, že se pravděpodobně zastaví nebo i otočí dosud klesající trend cen nemovitostí. „A to jednak kvůli už zmíněnému pozvolnému snižování úrokových sazeb hypoték, ale hlavně kvůli zamrzlému tempu výstaveb nových nemovitostí,“ předpokládá Sýkora.

Co ovlivňuje výstavu a ceny nových bytů

„Stavebníky v posledním roce a půl značně potrápil dramatický růst cen materiálů a stavebních prací, růst cen energií a nedostatek pracovníků. Dlouhodobě negativní vliv na výstavbu však mají především dlouhé povolovací procesy a složitá legislativa,“ komentuje Tomáš Drábek, obchodní ředitel CREDITAS Real Estate.

„Růst cen stavebních materiálů se po několika měsících zastavil, a některé dokonce zlevňují, nicméně tento pokles není plošný. Signály z trhu, s ohledem na meziroční růst výrobních nákladů, jsou zřejmé. Materiály výrazně levnější nebudou, a to ani s výhledem do roku 2024,“ dodává Kamil Jeřábek, generální ředitel společnosti Wienerberger, která je výrobcem pálených cihel a střešních tašek.

Poptávka po nových bytech v Česku přitom dlouhodobě až dvojnásobně převyšuje nabídku. „Právě nedostatečná nabídka bude mít do budoucna za následek rostoucí ceny nemovitostí. Ve chvíli, kdy dojde k výraznějšímu oživení poptávky, nebude na trhu příliš co nakupovat a ceny nemovitostí porostou. Klesající úrokové sazby u hypoték a měnící se sentiment domácností, které budou po dlouhém období ekonomické nejistoty ochotné investovat do nového bydlení, dávají tušit, že se tato doba blíží,“ očekává Drábek.

Měsíční splátka klesla na 22 770 korun

Měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti při splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 6,1 procenta p. a. klesla téměř o 180 korun na 22 770 korun. Splátka hypotečního úvěru klesá stejně jako průměrná nabídková sazba již čtvrtý měsíc. Stejně jako minulý měsíc zlevnily nejvýrazněji hypotéky fixované na tři roky, a to o 15 bazických bodů. U hypoték do 80 procent zástavní hodnoty nemovitosti (LTV) se průměrná sazba snížila na 6,04 procenta p. a. a u hypoték pro mladé do 36 let (LTV nad 80 procent) na 6,33 procenta p. a.

Zatímco úrokové sazby hypoték fixovaných na jeden rok s LTV do 80 procent klesly v průměru o tři bazické body na 6,57 procenta p. a., jednoleté fixace u hypoték pro mladé stagnovaly. Hypotéky s fixací na 10 let s LTV do 80 procent zlevnily o sedm bazických bodu na 5,95 procenta p. a. Poprvé od října loňského roku se tak opět podívaly pod šestiprocentní hranici.

Sazby klesají, změna trendu v (ne)dohlednu

„Vzhledem k tomu, že je pokles nabídkových sazeb u většiny bank způsoben časově omezenými slevovými akcemi, nelze předpokládat, že jde o dlouho očekávanou změnu trendu vysokých sazeb. Obrat by mohlo přinést až výraznější snížení základních úrokových sazeb ČNB,“ říká Sýkora.

K takovému kroku se ovšem bankovní rada ČNB zatím nechystá. Vyplývá to i z vyjádření většiny členů bankovní rady, která zdůrazňují stabilitu úrokových sazeb po delší dobu. „Změny v blízké době žádné nečekám. Česká národní banka má své nejbližší měnověpolitické zasedání na konci září, ale nemyslím, že by se na něm stalo něco nečekaného. Předpokládám, že klíčové úrokové sazby zatím zůstanou beze změn,“ říká Eim.

Další snižování sazeb bude ovšem záležet na vývoji inflace. V případě, že dojde k jejímu výraznému poklesu v příštím roce, základní úroková sazba by na konci roku mohla klesnout na mnohem přijatelnější úroveň pro hypoteční úvěry.