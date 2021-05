Ochlazení hypotečního trhu neočekávám ani letos, říká ekonom

Lidé mají obavy z budoucnosti, ale hypoteční trh zažívá boom. Projevuje se to i v číslech vaší společnosti?

Ano, jenom za první kvartál letošního roku jsme zprostředkovali hypoteční úvěry v objemu 8,85 miliardy korun. Nejsilnějším měsícem kvartálu byl březen, ve kterém objem zprostředkovaných hypoték přesáhl 3,5 miliardy. Letošní březen se tak stal měsícem s historicky nejvyšším objemem zprostředkovaných hypoték. A to jak u nás, tak celkově na trhu.

Pokud byste uvedená čísla měl srovnat s prvním kvartálem loňského roku, kdy propukla krize covid-19, o jak vysoký růst jde?

Ve srovnání s prvním kvartálem loňského roku, vzrostl objem zprostředkovaných hypoték společností Partners o více než 72 procent. Důvodem je zvýšená poptávka ze strany klientů motivována nízkými úrokovými sazbami a růstem cen nemovitostí.

Hypotéky ale zdražují, ceny nemovitostí rostou. Kdy podle vás boom na hypotečním trhu skončí?

Upřímně. Na tuto otázku si netroufám odpovědět. Loni touto dobou docházelo k růstu sazeb a ze všech stran bylo predikováno, že dojde k ochlazení hypotečního trhu. Opak byl pravdou. Vzhledem k nedostatku nemovitostí – a i přes růst stále příznivých úrokových sazeb – neočekávám výrazné ochlazení v letošním roce.

Jan Brejl Vystudoval Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy Univerzity v Brně.

Od roku 2020 je obchodním ředitelem ve finančně poradenské společnosti Partners.

Dříve působil v GE Money Bank (dnes MONETA Money Bank) na pozicích v oblasti retailového i úvěrového bankovnictví.

Stejně rekordních hodnot jako u hypoték, dosahují i investice. O jaké investice začínají mít lidé zájem?

Fakt je, že v oblasti investic registrujeme ještě vyšší zájem klientů, než je tomu u hypotečních úvěrů. Růst je tažen především zájmem o pravidelné investování. Když srovnám loňské první čtvrtletí s letoškem, tak jsme zprostředkovali více než dvojnásobek smluv pravidelného investování a tomu odpovídá i dvojnásobný nárůst ročních úložek oproti loňskému roku.

Čím si to vysvětlujete. Je to nízkými úrokovými sazbami na spořicích účtech a termínovaných vkladech, drahými nemovitosti, nebo obavou z budoucnosti a potřebou lidí zajistit se na stáří?

Je zřejmé, že pravidelné investice se staly běžným nástrojem, který klienti využívají pro efektivní spoření. Ale rostly i jednorázové investice, v jejich případě jsme zaznamenali loni nárůst objemů téměř o 38,5 procenta. Z pohledu aktiv pod správou jsme dosáhli objemu 25 miliard korun a jsme tak největším správcem mezi finančně-poradenskými společnostmi. Také ale nevyžadujeme u našich fondů vstupní poplatky a aktuálně jsme spustili společně s investiční společností Amundi unikátní produkt Cool Invest, který oproti konkurenčním řešením nabízí poplatkovou strukturu na úrovni online platforem, kde je ale „v ceně“ poradenství.

Dobře, ale přesto – kde podle vás nyní stojí investování do podílových fondů z hlediska nabídky spoření? A roste zájem jen o investice do podílových fondů nebo i penzijních fondů?

Vzhledem k tomu, že úrokové sazby spořících účtu klesají, jsou právě investice zajímavou alternativou k depozitním produktům bank. Zájem o penzijní fondy je dlouhodobě stabilní. To se týká i produktové nabídky, která se delší dobu nezměnila. I proto na trh teď přicházíme s penzijní společností Rentea, která přináší velmi zajímavou propozici pro klienta. Určitě ale neplatí, že si klient vybírá mezi penzijními fondy nebo investicí. Tyto produkty mají smysl pro klienta souběžně.

Dlouholetým byznysem Partners je životní pojištění. Jak si zde stojí Češi? Chrání své příjmy jeho prostřednictvím nyní více než před covidem?

Ne, což je zajímavé. Segment životního pojištění loni takové růsty nezažil. Naopak v loňském roce došlo k meziročnímu poklesu nově předepsaného pojistného o více než 5 procent. Nám se dařilo navzdory tržnímu poklesu udržet produkci na úrovni roku 2019.

Čím si vysvětlujete pokles právě v segmentu životního pojištění, když ve světě řádí pandemie?

Situace se postupně mění. Letos již registrujeme vyšší zájem o životní pojištění. Můžeme to přisuzovat tomu, že si společnost více uvědomuje možná rizika vzhledem k probíhající pandemii. Co je však naprosto jednoznačné, je odklon trhu od investičního životního pojištění ve prospěch rizikového životního pojištění. To je docela přirozené. A z hlediska klientů je to i dobře.

Proč?

Protože na investování jsou tu fondy a pojištění je od toho, aby vám pojišťovna vyplatila peníze, když vám zdravotní problémy zkrátí příjem. Případně je vyplatí vaší rodině, když zemřete.