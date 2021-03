Rodí se další ryze česká banka. Máme silné trumfy, říká šéf Partners

Je to sotva pár týdnů, kdy jste oznámili spuštění nové penzijní společnosti Rentea, chystáte ale i novou banku. Kdy by měla být spuštěna?

Nyní jsme podali žádost o licenci na Partners banku. Doufáme, že bychom ji mohli spustit v druhé polovině roku 2022. Máme naprosto špičkový tým, skvělé nápady, pracujeme na IT systémech na míru a máme dostatečné financování. Teď tedy zvládnout licenční řízení a vše skvěle naprogramovat, nastavit procesy a podmínky s platebními a karetními společnostmi a dobudovat tým.

Co přesně bude Partners banka lidem nabízet?

Chceme nabízet ještě lepší finanční poradenství, než nabízíme dnes. Myslíme si, že propojením komplexního finančního poradenství a moderního fintechového bankovnictví dáme lidem nástroje a kontrolu nad jejich finančními životy, jakou dnes nemají. Bude to finanční život v mobilu i na webu s osobním servisem finančního poradce. Nástroje a aplikace na úrovni Revolutu, ale s mnohem většími možnostmi správy celého svého finančního života.

Je podle vás nyní vhodný čas vstupovat do bankovnictví? Banky hlásí miliardové ztráty.

To při našem rozhodování nehrálo roli. Roli hrála možnost, finanční připravenost, schopnost dát dohromady správný tým. Tuto službu budujeme na desítky let a budou v nich pro bankovnictví vhodnější i méně vhodná období. Podstatné je, že máme skvělou propozici a vychází nám dlouhodobý byznys model bez toho, abychom hráli hry na klienty.

Jaké hry máte na mysli?

Hry, že lidem něco slíbíte a nabídnete, abyste to pak změnil a začal na tom vydělávat. Viz nyní Revolut, ale i další fintechy a začínající banky. Nebo situaci, kdy novým klientům nabízíte něco, co se netýká stávajících klientů. Máme dlouhodobý byznys model postavený na bankovnictví, poradenství a fintechu, které ve finále vytvoří moderní bankovnictví, jaké tady nikdo neposkytuje.

Máte za to, že tuzemský trh je ovlivněn tím, že až na výjimky, jako jsou malé banky typu Fio, Creditas či Trinity, jsou všechny tuzemské banky ve vlastnictví zahraničních vlastníků? Hraje to podle vás roli?

Pro nás to roli nehraje.

Petr Borkovec (1977) Je zakladatel společnosti Partners a předseda jejího představenstva.

Ve skupině Partners mezi jeho kompetence patří vedení obchodní a pobočkové sítě, vzdělávání a strategický rozvoj společnosti.

Vystudoval Provozně-ekonomickou fakultu MZLU, manažersko-ekonomický obor.

Co tedy hraje roli ve vašem případě. V čem se bude vaše banka lišit?

Stavíme na několika výhodách proti stávajícím hráčům. Naši propozici stavíme na efektivitě, moderním IT, lokálnosti a úzké propozici. Možnosti postavit si vlastní IT systém na míru, na moderních technologiích dneška, a takzvaně bez špaget a závaží minulosti. To jsou myslím silné trumfy. Stejně jsme stavěli například i naše pojišťovnu Simplea, což je nejmodernější, nejjednodušší a nejrychlejší životní pojišťovna.

Co myslíte tou úzkou propozicí?

Myslím tím pár jasně zaměřených našich produktů v nabídce banky, což nám poskytne jednoduchost a efektivitu v nákladech i procesech. Budeme opravdovou poradenskou bankou, která je otevřená i nabídce partnerských produktů a nesnaží se tak klientovi vnutit jen produkty vlastní skupiny. To neznamená, že se nebudeme snažit, aby naše produkty nebyly co nejlepší, ale respektujeme kreativitu našich partnerů.

Také je skvělé stavět věci lokálně, ne pro celou Evropu či svět. Navíc stavíme i naši banku primárně pro klienty Partners, kteří využívají naše komplexní služby, takže nejsme ani typický útočník. A právě propojení se skupinou Partners dá klientům některé super výhody a nám to opět umožní provozovat banku bez vysokých nákladů, což znamená i vysoce efektivně.

Velkým tématem je digitalizace finančních služeb. Nemáte obavy, že konkurenční banky a další subjekty přijdou s řešeními, které eliminují práci finančních poradců? Že do budoucna se trh s finančními poradci ještě více pročistí?

Trh poradců se rychle čistí již několik posledních let. Z počtu až 100 000 poradců jich je na trhu do 20 000. Není to dáno digitalizací, ale vyššími nároky regulátora. Zkoušky jsou náročné, je jich hodně, stojí dost peněz a především administrativa a odpovědnost je obrovská. Trh se obrovsky profesionalizoval a v podstatě zmizeli takzvaní vedlejšáci a amatéři.

Dobře, ale co digitalizace, ta v tom nehraje roli? Banky chtějí nabízet už i hypotéky online.

Digitalizace je velký trend a ve finančním zprostředkování je často hnaný právě finančně poradenskými společnostmi. Obava, že by poradce byl nahrazen, není. Bude spíše doplněn o nástroje a možnosti a samotný poradce bude muset přinášet přidanou hodnotu, které nástroje nepřinesou. A to se i děje. Věříme v úzké propojení technologií a osobních služeb profesionálního poradce.

Loni byl problém se zkouškami s lidmi, kteří poskytují pojišťovací služby. Kvůli covidu se zkoušky nekonaly. Termín pro jejich uzavření byl tedy odložen. Jak v této věci hodnotíte přístup státu, a je podle vás tento problém vyřešen?

Velmi pozitivně hodnotím přístup České národní banky i ministerstva financí. Všichni si ten problém uvědomovali a věděli, že účastníci trhu jsou v tomto nevinně, a hledali cestu a to se podařilo, což je skvělé. Posun je fér a teď je na poradcích, aby zkoušky neodkládali, i když jejich konání ani dnes není kvůli koronavirové situaci jednoduché.

Vidíte na obzoru nějaké další hrozby v souvislosti s pandemií covid, které by mohly zkomplikovat vaše podnikání

Nevidím. Covid zvyšuje nejistotu lidí, zvyšuje volatilitu na trzích, komplikuje lidem finanční život a zároveň přináší příležitosti a také změny v procesech a způsobech komunikace s klienty. To vše spíše zvyšuje potřebu našich služeb a poptávku po nich. Bez ohledu na to, jak moc špatné či lepší to je. Takže z pohledu našeho podnikání se tolik nebojím a nebojím se ani o ekonomiku.

Znamená to, že nemáte obavy vůbec z ničeho?

Ale, to víte, že mám. Bojím se o životy lidí a to opravdu hodně. Míra nezvládnutí řízení epidemie v České republice je neuvěřitelná, čísla a jejich vývoj je příšerný a je děsivá představa, kolik lidí s covidem či jinými zdravotními problémy jsou tímto ovlivněni a jejich zdraví a život je ohrožen. Zde je potřeba apelovat na každého z nás, ať uděláme maximum pro omezení šíření tohoto viru, protože politici, vláda, opozice a jejich šílená komunikace nám moc nepomohou.