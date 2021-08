Růst úrokových sazeb u hypoték zrychluje. Objemy pozvolna klesají

Vzhledem ke zpoždění, které banky v posledních měsících nabraly při zpracování žádostí o hypotéky ještě s nižšími sazbami, je možné, že růst průměrné sazby hypoték ještě zrychlí. Většina bank totiž ve zvyšování nabídkových sazeb hypoték přitvrzuje.

„Do výše průměrné úrokové sazby již promlouvá i zvyšující se základní sazba České národní banky. S ohledem na další srpnové zvýšení těchto sazeb se dá očekávat, že sazby hypoték i nadále porostou a postupně mohou atakovat hranici 3 % p. a.,“ říká Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life Select.



Česká národní banka (ČNB) zvýšila v letošním roce základní úrokové sazby již dvakrát. Po červnovém zasedání, kdy základní sazba vzrostla o 25 bazických bodů, rozhodli centrální bankéři v srpnu o nárůstu o dalších 25 bazických bodů na 0,75 %.

Většina bankovní rady se na posledním srpnovém zasedání navíc shodla, že je potřeba ve zpřísňování měnové politiky pokračovat, a to především kvůli vyšší inflaci. Základní sazba by se tak do konce roku mohla zvýšit ještě dvakrát, a to v září a v listopadu.

„V minulém měsíce téměř všechny banky své úrokové sazby zvýšily a zdá se, že pro tuto chvíli jsou s úrovní sazeb spokojeny. Jedinou bankou, která zatím v srpnu sazby hypoték zvýšila, je Moneta Money Bank. Máme však před sebou ještě druhou půlku měsíce a je možné, že ostatní banky o sobě ještě dají slyšet,“ předpokládá David Eim, místopředseda představenstva Gepard Finance.



Objemy pozvolna brzdí

Banky v červenci sjednaly 10 967 hypoték v celkovém objemu 35,261 miliardy korun. Meziměsíčně tak objem poklesl o 9,3 miliardy a počet o 3 212 hypoték.

„Prázdninové ochlazení poptávky je nicméně každoročním jevem a lze očekávat, že v dalších měsících bude poptávka po hypotékách zase stoupat, a to navzdory pokračujícímu růstu průměrné úrokové sazby,“ říká Vojtěch Prokop z hypotečního tržiště Zaloto.

„Červenec sice skončil hluboko pod rekordními hodnotami, ale pořád se drží vysoko nad čísly z předchozích let,“ poznamenává Sýkora.

„Pro další vývoj hypoteční poptávky může být však vedle růstu úrokové sazby a cen nemovitostí zásadní také vývoj cen stavebních materiálů. Bude-li jejich cena dále růst, může nemalá část lidí odstoupit od svého záměru stavět,“ přibližuje Prokop.



Vývoj hypoték v roce 2020 Měsíc Počet (v ks) Objem (v mld. Kč) Sazba v % leden 6 491 16,88 2,36 únor 7 092 18,593 2,42 březen 5 503 13,835 2,45 duben 6 744 17 845 2,39 květen 6 203 16,487 2,30 červen 7 621 20,95 2,21 červenec 7 867 21,597 2,15 srpen 6 868 19,173 2,11 září 7 872 22,052 2,07 říjen 8 800 25,214 2,02 listopad 9 323 26,917 1,98 prosinec 9 951 29,516

1,96 v roce 2021 Měsíc Počet (v ks) Objem (v mld. Kč) Sazba v % leden 8 380 24,942 1,94 únor 9 948 29,913 1,93 březen 14 401 44,723 1,94 duben 12 416 39,180 1,98 květen 12 984 40,555 2,06 červen 14 069 44,50 2,13 červenec 10 967

35,261

2,23 zdroj: Fincentrum Hypoindex

Průměrná hypotéka dál roste

Průměrná výše hypotéky vzrostla v červenci o více než 54 tisíc korun na 3 215 153 korun. Za poslední rok se tak průměrná hypotéka zvýšila již o téměř půl milionu korun. A tento rostoucí trend bude podle odborníků pokračovat.

„Neustále rostoucí ceny nemovitostí logicky zvedají i průměrnou výši poskytnuté hypotéky, která se v červenci dostala opět na rekordní hranici. Na realitním trhu není jediný důvod, proč by se měl trend zvyšování cen nemovitostí zastavit nebo dokonce obrátit. A tak je možné, že za pár měsíců se dostaneme až k hranici 3,5 milionu korun,“ předpokládá Jiří Sýkora.



Jak rostla průměrná výše poskytnutých hypoték 2019 Průměrná výše v Kč 2020 Průměrná výše v Kč 2021 Průměrná výše v Kč leden 2 294 216 leden 2 600 504

leden 2 976 346 únor 2 193 207 únor 2 617 450 únor 3 006 901 březen 2 214 326 březen 2 514 041 březen 3 105 568 duben 2 285 414 duben 2 645 985 duben 3 155 581 květen 2 282 854 květen 2 657 855 květen 3 123 485 červen 2 317 436 červen 2 748 954 červen 3 161 080 červenec 2 333 315 červenec 2 745 277 červenec 3 215 153 srpen 2 323 100 srpen 2 791 673 září 2 359 940 září 2 801 344 říjen 2 412 483 říjen 2 865 189 listopad 2 505 291 listopad 2 887 178 prosinec 2 543 963 prosinec 2 966 150 zdroj: Fincentrum Hypoindex

Červenec potvrdil rekordní rok

Přestože objemy poskytnutých hypoték již pomalu brzdí, můžeme s jistou říct, že letošní rok bude rekordní. Za prvních sedm měsíců roku sjednaly banky hypotéky za více 259 miliard korun. Hypoteční trh tak letos už překonal dosud rekordní loňský rok, kdy se objem poskytnutých hypoték vyšplhal za 12 měsíců na 254 miliardy korun.

Podle odborníků by se objem poskytnutých hypoték mohl v letošním roce poprvé v historii dostat za hranici 300 miliard korun a možná i dál. Překazit by to neměl ani pokles produkce ve druhém pololetí.

Možný scénář vývoje úrokových sazeb

Jaký lze očekávat vývoj úrokových sazeb? „Hypotéky zdražovat budou, ze současné úrovně průměrně lehce nad dvěma procenty, ale jen pozvolna. A to i díky ostrému konkurenčnímu boji mezi českými bankami právě v segmentu hypoték,“ předpokládá Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank.



Pokud navíc současné silné inflační tlaky odezní, což se může stát již v příštím roce, postupně mohou zase sílit dezinflační až deflační tlaky, jako tomu bylo v období mezi globální finanční a globální pandemickou krizí.

„Zhruba v polovině tohoto období, v roce 2016, dosáhly průměrné úroky na hypotékách v ČR svého historického minima. Nikde není psáno, že se po roce 2022 k tomuto minimu nezačnou blížit zase. Tento scénář má zhruba 80procentní pravděpodobnost, “ přibližuje ekonom.



Jak dodává, se zhruba 80procentní pravděpodobností tedy ani v příštích letech průměrná sazba hypoték v Česku výrazněji nepřekročí úroveň tří procent. „Hypotéky v České republice ovšem budou i nadále dražší, než jsou zpravidla v eurozóně, včetně třeba Slovenska,“ uzavírá Kovanda.