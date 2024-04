Láska prochází peněženkou. Jak nastavit pravidla ve vztahu a co říkají průzkumy

Mluvit o penězích bývá tabu. Jak se o nic bavit? Finance jsou nezbytnou součástí vztahů. „Mluvit o nich ale často pro páry bývá ještě větší tabu než se otevřeně bavit o sexu. Zpravidla z obavy, že debata sklouzne do hádky,“ říká Eva Hlavsová, zakladatelka investiční platformy Fondee. Podle ní jsou to ale právě zanedbané finance, na kterých vztahy ztroskotají či které ústí k existenčním problémům. „O penězích je proto dobré se s partnerem začít bavit otevřeně, včas a zároveň nikdy není pozdě,“ doporučuje Hlavsová a přidává čtyři rady jak na to. 1. Veďte s partnerem o penězích otevřenou diskusi

Diskutujte o příjmech, výdajích, dluzích, finančních cílech, obavách a očekáváních. To pomáhá udržet oba partnery informované a zabraňuje nedorozuměním a konfliktům. Domluvte si pravidelnou schůzku, například jednou za měsíc, a proberte vše potřebné. Buďte transparentní i ohledně svých dluhů a pracujte na jejich splacení společně nebo individuálně. Upřímnost je v tomto klíčová. Dříve nebo později tyto věci obvykle vyplavou na povrch. 2. Naplánujte a sestavte si rozpočet

Společné finanční cíle patří mezi aspekty, které dokážou vztah utužit. Udělejte si tedy jasno, jaké to jsou. Může to být spoření na dovolenou, koupi domu, na důchod či pro děti. Partneři by si měli říci, co je pro ně osobně důležité. Je v pořádku, že se představy stoprocentně nepřekrývají, ale je třeba hledat kompromisy. Pokud je jeden z vás utrácivý, zatímco druhý spořivý, nastavte si měsíční volno pro nákupy bez pocitu viny, ale za předpokladu dodržení rozpočtu. Snažte se dodržovat pravidlo 50:30:20, tedy polovina na nezbytné výdaje, 30 procent na zábavu a zbytnosti a 20 procent si odkládat. 3. Vytvořte si nouzový fond

Odkládejte si pravidelně na společnou hromádku peníze na nečekané výdaje, aby vás ani finanční krize nerozdělila. K dispozici se doporučuje mít vždy minimálně šest měsíčních výdajů. Kromě společné finanční rezervy si nicméně připravte i každý svou vlastní. Udržování finanční nezávislosti může být klíčové pro osobní pocit bezpečí a sebeúcty. To zahrnuje vlastní úspory nebo investice, které nejsou společné, ale slouží jako záchranná síť v případě osobních potřeb nebo neočekávaných událostí. 4.Tabu prolomte před založením rodiny

Je důležité si říci, jak budete řešit finanční povinnosti vůči dětem. Včasné plánování a dohoda ohledně výživného mohou předcházet budoucím sporům. Pokud je to možné, předem se na mateřskou a rodičovskou dovolenou připravte. V ideálním případě si zajistěte finanční polštář pro případ, že by rodina během ní nečekaně přišla o příjem. Domluvte se také na tom, jestli či kolik peněz bude partner partnerce během mateřské dorovnávat.