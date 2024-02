Potřebujete půjčku do výplaty? V nabídkách jsou obrovské rozdíly

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou až 45 %

Nemoc, rozbité auto nebo domácí spotřebič, bez kterého se neobejdete. Děje se to denně. Ne pro každou domácnost je ale snadné se s takovým zásahem do rodinného rozpočtu „poprat“. Někdy nezbude než si vzít půjčku. Jaké produkty na překlenutí krizového období nabízejí banky? A na co si dát pozor u nebankovních půjček?