Google propustil 28 zaměstnanců, kteří stávkovali kvůli smlouvě s Izraelem

Ve čtvrtek o tom informoval zpravodajský server BBC.

Zaměstnanci sdružení v protestní skupině No Tech For Apartheid (Žádné technologie apartheidu) uspořádali ve dvou kalifornských pobočkách firmy stávku vsedě. Protestující podle Googlu narušovali chod kanceláří a „fyzicky bránili ostatním zaměstnancům v práci a bránili jim v přístupu do kanceláře“.

Společnost dodala, že Projekt Nimbus „není zaměřen na vysoce citlivé, utajované nebo vojenské pracovní úlohy důležité pro zbrojní nebo zpravodajské služby“. Propouštěním vyvrcholilo dlouhodobé napětí mezi společností a těmi zaměstnanci, kteří se staví proti dodávkám technologií izraelské vládě.

Po zahájení války v Pásmu Gazy v říjnu loňského roku se konaly pochody s transparenty s nápisem „Už žádná genocida pro zisk“. Při posledních protestech zaměstnanci vnikli do kanceláří a odmítli je opustit, což společnost Google přimělo k přivolání pořádkových sil. Firma ve svém prohlášení označila toto chování za „zcela nepřijatelné“.

Izraelské ofenziva v Pásmu Gazy reaguje na teroristický útok palestinského hnutí Hamás v jižním Izraeli ze 7. října, při němž zemřelo kolem 1200 lidí a 253 dalších bylo odvlečeno jako rukojmí. Podle údajů palestinského ministerstva zdravotnictví bylo od začátku izraelské vojenské operace v Hamásem kontrolované Gaze zabito více než 33 900 lidí.