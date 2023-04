Šetří peníze i životní prostředí. Otestujte se, co víte o sdílených skútrech

Služby, které se zaměřují na sdílenou mobilitu, zažívají ve velkých městech nebývalý rozkvět. Jejich obyvatelé si postupně zvykli na to, že kromě tradiční městské hromadné dopravy mají i další zajímavé alternativy.

V České republice působí několik poskytovatelů sdílených elektrických skútrů. Jejich výhodou je, že jsou finančně dostupnější než sdílené taxislužby, nebo autopůjčovny. Pro uživatele je také jízda snazší než třeba u půjčených kol. A při parkování zaberou méně místa než auta.

Nevýhodou skútrů je jejich sezonnost. Přes zimu mají nucenou přestávku, protože v mrazu by jistě byla pro každého taková jízda spíše nepříjemná. Se začátkem jara se však skútry do ulic vrátily. V zimě prošly každoroční povinnou STK. Kromě oprav menších i větších závad to znamená také kontrolu všech baterií, mnohé z nich je potřeba úplně vyměnit.

„Sdílené služby jsou postavené na principu cirkulární ekonomiky a šetrnosti k životnímu prostředí. Dvojnásob to platí pro elektromobilitu, proto se vyřazené baterie následně recyklují. Takto získané druhotné suroviny pak slouží na výrobu nových produktů, například dobíjecích baterií nebo akumulátorů, ale také třeba příborů či šperků,“ uvádí Jan Charouz, ředitel BeRider, platformy pro sdílené skútry.

Oproti koloběžkám platí pro uživatele sdílených skútrů přísnější pravidla. ať už se to týká řidičských oprávnění nebo věkové hranice. Řada z nich navíc platí nejen pro řidiče, ale také pro jejich spolujezdce.

Věděli byste, kolik lidí může na skútru jet, zda můžete jet po cyklostezce, nebo kde smí skútry parkovat? A dokázali byste si poradit v situaci, kdy porušíte předpisy nebo způsobíte nehodu? Zjistěte, jak se v tématu vyznáte, v následujícím kvízu.