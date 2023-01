FYI, to je prostě LOL! Zkratky jsou všude, jak jim rozumíte? Otestujte se ASAP

Online zkratky jsou tady už od vzniku prvního počítače v osmdesátých letech. Svůj původ mají často ve vývojářském slangu, některé pocházejí z profesního světa reklamy, marketingu, či finančního prostředí a jiné zase z běžných hovorových výrazů. Řada z nich se rozšířila i do pracovní a osobní komunikace.

Co když doma zaslechnete výrazy jako LOL, IMHO nebo IRL? Možná někdo z vaší rodiny pracuje v prostředí ajťáků a hráčů počítačových her, kde se tyto zkratky vyskytují více než obvykle a jsou velmi specifické. Anebo v mladých kolektivech, kde se nalepí na člověka samy a už se nepustí. Nebojte, jejich osvojení lze podpořit.

„Zkratky řešíme dnes a denně. V naší branži to šetří čas, některé zkratky jsou i vysoce odborné a označují specifickou část programu, úkol nebo metodiku. Bez jejich znalostí už to nejde. Čím častěji člověk se specifickými zkratkami přichází do styku, tím lépe si na ně zvykne,“ říká CEO DX Heroes Prokop Simek.

Na internetu dnes existuje spousta fór, seznamů a slovníků, kde najdete všechno, čemu ještě nerozumíte. Od základních zkratek, které jste už zaslechli, přes ty, které se šíří na sociálních sítích, až po desítky pokročilých pro skutečné fanoušky internetové a odborné komunikace. Než se pustíte do samostudia, zkuste se otestovat, jak na tom s jejich znalostí jste.