Mladá generace výrazně častěji věří v peklo a posmrtný život, zjistila studie

Necelá polovina Britů uvedla, že věří v Boha, což je méně než 75 procent v roce 1981. Pouze v pěti ze 24 zkoumaných zemí – v Norsku, Jižní Koreji, Japonsku, Švédsku a Číně – věří v Boha méně lidí než v Británii.

Víra v nebe mezi britskou veřejností rovněž klesla, a to z 57 procent v roce 1981 na 41 procent loni. V peklo a posmrtný život ale do značné míry věří stále podobný počet lidí, a to 26 procent.

„Naše kulturní vazba na organizované náboženství ve Spojeném království stále klesá, ale víra v to, že existuje něco mimo tento život, je stále silná, a to i mezi nejmladšími generacemi,“ uvedl Bobby Duffy, který Institut pro politiku vede.

Při rozdělení podle věku uvedlo 32 procent lidí mladších 40 let, že věří v peklo, ve srovnání s 18 procenty lidí ve věku 59 až 77 let. Posmrtný život existuje podle 51 až 53 zhruba 52 procent příslušníků mladších generací, zatímco u starších lidí v něj věří pouze 35 až 39 procent.

Britové patří k nejméně věřícím ze všech zemí, které se průzkumu zúčastnily. Žebříček 24 států vedou Nigérie, Indonésie, Filipíny, Írán, Řecko a Polsko. Ve Spojeném království každý třetí člověk uvedl, že je věřící, 46 procent lidí řeklo, že nejsou věřící, a 21 dotazovaných se označilo za ateistu – oproti čtyřem procentům v roce 1981.

Záhada – ateisté věřící v peklo

„Dospělí mladší 40 let se mnohem častěji než starší lidé označují za ateisty, ale zároveň tvrdí, že věří v peklo, což je fascinující záhada,“ uvedl David Voas z londýnské univerzity UCL.

Británie patří mezi nejtolerantnější země, které se zúčastnily průzkumu. Až 82 procent lidí uvedlo, že důvěřuje lidem jiného náboženství. Vyššího skóre v toleranci dosáhlo pouze Švédsko. S výrokem „jediné přijatelné náboženství je moje náboženství“ souhlasilo 12 procent Britů, zatímco u Maročanů to bylo 90 procent.

Zjištění jsou součástí studie World Values Study, jednoho z největších akademických sociálních průzkumů na světě. Koná se už více než 40 let.