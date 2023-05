Porovnání generací X a Y: Mileniálové mají už dnes nad rodiči v mnohém navrch

Aktuálně obě generace porovnává analýza výzkumného pracoviště IDEA při Národohospodářském ústavu Akademie věd ČR (AV ČR), nazvaná „Generace X a Y očima dat: Když byli rodiče mladí jako my.“

„Jde o unikátní srovnání současného života generace Y, tzv. mileniálů, s generací X jejich rodičů,“ popsala studii Eliška Zvolánková z AV ČR. Vzdělání, obliba Prahy a velkých měst a klesající popularita sňatků – to jsou nejzásadnější rozdíly mezi reprezentanty generací X a Y. „Sledovaná skupina generace X je zachycena ve věku 20–40 let. Generace Y je v podobném věkovém rozpětí,“ vysvětlil Michal Šoltés, jeden z tvůrců analýzy v rozhovoru AV ČR. Badatelé ke své práci využili data Českého statistického úřadu (ČSÚ) z let 2006–2021.