Platby stihnete za pár sekund. Které banky okamžité platby umožňují?

Před pár lety bylo rychlejší udělat si bankovní orientační běh než posílat peníze převodem z účtu na účet. Trvalo to totiž několik dní. Kdo chtěl zaplatit okamžitě, běžel do banky, vybral peníze, pak zamířil do banky příjemce a tam hotovost vložil na patřičný účet. Nepohodlné a drahé.

Už loni uživatelé internetového bankovnictví zjišťovali, že časy se (konečně) mění. Peníze banky zvládly převést do druhého dne, případně i do večera téhož, když byla platba zadána brzy ráno. A dnes? Standardem začínají být okamžité platby. Prostě zadáte příkaz, odkliknete a během několika sekund se peníze objeví na účtu partnera. Zatím to neumějí všechny banky. Jen s osmi z nich zvládnete platby převést, jako když práskne bičem.

Rychle a bez příplatku

Okamžité platby chodí jen mezi bankami, které systém podporují. Klientům za ně neúčtují nic navíc – platí se jen standardní poplatek za zadání příkazu (někde je to zdarma, někde za sedm korun.). Jen u Air Bank klienti takzvaného Malého tarifu připlácejí, ale jde o symbolickou korunu, takže nic, co by okamžitou platbu výrazně znevýhodnilo. V internetovém bankovnictví se o nic nemusíte starat u Creditas, České spořitelny a Raiffeisenbank – pokud partnerská banka okamžité platby přijímá, pošlou tímto způsobem peníze automaticky. U dalších ústavů je třeba zakliknout, že chcete peníze poslat okamžitě.

Banky dodržují limit okamžitých plateb podle doporučení ČNB. Nejvyšší částka určená k okamžitému poslání je 400 tisíc korun – pokud potřebujete koncem roku rychle zaplatit stavební spoření nebo penzijní spoření, do limitu se vejdete.

Můžete se těšit

Vaše banka okamžité platby mezi různými bankami neumožňuje? Ale bude. Konkurence je neúprosná, a tak všechny oslovené banky, které zatím službu nenabízejí, píší, že její rozjezd plánují na rok 2020, například mBank ho pro své klienty chystá hned začátkem roku. Equa s okamžitými platbami začne v prvním čtvrtletí, už nyní se v jejím ceníku objevuje informace, že budou zdarma.

Co když to okamžitě nejde?

Co když se osobně do banky nedostanete, okamžitou platbu nemůžete využít a vzpomenete si na poslední chvíli, že musíte poslat peníze tak, aby dorazily do konce roku? Můžete v internetbankingu využít expresní platbu. Za tu však své bance připlatíte.

Nejnižší poplatek za tuto službu účtují Equa a Fio – 29 korun, nejvíc za ni zaplatí klienti Sberbank – 200 korun. Doručení peněz také není v rámci vteřin, ale spíš v rámci hodin, a platbu je třeba zadat v dopoledních hodinách. Výhodou urgentních plateb je, že jsou na účet příjemce připsány tentýž den, kdy jsou odepsány z účtu plátce. Jinak se může stát, že vám sice peníze z účtu odejdou, ale na připsání v bance příjemce budou čekat do druhého dne.

K přepážce raději dřív

Pokud dáváte přednost osobní návštěvě u bankovní přepážky, máte letos docela štěstí. Poslední den roku vychází na úterý. Takže když dorazíte do banky v pondělí dopoledne a zadáte osobně příkaz k úhradě, máte téměř jistotu, že druhý den je bude příjemce mít na účtě.

Beztak ale uděláte lépe, když věc nebudete odkládat na poslední chvíli, ale zajdete do banky už v pátek. Nebo o víkendu – například pobočky v obchodních centrech budou mít standardně otevřeno. Poplatek za příkaz k úhradě na pobočce stojí okolo 50 korun. Pokud to jde, je lepší využít bankomatů-vkladomatů, kde lze hotovost vložit na vlastní či cizí účet u stejné banky (obvykle zdarma) či v případě České spořitelny i na účet v jiné bance (za 80 korun). Přijdete prostě s balíkem bankovek ke stroji, přihlásíte se platební kartou a pinem jako byste chtěli vybírat, ale místo výběru peníze vložíte a necháte si o tom vytisknout potvrzení.

Kdo nabízí okamžité platby

Air Bank: Klienti využívající Velký tarif (za 100 Kč/měsíčně) mají okamžité platby zdarma, klienti s Malým tarifem (účet zdarma) platí za okamžitou platbu korunu.

Creditas: Okamžité platby jsou pro klienty zdarma. Platby odcházejí jako okamžité automaticky.

Česká spořitelna: Zdarma či za 7 korun, podle typu účtu. Platby odcházejí jako okamžité automaticky.

ČSOB (+ Poštovní spořitelna): Okamžité platby jsou zdarma, u starších účtů, které již nyní nejsou v nabídce, vyjdou odchozí platby na pět korun.

Komerční banka: Zdarma či za 6 korun, podle typu účtu.

Moneta Money Bank: Platba podle typu účtu.

PPF: Nejde o klasickou spotřebitelskou banku, ale okamžitý převod peněz umí.

Raiffeisenbank: Cena je standardní podle typu účtu, který klient využívá. Platby odcházejí jako okamžité automaticky. Zdroj: banky

Co zejména platit koncem roku

Stavební spoření

Přiznání státní podpory (až 2 000 korun) je podmíněno tím, že potřebná částka (pro maximální podporu je to 20 000 korun za rok) přistane na účtu stavební spořitelny v daném roce. A klidně to může být minutu před půlnocí. Mnozí lidé stavební spoření spravují tak, že mají peníze na nějakém disponibilním účtu a do stavební spořitelny je převádějí až na poslední chvíli. Nechávat to však až na silvestrovský večer by bylo nerozumné.

Penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření

Státní příspěvek se připisuje k pravidelným platbám, které má většina klientů sjednané jako měsíční. Ten, kdo však využívá i daňového zvýhodnění penzijního připojištění, má mnohdy s penzijní společností sjednanou takzvanou daňovou optimalizaci. Podobně jako u stavebního spoření pak stačí poslat částku k odpočtu koncem roku najednou. Funguje to tak, že ke sjednané měsíční úložce 1 000 korun dostane klient státní příspěvek 230 korun. Navíc (nad oněch uložených 12 000 korun) může přidat až dalších 24 tisíc korun, které lze využít k daňovému odpočtu a ušetřit tak až 3 600 korun na dani z příjmu.