Sonda: které spořicí a termínované účty zhodnotí vklady nejvíce

„Úrokové sazby u spořicích účtů v tuto chvíli stagnují a neočekáváme změnu ani v příštím období,“ říká Valerie Koubová, analytička Scott & Rose a portálu Finparáda.cz. Některé banky však prodlužují akční nabídky a podle analytičky Koubové lze prodloužení časově omezených akcí očekávat i nadále.



Koncem října například prodloužila TRINITY Bank na Spořicím účtu Výhoda+ garanci úrokové sazby 1,58 % p.a. do 31. 5. 2020, a to pro dalších 2 000 nově založených spořicích účtů. Další bankou, která prodloužila akci zvýhodněného úročení je ING Bank s ING Kontem, na kterém banka ponechala sazbu 2 % p.a. Prodloužení akce od 1.11.2019 až do vyhlášení nových sazeb ohlásila také Sberbank u FÉR spoření PLUS. Pásmo do 300 tisíc korun je úročeno sazbou 1,38 % p.a., pásmo od 300 tisíc do 1 milionu korun má sazbu 1,45 % p.a.

Listopadovou analýzou prošlo celkem 18 bankovních domů a 20 spořicích účtů. „U spořicích účtů hodnotíme především jejich roční výnosnost včetně akčních nabídek a bonusů, které banky poskytují pro nové i stávající klienty,“ přibližuje analytička.

U spořicích účtů jsme žebříček rozdělili na tři kategorie:

Drobný střadatel s možností vkladu do 300 000 Kč.

Střední střadatel s možností vkladu 300 000 až 600 000 Kč.

Velký střadatel s možností vkladu nad 600 000 Kč.

TOP spořicí účty v jednotlivých kategoriích

Aktuálně nejlepší zhodnocení u vkladů do 300 tisíc korun lze dosáhnout na spořicím účtu u Raiffeisenbank. U vkladů v pásmu 300 až 600 tisíc korun je vítězem sondy Banka Creditas, která zhodnotí nejlépe i vklady nad 600 tisíc korun

Podívejte se, jaké je celkové pořadí v kategorii spořicích účtů pro drobné střadatele.