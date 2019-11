Kvíz: Výplata do sáčku, pětníky, bony. Jak vypadaly finance před rokem 1989?

Jak vypadaly služby bank před třiceti lety? „Banky, až na drobnou výjimku, kterou představovala Živnostenská banka n.p., nabízely své služby jen podnikům a státním organizacím. Běžnému občanovi poskytovala finanční služby pouze síť státních spořitelen, z nichž byla nejprve vytvořena Československá státní spořitelna, později Česká státní spořitelna a Slovenská státní spořitelna, které působily v jednotlivých částech federace,“ uvádí hlavní archivář České národní banky Jakub Kunert. Vedle příjmu vkladů zprostředkovávaly zpravidla jen půjčky na bydlení nebo bytové vybavení.

Právě v roce 1989 se rozhodlo o budoucí podobě československého bankovnictví. V průběhu třiceti let se jeho struktura změnila, proměnily se postupně i služby vzájemně si konkurujících bank poskytované podnikové sféře a občanům, a to nejen rozsahem jejich nabídky, šíří jejich dostupnosti, ale i vzrůstem kvality.

„Propojení s mezinárodními finančními trhy a institucemi napomohlo českým bankám implementovat řadu technologických inovací a dnes nabízejí služby, o nichž klienti v roce 1989 mohli jen snít,“ shrnuje Jakub Kunert.

Kvíz: Jak vypadaly naše finance před rokem 1989?

A pro zpestření malá anketa pamětníků:

Karel (42 let): „Pamatuji si desetníky a pětihaléře, jako děti jsme je sbíraly před hospodou. Nejvyšší hodnotu jsem registroval ve svých 12 letech – tisícovku.“

Kateřina (55 let): „Výplaty se dávaly ve dvou termínech, záloha a doplatek. V tyto dny se už podnikem vedla tichá pošta, jestli budou nebo ne. Potvrzením, že budou, byla sešlost několika účetních, případně dalších pomocníků, kdy se tzv. sáčkovalo – dávaly se přesné částky do sáčků jednotlivým zaměstnancům. A pak se šťastní zaměstnanci seřadili u okýnka do fronty a přebírali oproti podpisu své penízky.“

Renata (43 let): „Bankomaty nebyly, účet jsme neměli. Když rodiče přinesli výplatu, máma peníze rozdělila. Měla sofistikovaný obálkový systém – něco na byt, něco na jídlo, a taky měla obálku označenou ‚tajná rezerva‘. Musím se ale přiznat, že obálkový systém jsem i já používala hodně dlouho.“

Pavel (41 let): „Rodiče měli peníze ve spořitelně ‚na knížce‘. Jakýkoli vklad či výběr znamenal, že se muselo jít do spořitelny a vystát si frontu.“

Jana (38 let): „Vkladní knížky jsme měly všechny děti, byl to nějaký výhodný dětský program s vyšším úrokem.“

Eva (41 let): „Jednou mi brácha v Tuzexu koupil žvýkačku v tubě. Vypadala jako zubní pasta. Dlouho jsem si tu prázdnou tubu nechávala na památku. Také maminka dostala od taťky k narozeninám hedvábný šátek z Tuzexu a pečovala o něj jako já o tu žvýkačkovou tubu.“

Pavla (55 let): „Novomanželská půjčka byla bezva, spláceli jsme ji sice asi 15 let, ale tuším, že po třech stovkách. A tím, že byla jen jedna spořitelna a jen jedna půjčka, nemuseli jsme porovnávat RPSN u patnácti nebo kolika bank, kolik je na trhu nyní. A mimochodem, kožená křesla, která jsme v roce 1989 koupili, máme dodnes.“