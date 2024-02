Peníze na účtu obratem. Evropský parlament schválil nová pravidla

Nařízení parlament předběžně schválil již v listopadu s cílem zajistit bezpečnější převody a také výrazně kratší dobu čekání pro drobné klienty a podniky. Informaci uvedl server The Fintech Times.

Okamžitý převod má být proveden bez ohledu na den nebo hodinu a peníze musí dorazit na účet příjemce do deseti sekund. Plátce by měl rovněž do deseti sekund dostat informaci o převedení prostředků příjemci.

Členské státy Evropské unie, jejichž měnou není euro, ale i tak nabízejí běžné transakce v eurech, budou mít výjimku z provádění plateb do deseti sekund mimo pracovní dobu.

Pro prevenci podvodů je nutné zavést řádná opatření. Za tímto účelem by měli poskytovatelé platebních služeb (PPS) bez jakýchkoli dalších poplatků ověřovat totožnost příjemce.

Pokud PPS neplní preventivní opatření a vznikne tak finanční škoda, může klient podle nových pravidel požadovat náhradu. PPS by také nově měli ověřit, zda se na některého z jejich klientů nevztahují sankce nebo jiná omezující opatření související s praním špinavých peněz a financováním terorismu.

„Nařízení o okamžitých platbách představuje dlouho očekávanou modernizaci plateb na jednotném evropském trhu. Zákazníci se nyní mohou rozloučit s nepříjemným čekáním dva nebo tři pracovní dny na přístup ke svým penězům,“ řekl vedoucí poslanec Evropského parlamentu Michiel Hoogeveen. „Přinášíme něco, na čem lidem a podnikům skutečně záleží – převod peněz do 10 sekund kdykoli během dne,“ dodal.

Pravidla vstoupí v platnost 20 dní po zveřejnění v Úředním věstníku EU. Členské státy budou mít 12 měsíců na to, aby se přizpůsobily.

V Česku existuje bankovní systém CETRIS, jehož účastníky je většina bank; mezi výjimky patří například UniCredit Bank. Účastníci tohoto systému musí okamžité platby přijímat, ale službu odesílání okamžitých plateb nemusí svým klientům nabízet. Okamžitá platba je po zpracování v systému CERTIS okamžitě připsána na účet příjemce.