Stát chce evidovat přeshraniční online platby, připravuje novelu zákona

Poskytovatelé platebních služeb zřejmě budou muset poskytovat Finanční správě ČR informace o platbách za přeshraniční internetové nákupy. Předpokládá to novela zákona o dani z přidané hodnoty (DPH), kterou ve středu projedná vláda. Novela převádí do českého práva evropskou směrnici, která by měla přispět k účinnějšímu boji proti podvodům při platbách DPH.