Penzijko mé peníze nezhodnocuje. Mám ho zrušit, nebo přejít jinam?

Paní Karla si před rokem sjednala doplňkové penzijní spoření. Byl nejvyšší čas, do penze má deset let. Dala na doporučení bankovního poradce a zvolila konzervativní fond. Nemile ji však překvapil přehled za loňský rok, zhodnocení fondu je v minusu. Jak je to možné a co s tím? Nejen na dotaz čtenářky iDNES.cz odpovídá prezident Asociace penzijních společností Aleš Poklop.