K penzijku až 6 360 korun ročně. Jak na to, upozorní penzijní společnost

Daňové optimum v případě změny penzijní společnosti Klient si do penzijního spoření posílá každý měsíc 1 800 korun, od 1.7. 2021 přešel k jiné penzijní společnosti. Z vkladů za prvních šest měsíců spoření v roce si může svůj daňový základ snížit o 4 800 Kč (6 x 800 Kč). Od 1. 7. si do spoření zasílá stejnou částku, avšak k jiné penzijní společnosti. Ta mu v prosinci 2021 zašle informaci, že pro využití daňového optima zbývá v prosinci na účet penzijní společnosti doplatit částku 19 200 Kč + sjednaný příspěvek za měsíc prosince 1 800 Kč (za prosinec příspěvek ještě nepoukázal). Jelikož nezná jeho úložky v prvních šesti měsících, proto si střadatel sám musí od této částky odečíst 4 800 korun, které si bude uplatňovat doložením daňového potvrzení od bývalé společnosti. Do penzijního spoření pro maximální využití daňového optima v prosinci stačí doposlat částku ve výši 14 400 Kč + sjednaný příspěvek za měsíc prosinec 1 800 Kč.