Na které vysoké školy se lze přihlásit, když nevyjde ta první

Maturity letos probíhají v okleštěné podobě, tím víc času máte na přípravu ke zkouškám na vysokou. Pokud tedy nějaké vůbec dělat budete. Mnohým školám, zvláště těm soukromým, stačí, když úspěšně zvládnete maturitu. Přijímací řízení pak spočívá v tom, že elektronicky pošlete přihlášku, přiložíte právě maturitní vysvědčení, možná i to z předchozích středoškolských let, a životopis. A třeba absolvujete pohovor na dálku.

Pokud jde o maturity, letos je situace zvláštní v tom, že některé společné části jsou nyní přesunuty do sekce profilové a jsou nepovinné. Ústní a písemná zkouška z českého jazyka a literatury a cizího jazyka tak mohou některým studentům z maturitního vysvědčení vypadnout. Vysoké školy přitom nemají právo požadovat po uchazečích o studium složení nepovinné části maturitní zkoušky. Mohou to však v rámci přijímacího řízení zvýhodnit.

Škola může změnit podobu zkoušek

Mnohé školy, zvláště ty veřejné, však prezenční přijímací řízení pořádají. Vzhledem k pandemické situaci bude podobně jako maturitní zkouška jiné, než bývalo zvykem. Bude třeba dodržovat hygienická opatření platná v dané době, zvláště rozestupy – proto se také zkoušky mohou rozdělit do více dní.

Standardem je zatím potvrzení o absolvovaném testu na covid s negativním výsledkem, o očkování či o prodělání nemoci. Pozor, v tomto případě neplatí samotestování. Nemůžete si tedy cestou na zkoušku zaběhnout do lékárny a použít koupený test. V případě, že jsou vaše zkoušky prezenční, nezapomeňte si nechat udělat test předem. Testovací centra fungují i o víkendu.

Škola o podobě zkoušek průběžně informuje, ale nečekejte, že by vám o každé možné změně dala vědět doporučeným dopisem. Raději pečlivě sledujte webové stránky škol, už proto, že univerzita nebo fakulta mohou upravit vyhlášené podmínky přijetí ke studiu a tuto informaci zveřejnit ještě 15 dnů před termínem konání přijímacího řízení.

Na soukromých školách do srpna i déle

Soukromé vysoké školy přijímají přihlášky standardně ještě v srpnu. Nabídka studijních oborů je přitom pestrá. Studovat můžete třeba kriminologii (například Vysoká škola finanční a správní, Ambis, VŠPP).

Přijímací řízení na soukromých VŠ přitom opravdu často sestává jen z doložení maturitní zkoušky či dosavadních studijních výsledků.

Jenomže bez přijímaček neznamená bez znalostí. Mnohé soukromé školy například pořádají rozřazovací jazykové testy. Nejde o přijímací zkoušku, kdo však není úspěšný, musí počítat s tím, že jazyku bude muset věnovat speciální pozornost. Nelze totiž počítat s žádnými úlevami u zkoušek.

Místa se mohou uvolnit i na veřejných školách

Je prima, že soukromé vysoké školy mají místo. Mnozí studenti a jejich rodiče však dávají kvůli výši školného přednost univerzitě veřejné. Ani ti nejsou ztraceni, když jim přijímací řízení nevyjde.

Většina středoškoláků totiž nespoléhá jen na jeden pokus a hlásí se na víc oborů. Pokud jste úspěšní a přijmou vás na několik škol, nejspíš si jeden obor vyberete tím, že se do něj zapíšete, a ostatní pustíte. A to je nová příležitost pro ty, kterým to zatím nevyšlo. Ještě v září se mohou objevit uvolněná místa, a tím i šance na to, že je škola nabídne dalším zájemcům.

Mnohé univerzity navíc otevírají druhá a třetí kola přijímacích řízení ještě během prázdnin či na začátku září. Přehledné informace naleznete například na webu Kampomaturite.cz.

Jak v pohodě zvládnout pohovor online: