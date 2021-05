Praktická doporučení: jak proměnit neúspěch v příležitost

1. Praxi získejte už při škole

Pokud jste dosud při studiu neabsolvovali žádnou firemní stáž, zkuste to napravit. Hodně vám to při hledání zaměstnání pomůže. „Ideální je zkusit to u více firem. Studiem člověk získá znalosti, praxí zase zkušenosti a povědomí o dalších řešeních,“ souhlasí Lukáš Cirkva z BCV Solutions.

„Už ve škole by každý student měl být co nejaktivnější,“ přidává se Jana Večerková, zakladatelka Coding Bootcamp Praha, který pomáhá s přípravou na pracovní trh.

„V necovidových časech bych studentům doporučila chodit na akce mimo školu: je mnoho eventů a přednášek zdarma, kde se toho mohou spoustu naučit a zároveň se potkat s lidmi ze zajímavých firem. Nyní je to trochu omezené, ale i tak se děje mnoho online akcí, které mají i networkingovou část.“

Kontakty: hitprace.cz, cz.jooble.org, careermarket.cz, cestasey.cz, frankbold.org, www.bosch.cz, www.csob.cz/portal/csob/kariera/studenti, pg.jobs.cz

2. Zlepšete si angličtinu

Vybrušováním cizích řečí k dokonalosti opravdu nic nezkazíte. Pokud víte, že třeba angličtina není vaše nejsilnější stránka, zaregistrujte se do nějakého jazykového kurzu. Výukových metod je mnoho, některé jsou dostupné i zdarma, pokud tedy nechcete dosáhnout na certifikát.

Bezplatné jsou kurzy třeba na www.seduo.cz nebo na www.brona.cz, kde učí vyhlášený Bróňa, tedy Bronislav Sobotka. Celou řadu online lekcí teď nabízí dokonce i British Council – www.britishcouncil.cz, kde máte u specializovaných kurzů možnost získat výstupní potvrzení o úrovni vašich znalostí.



Pokud toužíte po angličtině s rodilým mluvčím, jděte například na www.wallstreetenglish.cz, přes Skype teď učí i www.presto-skola. cz a mnohé další. Zdokonalit se v cizích jazycích vám pomohou i aplikace v telefonu nebo sledování filmů v originále.

3. Staňte se dobrovolníky

Ve vyspělých zemích je to celkem prestižní záležitost. Dobrovolnickými aktivitami se musí prokazovat studenti hlásící se na univerzitu a jejich portfolio častokrát rozhoduje o přijetí. I v Česku se dobrovolnictví věnuje stále více asociací, mapovat se je snaží ve svém návrhu koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice v letech 2019 až 2025 Ministerstvo vnitra ČR. Jako dobrovolník se momentálně uplatníte zejména ve zdravotnictví či sociálních službách, fungují také dobrovolnické ekologické spolky, hnutí věnující se prevenci kriminality, práci s dětmi a mládeží.

Z neplacených aktivit sice nezískáte finanční odměnu, ale dobrý pocit, osobní satisfakci, cenný záznam do životopisu plus body u potenciálního zaměstnavatele zcela určitě ano.

Kontakty: www.dobrovolnik.cz, www.nadobrovolnictvi.cz

4. Využijte kariérní centra

Na řadě vysokých škol fungují kariérní centra, kde vám pomohou s hledáním práce. Právě tam je také možné se hlásit na Veletrhy pracovních příležitostí, které v současnosti probíhají online. Pokud jste propásli letošní termíny, nahlédněte alespoň do elektronických materiálů. Například Profesní a kariérové centrum Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze poskytuje na svých stránkách profily atraktivních společností či informace o trainee programech a stážích (www.jobs.pef.czu.cz).

Stejně tak i Kariérní centrum Univerzity Palackého v Olomouci (www.kariernicentrum.upol.cz). Kariérní centrum ČVUT nabízí originální Kafe s koučem (www.kariernicentrum.cz) a Univerzita Hradec Králové na svém Kariérním webu (www.kariera.uhk.cz) láká na veletrh JobStart 2021.

5. Prosaďte se ve start-upu

Pokud se vidíte jako budoucí podnikatel, ale založit vlastní byznys vám přijde jako příliš velké sousto, připojte se do start-upového projektu.

Start-upy, tedy firmy, které se věnují inovativní činnosti a snaží se prosadit na trhu, vítají mladé, neotřele smýšlející lidi, kteří tu můžou získat cenné zkušenosti. Na rozdíl od velkých společností mívají všichni spolupracovníci ve start-upu přehled o tom, co kdo dělá, jednání bývají rychlejší, řešení problémů progresivnější, práce radostnější a smysluplnější.

Kontakty: www.startupjobs.cz, www.mamnapad.cz, www.startupstart.cz, www.kindred.cz, www.betsys.com/cz/, www.smartlook.com/, www.cdn77.com...

6. Rekvalifikační kurz

Jestliže se rozhodnete pro změnu oboru, třeba proto, že v tom vašem vystudovaném se v tuto chvíli uplatnění nalézt nedá, můžete vybírat z široké nabídky rekvalifikačních kurzů. Mnohé finančně podporuje úřad práce. Nejčastěji se pořádají kurzy zaměřené na získání řidičských a profesních průkazů, na osvojení počítačových dovedností nebo školení pro pracovníky v sociální oblasti a ve zdravotnictví.

Pro změnu profese nebo další prohloubení znalostí se podle informací MPSV ČR většinou rozhodují lidé s výučním listem, úplným středním vzděláním s maturitou a základním vzděláním. Ke konci ledna 2021 bylo do rekvalifikačních kurzů zařazeno celkem 390 lidí.

Kontakty: www.eu-dat.cz (databáze rekvalifikačních kurzů), www.acz-kurzy.cz, www.orangeacademy.cz, www.ozpakademie.cz, www.sluzbyapodnikani.cz

7. Rozvojové programy pro mladé

Porozhlédněte se po webu, zda neobjevíte rozvojový program šitý vám na míru. Změny na pracovním trhu, světová digitalizace, vznik nových pracovních procesů a pozic – to vše reflektuje například Samsung Tvoje šance #futureskills. Letos probíhá už čtvrtý ročník. Je to devítiměsíční program, který odstartoval začátkem dubna.

„Účastníkům chceme usnadnit vstup do samostatného života, naučit je měkké dovednosti i ty, jež budou zásadní v blízké budoucnosti. Využijí je v každé profesi, ale i mimo práci. A díky nim se zorientují ve světě plném technologií, kde digitalizace pronikla do všech odvětví,“ popisuje Zuzana Mravík Zelenická, CSR manažerka společnosti Samsung. Studenti posílí své sebevědomí, schopnost sebeprezentace i týmové spolupráce, zlepší si angličtinu i kreativitu. Programem je provázejí odborníci z praxe – od kariérového poradenství přes management firem po marketing.

Kontakt: www.samsungtvojesancefutureskills.cz

8. Informujte se na úřadu práce

Pokud se vám nepodařilo najít si zaměstnání během studia a vaše vyhlídky nejsou dobré, uvažujte o evidenci na úřadu práce – už kvůli povinným pojištěním. Po prázdninách už vás totiž nechrání status studenta. Pokud se na úřad práce nenahlásíte a nenastoupíte do pracovního poměru (a dosud jste nepracovali), budete z hlediska zdravotního pojištění osoba bez zdanitelných příjmů. Musíte se své zdravotní pojišťovně nahlásit jako samoplátce a pak každý měsíc odvádět pojistné. Když se na úřad práce nahlásíte, bude za vás po dobu evidence toto pojištění platit. Navíc pomůže s hledáním vhodného zaměstnání.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti má absolvent pouze v případě, že byl zaměstnán či výdělečně činný alespoň šest měsíců. Může ovšem na odboru sociálních věcí zažádat například o doplacení částky do životního minima. Na kterémkoli kontaktním pracovišti úřadu práce musíte předložit občanský průkaz nebo cestovní pas a doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání. V této době úřady upřednostňují kontakt elektronickou cestou (prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu se zaručeným elektronickým podpisem).

Od roku 2015 Úřad práce ČR realizuje 13 regionálních projektů Záruky pro mladé v kraji. Program poběží minimálně do konce letošního roku. Projekty podporují mladé nezaměstnané do 29 let bez rozdílu dosaženého vzdělání, jsou určené zejména těm, kteří jsou ohroženi dlouhodobou nezaměstnaností, především kvůli absenci pracovních návyků, chybějící praxi, nedostatečnému vzdělání nebo nízkému věku.

Úřad práce spolupracuje se zaměstnavateli a pomáhá je spárovat s mladými lidmi, kteří mají potenciál. Stačí, abyste byli v evidenci úřadu práce alespoň tři měsíce, a od doby, kdy jste ukončili studium, získali maximálně tři roky praxe.

Kontakty: www.mpsv.cz, www.uradprace.cz, www.uradprace.cz/zaruky-pro-mlade