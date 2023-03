Kauce, jistota, výpověď. Otestujte se, jak znáte úskalí pronájmu

Vyšší ceny motivovaly řadu lidí, aby na nájemní trh nabídli nemovitosti, které měli doposud pouze k vlastní potřebě, nebo ležely ladem.

„Do nabídky se zároveň začaly vracet domy a byty po ukrajinských uprchlících. Také přibyly byty, kupované jako investiční na jaře loňského roku. Většinou poté, co u nich proběhla rekonstrukce. A vznikla také nová kategorie ‚norských pronájmů‘ – tedy spolubydlení s majitelem domu nebo bytu,“ říká Hendrik Meyer, šéf digitální realitní služby Bezrealitky.

Bydlení v nájmu prošlo legislativními úpravami, přesto je často majitelé i nájemci podceňují. „Lidé nepřestávají využívat po internetu kolující staré vzory, které mnohdy obsahují již neplatná ustanovení,“ upozorňuje Meyer.

Nikdo nechce skončit například s neuhrazeným nedoplatkem za energie poté, co se nájemník nenadále odstěhoval.

„Zájemci o nájem by nemělo vadit, když ho pronajímatel požádá třeba o doložení příjmů. Není to nezdvořilost, jen známka toho, že vlastník nemovitosti to myslí vážně a stojí o dlouhodobý bezproblémový pronájem,“ dodává šéf Bezrealitky.

Víte, co všechno zahrnuje kauce? Jak spolu souvisí nájem a podnájem? Za jakých podmínek lze v bytě chovat zvířata? Co mají společného smlouva na dobu určitou se smlouvou na dobu neurčitou? Vyzkoušejte si, jak byste při návrhu a uskutečňování smluvního vztahu uspěli vy.