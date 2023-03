Chalup a chat na prodej přibývá. Srazí to ceny nemovitostí dolů?

Mít možnost využívat vlastní chatu či chalupu je příjemné, ale ne nezbytné. A to se začíná projevovat. Od covidového boomu, kdy se chaty kupovaly ve velkém, totiž mnoho „novopečených“ majitelů zjistilo, že údržba není levná záležitost, a především pokud je nemovitost nerekonstruovaná, je doslova černou dírou na peníze.

V současné době, kdy se mnoho lidí musí začít méně či více uskromňovat, je tak prodej rekreační nemovitosti tím prvním způsobem, kterým mohou nárazově získat chybějící finanční prostředky. „Řada lidí se vzhledem k rostoucím životním nákladům musela uchýlit právě k tomuto řešení. Díky tomu se na trhu loni objevilo poměrně velké množství chat a chalup na prodej,“ říká Hendrik Meyer, ředitel skupiny European Housing Services.

Podobný trend sledují také realitní kanceláře ze sítě Century 21 či M&M Reality. Stejně tak například na portálu Bezrealitky. Zde v posledním čtvrtletí loňského roku přibylo v nabídce průměrně 67 rekreačních nemovitostí k prodeji měsíčně, letos v lednu nabídka kulminovala na 82 nových rekreačních nemovitostech. V posledních dvou měsících (ačkoli březen zatím neskončil) ovšem klesl průměrný počet nově nabízených rekreačních nemovitostí na průměrných 22.

I tento trend sledují také oslovené realitní kanceláře. „Letos zatím na trhu nevidíme velký nástup nabídky rekreačních nemovitostí,“ potvrzuje Miroslav Hodina z realitní kanceláře RE/MAX G8. Dodává ale, že hlavní sezona nás teprve čeká.

Co je v nabídce

I tak je ovšem nabídka rekreačních nemovitostí v současné době rozmanitá. „U typických chat je veliká nabídka v lokalitách okolo řek, jako je Sázava, Vltava, ale dnes i Labe, kde nacházíme velmi různorodou kvalitu těchto nemovitostí,“ popisuje Tomáš Jelínek, ředitel sítě Century 21.

Chalupy jsou zcela jinou oblastí. Tady dnes najdeme v nabídce stavby za desítky milionů určené pro další pronájem nebo minipenzion, stejně tak vyžilé nemovitosti, které nelze použít na stále bydlení. „Lokality jsou proto různé, ale obecně platí, že reálná nabídka těchto objektů je především v podhůří našich hor, nicméně v hlavních turistických centrech již o podobné objekty nenarazíte,“ konstatuje Jelínek. Z velké části převažují nemovitosti bez rekonstrukce. Do oprav se totiž majitelům vzhledem k vysokým cenám stavebních materiálů nechce pouštět.

„Nejvíce na výběr mají zájemci ve Středočeském kraji, kde rekreanti oceňují především dobrou dojezdovou vzdálenost do hlavního města,“ říká Jiří Merkvart, oblastní ředitel M&M Reality. Doplňuje, že široká nabídka je také v Jihočeském kraji, kde láká Šumava, a v Ústeckém kraji, kde na zájmu získávají Krušné hory.

Ceny chat a chalup šly dolů

Poptávka po rekreačních nemovitostech je ale výrazně nižší než dříve. „Jde o zbytné nemovitosti, které si lidé kupují v dobrých časech. A taková situace dnes není,“ konstatuje Hodina. Jako z každého pravidla ovšem i zde platí výjimka. V top turistických destinacích se poptávka drží stále. Kromě Krkonoš a Šumavy jsou to již zmiňované střední Čechy a oblast vltavských přehrad. Při výběru se zájemci častěji ohlížejí po objektech, které nebude třeba zásadně rekonstruovat a hledí na energetickou náročnost i možnost využívat nemovitost celoročně. Jak dlouho se nabídka na trhu ohřeje, záleží tedy i na ní samotné.

Ceny chat a chalup tedy klesaly stejně jako celý realitní trh. Podle údajů M&M Reality v průměru o 10 až 30 procent. „Především se ale jednalo o nemovitosti, které potřebují rekonstrukci nebo nejsou v atraktivních lokalitách,“ upřesňuje Mervart. Nejdráž pořídíte v Praze, Středočeském kraji a na jižní Moravě, kde se ceny pohybují od 28 do 41 tisíc korun za metr čtvereční. V jižních Čechách a na Zlínsku se pak vejdete do 20 tisíc korun za metr.

Samozřejmě vždy záleží na stavu nemovitosti. Chaty a nezateplené domy před rekonstrukcí koupíte levněji, chalupy, které je možné obávat celoročně a jsou plnohodnotným bydlením se pak neliší od cen běžných domů v daném místě.

„Například ty nejlevnější chatky začínají lehce nad částkou sto tisíc korun. Mohou ale stát na pronajatém pozemku a obvykle je tedy třeba počítat s nájmem ve vyšších jednotkách tisíců korun. Nemovitosti s vlastním pozemkem pak stojí několik stovek tisíc korun,“ uvádí Meyer. Na opačné straně spektra pak stojí chalupy v cenách i přes 10 milionů korun. Průměrná cena se podle něj pohybuje kolem 3,5 milionu korun.

Na dřívějších cenách se stále drží ceny jen v top turistických regionech. Například cena chaty na Slapech nebo v Krkonoších poblíž některého z oblíbených lyžařských středisek zůstává stále relativně stabilní. Skýtá totiž v sobě i možnost příjmu z pronájmu, což nemovitosti v méně turisticky žádaných oblastech nabídnout nemohou.

Na víkend do tiny-house i betonové chalupy

Vzhledem k cenám se nyní do popředí zájmu dostávají i jiná řešení pro rekreační bydlení. „Zajímavostí je bezesporu velký nástup tzv. tiny-house či různých typů kontejnerového rekreačního bydlení či mobilheimů,“ uvedl Hodina. Na jejich pořízení totiž budou stačit i nižší statisíce. Například starší mobilheim lze pořídit zhruba od 200 tisíc korun. Samozřejmě jsou ale k mání i prostorné luxusní kousky, jejichž cena přesáhne milion korun. Vyrábí se také na zakázku.

Hendrik Meyer poukazuje na další zajímavý fenomén. Jsou jím tzv. betonové chalupy, staré panelové domy v přírodě, které dnes slouží k rekreaci. Kdo oželí zjevný estetický defekt, může získat rekreační nemovitost na krásném místě za příznivou cenu. Klasickým příkladem je třeba obec Rovná.

Trh reaguje i na poptávku po rekreačních nemovitostech v turisticky lukrativních místech. Tady často vyrůstají v rámci developerských projektů nové apartmánové domy. Jednak proto, že v těchto lokalitách už mnohde není prostor na jednotlivou výstavbu. A trendem je i proto, že údržba je pro majitele mnohem jednodušší než údržba rozsáhlé chalupy a přilehlého pozemku.

Apartmány se nejvíce staví na Lipně, v Krkonoších (například ve Špindlerově Mlýně, ale také třeba v klidnějších Vítkovicích). Výstavba probíhá i v Jizerských horách a v Krušných horách kolem Klínovce. „Nabídku výrazně doplňuje také velmi atraktivní Dolní Morava v Jeseníkách. Zajímavé jsou rovněž projekty v těsné blízkosti lázní Luhačovice,“ doplňuje Jelínek. A nové projekty se objevují i na jižní Moravě, například na Pálavě.

Ceny apartmánů se šplhají do poměrně astronomických částek. Ty, které se prodávaly v průměru kolem 80 tisíc korun za metr čtvereční, se postupně vyšplhaly na úroveň 120 až 160 tisíc korun za metr. Výjimkou ale nejsou ani ceny nad 200 tisíc korun. S těmi se setkáte třeba na Lipně. Například na Dolní Moravě jsou ceny okolo 148 tisíc korun za metr čtvereční. Některé projekty jsou od začátku stavěné s tím, že budou určeny nejen pro rekreaci jejich majitelů, ale ve volném čase také na krátkodobý pronájem. Jsou pak tedy spíš investicí.

Češi objevují výhody rekreace v zahraničí

Stále více realitní kanceláře zaznamenávají také zájem o rekreační nemovitosti, obvykle právě apartmány, v zahraničí. „Jdou jim naproti i ceny nemovitostí, které jsou oproti cenám v tuzemsku často výrazně nižší,“ říká Mervart. Navíc s nákupem takové nemovitosti majitelé získávají možnost kdykoliv odjet či odletět za teplem, a také šanci výdělku, když v době své nepřítomnosti apartmán pronajmou.

Apartmánový dům v chorvatském letovisku Sukošan. | foto: Rellox

Nejčastěji mají podle statistik společnosti Rellox, která se na zahraniční nemovitosti specializuje, čeští investoři zájem o přímořské lokality, druhá příčka patří horským střediskům, zájem mají rovněž o nemovitosti u jezer. „Z hlediska zájmu o jednotlivé země je již několik let v popředí kvarteto Španělsko, Chorvatsko, Rakousko a Itálie,“ uvedl Jan Rejcha, realitní makléř z Rellox. V nabídce této kanceláře najdou zájemci především nemovitosti v nových developerských projektech, tedy ve střední a vyšší cenové hladině. Loni se u prodejů pohybovala průměrná cena okolo 4 600 eur za metr čtvereční (při kurzu 24 Kč za euro zhruba 110 tisíc korun za metr čtvereční).

Podobný trend sledují také v Century 21. Registrují zájem zejména o Chorvatsko. „Zde nabízíme ve spolupráci s největší kanceláří v Chorvatsku stovky nemovitostí od 3 do 10 tisíc eur za metr čtvereční (pozn. 72 000 až 240 000 Kč/m2). Velmi zajímavé je Španělsko nebo Portugalsko, kde jsou ceny i pod 3 tisíce eur za metr čtvereční,“ říká Jelínek. Zajímavou investicí je podle něj dnes ale třeba Kypr, který nabízí i velmi dobře promyšlené projekty nespoléhající se jen na moře a pláže (tudíž i zajímavý výnos). Levnější destinací je pak stále Bulharsko s cenami okolo 1 200 eur za metr čtvereční (28 800 Kč/m2).

Méně tradiční přímořské destinace

U Černého moře se dá koupit apartmán rovněž v Gruzii. Jeden z nových developerských projektů, Magnetic Beach Resort, vzniká dokonce pod taktovkou českého developera a je stavěný podle evropských norem. V nabídce je zde několik typů apartmánů, většinou dvou a čtyřlůžkových. Ze 129 zkolaudovaných apartmánů jich má 121 přímý výhled na moře. V rámci resortu také fungují všechny služby, na které jsme zvyklí z klasických hotelů.

Magnetic Beach Resort u Černého moře v Gruzii. | foto: Magnetic Beach Resort

„Ceny začínají na 3,2 milionů korun a veškeré kalkulace, které vycházejí na základě zkušeností z předchozí sezony, potvrzují návratnost vložené investice do 12 let, bez ohledu na růst ceny nemovitosti, která se běžně pohybuje kolem 10–15 procent,“ říká Petr Zapletal, hlavní investor Magnetic Beach Resort. Doplňuje, že primárně se orientují na investory z České a Slovenské republiky. Ti v tento okamžik tvoří 100 procent majitelů. „Zájemci jsou v drtivé většině fyzické osoby a jsou to jednotlivci nebo rodiny s dětmi. A apartmány kupují hlavně jako investiční, samozřejmě se ale nevylučuje ani využívání ani pro vlastní potřebu,“ dodává Zapletal.

Projekt roste v atraktivní, rychle se rozvíjející lokalitě. Pro představu. V grutinském Batumi se měsíčně prodá okolo tisícovky apartmánů. Lokalita totiž už pátým rokem zažívá developerský boom.

Cenově zajímavé jsou ale i další méně tradiční destinace. „Například v Albánii pořídíte menší apartmán u moře v ceně od 1,1 milionu korun. V Egyptě aktuálně můžete koupit stometrový byt v dochozí vzdálenosti od pláže již kolem 1,5 milionu korun,“ uvádí Mervart další země, kde se Češi poohlížejí po apartmánech.