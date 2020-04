KVÍZ: Finanční gramotnost je důležitá. Zjistěte, jaké máte znalosti

I v době finanční krize je dobré vyhnout se finančním karambolům. Než se upsat nevýhodné půjčce, je lepší zvážit vlastní možnosti a rezervy, abyste vylepšili rodinný rozpočet.

1. Změňte životní návyky

Většina obchodů a restaurací je dnes zavřených, změnit vlastní životní návyky by tedy nemělo být složité. Omezte nakupování na internetu nebo ušetřete výběrem levnějšího zboží. Při vaření nahraďte drahé suroviny, luštěniny a vejce jsou bohatým zdrojem bílkovin a jsou levnější než maso.

Sepište si všechny vaše náklady, překvapí vás, za co nejvíce utrácíte. Postupujte od nejdražších položek a škrtejte to, co nutně nepotřebujete. Zamyslete se i nad neřestmi, jakou jsou cigarety, káva a alkohol.

2. Zkontrolujte, kolik platíte za finanční produkty

Poplatky v bance, za platební kartu či pojištění nemusí být nezanedbatelné. Porovnejte nabídky jednotlivých bank, a pokud to bude výhodnější, změňte finanční ústav, u něhož máte běžný účet. Máte-li více úvěrů, zvažte konsolidaci neboli sloučení všech nebo části vašich dluhů pod jediný úvěr u jednoho poskytovatele. Vždy si ale dejte pozor na úvěrové podmínky. Důležité je uvědomit si, že splacení stávajících dluhů novými půjčkami situaci nevyřeší.

3. Hledejte nové zdroje financí

Těžké období vám pomohou překlenout i věci, které nejsou nezbytné, jako luxusní auto, velká televize či drahý šperk. Zkuste získat finanční prostředky jejich prodejem, je to lepší než se zadlužovat. Bazarů je plný internet i sociální sítě. Jednejte jen s prověřenými a důvěryhodnými uživateli.

Řešením může být i brigáda nebo dokonce změna zaměstnání. Sítě supermarketů i e-shopy neustále hledají nové zaměstnance nebo brigádníky a každá koruna se počítá.

4. Půjčka je až krajní řešení

Pravidlo finančního ombudsmana společnosti Home Credit říká: „Délka užitku produktu, který si za půjčku pořídíte, by měla být delší, než je doba jejího splácení.“ Z logiky této věty vyplývá, že řešit finanční tíseň půjčkou je až úplně poslední možnost. Pokud se pro ni přece jen rozhodnete, vždy musíte mít jasný plán, jak ji budete splácet. Dbejte na výběr poskytovatele, prověřte jeho důvěryhodnost. U každého úvěru řešte nejen výši úroků, ale hlavně roční procentní sazbu nákladů (RPSN), která zohledňuje i všechny skryté poplatky. Nikdy si neberte půjčku větší, než opravdu nutně potřebujete.

Nepanikařte a hlavně nedělejte mrtvého brouka. Situaci začněte včas a účinně řešit. Pokud se obáváte, že splátku nedokážete uhradit, můžete požádat o odklad splátek o 3 nebo 6 měsíců, tak jak schválil Parlament. Odklad splátek však nebyl schválen pro všechny typy úvěrů, pokud si nejste jisti, kontaktujte svého poskytovatele. Ujistěte se také, zda a za jakých podmínek u daného úvěru můžete využít sjednané pojištění.

6. V nouzi poznáš přítele

Vždy, když máte pocit, že sami situaci nevyřešíte, kontaktujte ideálně nezávislou, neziskovou poradnu. Jejich služby bývají poskytovány zdarma a nesnaží se vám nabídnout žádný firemní produkt.

Za svou situaci se nestyďte a hledejte pomoc i mezi svými blízkými. Rodina a přátelé vám mohou například pohlídat děti, abyste mohli na brigádu, nebo vám poradí, kde hledat novou práci či jak ušetřit výhodným nákupem.