KVÍZ: Víte, jaké jsou příjmy domácností a kdo je v Česku chudý?

Na každého člověka v domácnosti připadal průměrný čistý příjem 195,1 tisíc korun, což bylo oproti předešlému roku o 12 700 korun více. Po očištění o inflaci šlo o reálný nárůst příjmů o 4,7 procenta. Naprostá většina domácností vychází se svými příjmy docela snadno nebo jen s menšími obtížemi.

„Velký problém vyjít s penězi mělo v minulém roce 14 procent domácností, přičemž v roce 2018 to bylo 18 procent. Týká se to zejména samoživitelek s dětmi a žen starších 65 let, které žijí samy,“ říká předseda Českého statistického úřadu (ČSÚ) Marek Rojíček.

Míra ohrožení takzvanou příjmovou chudobou za rok 2019 činí 10,1 procenta. „Tento evropský ukazatel nepopisuje chudobu lidí ve smyslu hmotné nouze, ale odráží rozdělení příjmů v dolní polovině populace v každé jednotlivé zemi. A jelikož u nás tempo růstu středněpříjmové skupiny populace převyšuje tempo růstu nízkopříjmové, stoupá i počet lidí, kteří zůstávají pod stanovenou hranicí,“ vysvětluje Jiří Pekárek z odboru šetření v domácnostech ČSÚ.