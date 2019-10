Na dostavbu domu chyběl milion, vyřídit novou hypotéku nebylo snadné

Rodina si koupila stavební projekt, poptala stavební firmy, naplánovala rozpočet a řídila stavbu. Vícenáklady počítala hradit z vlastních zdrojů. Třeba i z prodeje bytu. „Vše bylo spočítané a vše bylo přesně,“ tvrdí Josef Nováček.

Mysleli si, že stavební povolení budou mít poměrně brzy. To už měli vyřízenou hypotéku ve výši 4,3 milionu korun, kterou si kvůli nízkým úrokovým sazbám sjednali hned. „Čekali jsme na stavební úřad. Vše se ale vleklo. A i úřadem požadované úpravy v projektu si vyžádaly peníze navíc, stejně jako například přípojky a další věci,“ říká pan Nováček.

Když Nováčkovi konečně získali stavební povolení a zahájili stavbu, přišli na to, že některé stavební práce mezitím zdražily, stejně tak materiál.

„Navíc jsme museli řešit otázky typu, jestli horší a levnější izolaci, nebo tu kvalitnější a dražší. A když tuto otázku zodpovídáte ke konstrukčním věcem vlastního domu s vědomím, že chyby jsou nevratné, nikdy nechcete tu horší variantu,“ vysvětluje pan Nováček. V průběhu stavby zjistili, že jim na dokončení chybí skoro milion korun.

Lepší je zažádat o vyšší hypotéku

Kdo staví, neměl by podle odborníků příliš spoléhat na přesnost svého stavebního rozpočtu.

„Vždy je lepší ho lehce naddimenzovat a pokud to jen trošku bonita dovolí, zažádat v hypotéce o více peněz. Většinou platí, že 20 % z úvěru nemusíte vyčerpat a pokud je bance necháte, neplatíte žádnou sankci a splátka se vám přepočítá podle reálného dluhu,“ vysvětluje finanční poradce skupiny Partners Ondřej Hatlapatka.

Toto řešení vyjde vždy levněji než následný úvěr, když se ukáže, že náklady na stavbu byly vyšší, než stavebník předpokládal. Podle poradce u částek převyšujících milion korun již nelze příliš pomýšlet na „bezzástavní“ úvěrové řešení.

Úplně nejhorší řešení je financovat stavbu z malých půjček od nebankovních institucí. Anebo naopak prodlužovat stavbu financováním ze svého měsíčního příjmu. „To by při jednom příjmu a chybějícím milionu korun opravdu nebylo rozumné,“ dodává Hatlapatka. Jako možnost řešení vylučuje i úvěr ze stavebního spoření, i když by byl bez zástavy. Důvodem je, že překlenovací úvěry stavebních spořitelen jsou poměrně drahé a vyplatí se spíše pro nižší částky.

Vyřídit novou hypotéku nebylo jednoduché

Východiskem pro Nováčkovy by byla nová hypotéka od stávající banky a byt jako druhá zástava. Vypadalo to docela prostě. „Jenomže se přišlo se na to, že banka ve své metodice nezohledňuje plnou výši rodičovského příspěvku jako příjem. A tak se zavedením nových podmínek ze strany ČNB pro hypotéky, jsme nebyli pro banku dost bonitní. Tedy banka nám odmítla půjčit další peníze,“ říká pan Nováček.

Nováčkovi tedy začali hledat novou banku. Štěstí měli v tom, že stávající banka neměla v plánu je penalizovat za ukončení hypoteční smlouvy před vypršením fixace.

Ukončit starou a založit novou hypotéční smlouvu ale nebylo možné hned. Nováčkovi museli nechat zpracovat nový odhad nemovitosti a za úvěr se zaručit svým bytem. „Paradoxní komplikací přitom bylo, že po celou dobu jsme nemohli oznámit původní bance záměr ukončit čerpání hypotečního úvěru a požádat o ukončení celé hypotéky s potřebným vyčíslením výše dluhu, které je nutné pro novou banku. Kdybychom totiž tuto věc udělali a zároveň nám nevyšel úvěr nový, zavřeli bychom si dveře i u své stávající banky,“ vysvětluje Nováček.

Nakonec ale i to zvládli. Když měli nový úvěr jistý, svou původní banku požádali o ukončení smlouvy k původní hypotéce. A po jejím ukončení a úhradě její jistiny z nové hypotéky, znovu začali dostavovat svůj dům. „Škoda jen, že než jsme všechno vyřídili, zase o něco stouply ceny stavebních prací,“ uzavírá pan Nováček.