Desítky tisíc lidí budou refinancovat hypotéku. Jaké mají možnosti

V roce 2014 poskytly tuzemské banky 88 810 hypotečních úvěrů za bezmála 150 miliard korun. Tehdy si lidé peníze od bank půjčovali za podobný úrok jako dnes, tedy za 2,7 %.

Nejčastěji si hypotéku fixovali na pět let. Pouze menší část pak na ti roky v domnění, že ceny hypoték půjdou dolů, v čemž se nespletli. Většina z nich tak má nyní zafixovanou hypotéku za necelá dvě procenta, protože v roce 2017 byly hypotéky levnější, než jsou dnes.

„I když jsou na trhu zvýhodněné nabídky ze strany některých bank, standardní úrok u hypotéky s fixací na deset let je teď v červnu 2,69 %. Výjimečně pak 2,54% úrok,“ vysvětluje finanční poradkyně skupiny Partners Dana Míchalová.

Dodává, že tipuje letošní úroky u hypoték kolem 3 %. Jako jeden z důvodu udává propad hypotéčního trhu po zavedení nové regulace Českou národní bankou a konkurenční boj mezi bankami.

Co doporučují odborníci

Již loni analytici předpovídali úroky u hypoték na 3 %. To se stalo. V současnosti jsou tak úroky nepatrně vyšší než v roce 2014. Rozdíl tu ovšem je. Zatímco před pěti lety byly trendem klesající sazby, ty dosáhly historického minima v podobě 1% až 1,5% úroků, dnes jsou trendem spíše vzrůstající sazby. Tím hlavním důvodem je pokračující zvyšování základních úrokových sazeb centrální bankou, které se promítá do ceny hypoték.

Vývoj hypoték V roce 2018 Měsíc Počet (v ks) Objem (v mld. Kč) Sazba v % leden 7 783 16,5 2,28 únor 7 446 15,96 2,36 březen 9 087 19,25 2,46 duben 7 896 16,87 2,51 květen 7 819 16,76 2,51 červen 9 030 19,38 2,49 červenec 7 016 15,38 2,50 srpen 8 475 18,78 2,53 září 9 153 20,80 2,57 říjen 10 590 24,28 2,66 listopad 8 617 19,49 2,78 prosinec 6 565 14,93 2,91 V roce 2019 Měsíc Počet (v ks) Objem (v mld. Kč) Sazba v % leden 4 764 10,93 3,00 únor 4 961 10,881 2,99 březen 6 664 14,756 2,9 duben 6 395 14,615 2,85 květen 6 977 15,927 2,80 zdroj: Fincentrum

„Z toho vyplývá, že fixovat momentální úrokovou sazbu na delší období není určitě špatné rozhodnutí. Snižování sazeb v následujících dvou letech je spíše nepravděpodobné,“ vysvětluje Dana Míchalová.

Podle ní je přirozené, že se naprostá většina dlužníků před koncem fixačního období soustředí především na úrokovou sazbu a její vývoj do budoucna v následujících třech, pěti nebo i deseti letech. „Druhou stranu věci ale také je, že nikde nedostanou jasnou odpověď, protože není taková, která by řekla, co bude. Není žádná skleněná koule, z níž by se to dalo vyčíst,“ upřesňuje.

Lidé tak v zásadě volí při volbě délky fixace hypotéky dvojí způsob. Jedni chtějí i za cenu vyšší úrokové sazby garanci pravidelných splátek ve stejné výši na co nejvíce let dopředu. To třeba proto, aby měli jistotu pro jasné plánování svých budoucích financí. Druzí zase vidí svou šanci v co nejnižší úrokové sazbě s kratší dobou fixace. I za cenu vyššího rizika, že po jejím vypršení budou sazby ještě vyšší.

Při refinancování nejde jen o úroky

Při refinancování hypotéky na základě ukončení fixace ovšem nejde pouze o správnou volbu úroku a délky fixace. Jsou tu i další možností, jak s hypotékou pracovat.

„Před koncem platnosti smluvních podmínek je reálná šance si u kmenové nebo i jiné banky vyjednat výhodnější podmínky. Ať už je to nižší úroková sazba, připojištění k hypotéce za zvýhodněnou cenu nebo i třeba navýšení hypotečního úvěru. A pokud nabízí jiná banka klientovi zajímavější podmínky, pak dobré hypotéku refinancovat, tedy převést dluh k jiné bance,“ říká Dana Míchalová.

Její slova potvrzuje i hlavní poradce České bankovní asociace Vladimír Staňura, podle kterého panuje na našem trhu s úvěry na bydlení obrovská konkurence. „U úvěrů na bydlení je silná konkurence mezi bankami, bankám zároveň na záda dýchají i stavební spořitelny. Banky tedy mají zájem o nové klienty. U úvěrů na bydlení mají navíc jistotu, že jde o úvěr na dlouhé roky. A toho by měl klient umět využít a nebát se s bankou jednat o výhodnějších podmínkách hypotéky,“ upřesňuje.

Možnosti pracovat s hypotékou mají ale i ti, kterým fixace končí až příští nebo přespříští rok. Pokud se obávají růstu úroků, hypotéku mohou zafixovat již nyní. Banky nabízejí takzvanou „dopřednou fixaci“, neboli prefix. V podstatě se jedná o rezervaci aktuální úrokové sazby, a to až s dvouletým předstihem. Na trhu je přitom i nabídka na tříletou prefixaci.

V praxi to podle odborníků znamená, že když klient vidí, že úrokové sazby kontinuálně stoupají, měl by sáhnout po možnosti prefixu jako po záchranném kruhu. Obdobně se dá využít prefix v době nízkých úrokových sazeb.