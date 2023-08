Fixovaná cena elektřiny pro mě bude nevýhodná. Co dělat, až skončí regulace

Sedm rad pro odběratele elektřiny: Pokud nejste spokojeni se současnou smlouvou, buďte aktivní a nečekejte na konec zastropování, ceny jsou v létě nízké a před zimou se očekává nárůst ceny z důvodu větší spotřeby.

Roční závazek je aktuálně dobrá volba. Překlenete dražší zimní ceny a v létě se podle situace opět můžete rozhodnout. Ti konzervativnější mohou zvolit i dvouletý závazek.

Pokud neradi riskujete, raději fixujte. Někteří dodavatelé nabízejí i krátkodobé, třeba měsíční fixace. To ale znamená, že se cena z měsíce na měsíc může rychle měnit a slovo fixace je pak trochu zavádějící.

Sjednání automatické prolongace zajišťuje automatickou obnovu smlouvy na dobu určitou, typicky za stejných podmínek a na stejnou dobu, jako byla uzavřena smlouva původní. Skrytým nebezpečím však může být to, když se při automatické prolongaci mění cena. A zatímco letos je maximální cena energií omezena cenovými stropy, od příštího roku mohou případně vysoko nastavené ceny na spotřebitele dopadnout plnou vahou.

Jestliže máte smlouvu s automatickou prolongací a jejímu prodloužení chcete zabránit, musíte prolongaci odmítnout nejpozději 20 dnů před koncem smlouvy.

Buďte obezřetní, pokud vás navštíví podomní prodejce. Pozor dávejte nejen na obsah samotné smlouvy, ale i na plnou moc pro převod energií, kterou vás energošmejdi snadno chytí do pasti.

Než se upíšete novému dodavateli, využijte online srovnávače, abyste zjistili, jaké ceny nabízí konkurence.