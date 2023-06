Nejlevnější je ta energie, kterou nespotřebujete, radí expert z projektu Dům plných úspor

Úsporné technologie jako solární panely a tepelná čerpadla se stále zdokonalují a hlavně klesá jejich pořizovací cena. I kvůli válce na Ukrajině naopak vzrostla cena energií. Návratnost investic do fotovoltaiky nebo do čerpadel se zkracuje. Klidně i na dva a půl roku. Jak vybrat instalační firmu, na co si dát pozor a kde ještě ušetřit? Odpovědi znají Petr Stejskal z projektu Dům plný úspor a Kateřina Veselá, manažerka týmu nehypotečních úvěrů mBank.