SROVNÁNO: Kolik stojí školné a kroužky německé a české rodiče

Němečtí rodiče utratí za jedno dítě do jeho osmnáctého roku života v průměru okolo 130 000 eur. Podle údajů spolkového statistického úřadu stojí ratolest zpočátku přibližně 6 200 eur za rok (158 000 korun, pozn. red.), tedy asi 13 000 korun za měsíc. A to jen za jídlo, oblečení, volnočasové aktivity, hračky a nábytek. Částky za případné hlídání, jesle, mateřské školy v této sumě nejsou zahrnuty.

Pro řadu mladých rodin jsou to ovšem náklady, které hraničí s jejich finančními možnostmi. „Průměrná hrubá mzda v Německu je aktuálně skoro 4 000 eur, což je v přepočtu podle současného kurzu lehce přes 100 000 korun. Zdaleka ne všichni, obdobně jako v Česku, na ni ale dosáhnou. Odvody a daně mohou u zaměstnanců v Německu dosahovat 40 až 50 procent z hrubé mzdy,“ potvrzuje Petr Král z Vysoké školy ekonomické v Praze.

Desetitisíce za školku

Tak například mateřská škola. Jedno má v tomto směru celý stát společné - v každé spolkové zemi je to jinak. Dokonce i v každém okrese. Neexistuje jednotný přístup, pokud jde o finanční náklady na školku, a s jakoukoli změnou bydliště se musíte připravit klidně i na několikanásobné výdaje, zejména pokud se přestěhujete do většího města.

Ve velké části Německa se až do nedávna školkovné, nebo spíše školné, platilo. Odvíjelo se od několika faktorů – výše příjmu rodičů, délky pobytu v předškolním zařízení, věku dítěte a podobně. Zatímco menší obce měly nastavenou hladinu okolo 100 eur za měsíc a dítě, v Mnichově se částka ještě před nějakou dobou šplhala až k 600 eurům (15 300 korun, pozn. red.). „My platíme v Praze za jedno dítě ve státní školce bez stravování 1300 korun měsíčně,“ říká pětatřicetiletá Eva, matka tří dětí. Mnichov je přitom obdobně velký jako Praha. Rozdíl? Několikanásobný.

Pastelkovné i poplatky za svačiny

Některá německá města či regiony sice v posledních dvou letech od školného ustoupily, respektive je začaly plně subvencovat, někde ovšem jen do určité výše. Přístup je v celé zemi zcela rozdílný. „Momentálně dostáváme od bavorského státu slevu 100 eur na dítě a měsíc. Všechno, co je ale nad tuto sumu, musíme doplácet. Teď je to 17 eur, což je pořád méně než původních 117 eur za měsíc, které nám stanovil provozovatel školky, což je v tomto případě církevní organizace. Od září je dcera předškolák, to nebude platit nic, celé školné přebírá Bavorsko,“ říká jednačtyřicetiletá Karina, matka dvou dcer, která žije s rodinou pětadvacet kilometrů od české hranice.

Stále tady je ale množství položek, které musí rodiče hradit sami. „Žádné společné svačiny nemáme, děti si je nosí sami, pokud chceme, aby svačily dohromady, stojí mě to měsíčně 15 eur, a to jde jen o dopolední svačinu. Chci-li, aby mělo dítě oběd, musím si připravit měsíčně přibližně dalších 62 eur (cca 1 600 korun, pozn.red.),“ vypočítává Karina. Jsou tu i každoměsíční položky jako „Spielgeld“, tedy poplatek za hračky, pastelky, papíry, tužky, částka za pití ve školce nebo za zeleninu a ovoce.

A není to jen školka. Obědy na základní škole, která je například v Bavorsku od 1. do 4. třídy, také nejsou zadarmo. V tomto je to stejné jako v Česku, nicméně ceny se liší. „Platíme za jeden oběd 3,50 eur, což je asi 90 korun. To mi přijde docela dost, za měsíc to dělá na dvě děti okolo čtyř tisíc. Jenom za obědy. Když k tomu připočítám další sumy, které škole každou chvíli vybírá například za kopírované papíry, jen předepsané základní psací potřeby mě stály na začátku školního roku přes dva tisíce korun pro jedno dítě a dalších 1 300 jsme platili za sešity ve škole,“ říká Martina, která žije se dvěma dětmi několik let v bavorském příhraničí.

Výuka na nástroj se prodraží

A co kroužky? I tady se musí člověk připravit na výdaje, které by byly pro české rodiče patrně hůře akceptovatelné. Fotbalový trénink v okresním městě stojí 700 korun za měsíc za 90 minut, balet 800 korun za měsíc s frekvencí jednoho hodinového tréninku týdně. „To je 360 eur za rok (9 200 korun, pozn. red.) za šedesát minut za týden,“ počítá Carolin Pappertová, jejíž dcera navštěvuje baletní hodiny. Pokud by chtěla dát dítě na tréninky dvakrát za týden, přehoupne se zaplacenou sumou přes osmnáct tisíc.

Nebo hra na nástroj. „V Bavorsku, respektive pravděpodobně v celém Německu neexistují základní umělecké školky jako v Česku. Máme tady v některých městech jakési hudební školy, ale všichni vyučující v nich působí jako OSVČ. Vyučovací hodina, což je tady pouze třicet minut, stojí 12,50 eur (320 korun, pozn. red.). Platí se celoročně, tedy i o prázdninách, protože suma za celkovou roční výuku je vydělena dvanácti měsíci,“ objasňuje Birgit Kohlová, učitelka hry na akordeon v menším bavorském městě.

Tyto částky jsou ještě nízké, například půlhodina výuky na klavír stojí v okresním městě přes šest set korun. „Můžete požádat o dvacetiprocentní subvenci město, obvykle vychází vstříc,“ doplňuje Kohlová.