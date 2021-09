Stát garantuje víc peněz pro děti. Kdo pomůže s výdaji na školu?

Změna se týká i těch, kdo dosud na dávku neměli nárok – zvyšuje se totiž i limit čistých příjmů, kdy o přídavky lze žádat. Z dosavadního 2,7násobku životního minima rodiny jde nově o 3,4násobek, na dávku tak dosáhne víc lidí než dosud.

V praxi to znamená, že jestliže samoživitelka s jedním dítětem ve věku do šesti let měla nárok na přídavky, jen pokud byl její čistý příjem pod 14 958 korun, nyní se limit výrazně zvýšil, jeho hranice je 18 836 korun. Jak se situace změní pro další modelové domácnosti, napovídá tabulka.

A ještě jedna změna, nově se do příjmů nezapočítává příjem dítěte ze školní praxe či brigády, kvůli kterému mnohé rodiny na dávku nedosáhly doslova o fous. O dávku se žádá na úřadu práce a potřeba je doložit příjmy všech členů domácnosti za uplynulé kalendářní čtvrtletí. Žádost je možné podat i elektronicky prostřednictvím datové schránky.

Existují spousty různých výpočtů na téma „kolik stojí školák“. Rozpočet na nástup prvňáka do školy začíná na šesti tisících korunách a to jen v případě, že se spokojíte s levnějšími variantami školních pomůcek. K tomu pak všechny kroužky, příspěvky škole, nové oblečení a boty, pokud přes prázdniny dítě vyrostlo... Kdo má dětí víc, může očekávat, že podzimní rozpočet bude nepěkně napjatý. Naštěstí jsou ale cesty, jak mu pomoci.

Když ex- neplatí, pomůže stát

Rodinám samoživitelů, kterým druhý rodič neplatí na děti výživné, svitla naděje. Mohou stát požádat o takzvané náhradní výživné. Není to však tak, že by pečující jednou nedostali alimenty a už klepali na dveře úřadu. Je třeba splnit podmínky.

Kromě toho, že dítě musí být nezaopatřené a musí mít bydliště v ČR, je třeba, aby rodič, který peníze nedostává (či samo vyživované dítě, pokud je už plnoleté) prokázal, že podal návrh na exekuci nebo soudní výkon rozhodnutí. O zálohové výživné se žádá na úřadu práce, maximum je

3 000 měsíčně.

Mimořádně lze žádat o dávku hmotné nouze

Pokud je situace opravdu tristní, lze požádat o takzvanou mimořádnou okamžitou pomoc, což je dávka hmotné nouze. Získat ji mohou lidé, kteří mají nízké příjmy a majetek, ocitli se v nouzové situaci a potřebují peníze.

Popis je trochu vágní a opravdu – podmínky nejsou tentokrát dány žádnými tabulkami, ale zejména individuálním posouzením případu.

Maximální dávka je 57 900 korun, to však je spíš limit pro případ živelních událostí, nikoli pro školní pomůcky. Samozřejmě se přitom pohlíží na situaci žadatele – pokud momentálně nemá příjmy, protože covid omezil jeho podnikání, ale v garáži parkují tři auta a vlastní chatu, úředníci mu nejspíš doporučí nějaký majetek prodat.

Dávka může být využita na školní pomůcky, zájmové kroužky i třeba na školu v přírodě. Žádat lze opět na úřadu práce.

Obědy mohou být pro děti zdarma

Kdo má finanční problémy dlouhodobě, může hledat podporu nejen u státu, ale i u nadací a spolků. Se školou je například svázána činnost obecně prospěšné společnosti Women for women, díky které dítě může získat obědy zdarma.

Kromě pravidelné stravy tak získá ještě jednu velkou devizu – nebude vyloučeno ze školního kolektivu. Společnost příspěvek poskytuje přímo škole, informovat se o možnosti podpory můžete tedy v ředitelně.

Vyzkoušeli jste už sílu swapu?

Při shánění školních potřeb, pomůcek či ošacení se mnozí rodiče naučili poohlížet se na internetových aukcích a bazarech. Ti, kdo už věci nepotřebují, je tam nabízejí, a pokud vám nevadí (a proč by vlastně mělo?), že školní tašku už někdo nosil, můžete ji získat za méně peněz.

Můžete však uspět ještě výrazně výhodněji – tím kouzlem je takzvaný swap. Výměna, kde „prodávajícímu“ nejde o to, aby za věc získal adekvátní hodnotu, ale spíše má radost, že předmět ještě poslouží. Protihodnotou za školní pomůcky může být domácí marmeláda, kniha či dobrá čokoláda. Swapuje se hlavně regionálně, informace hledejte zejména na sociálních sítích.