Ježíšek se netrefil? Ještě dárek stihnete vyměnit či vrátit

Vánoční dárky vybíráme s tím nejlepším úmyslem. Přesto se může stát, že nakonec nesplní očekávání a vy je budete potřebovat vyměnit či vrátit. S tím se počítá. Pro obchodníky je to poměrně rutina. Podmínky se však budou lišit podle toho, kde jste dárky koupili.

Pro nákupy v kamenných obchodech neexistuje žádné zákonné právo cokoliv vrátit zpět bez udání důvodu. Každý obchod si tak tyto záležitosti řeší po svém. I když nutno přiznat, že velká část obchodníků je vstřícná. Možnost vrátit či vyměnit zboží je zejména ve velkých obchodech a řetězcích častá, i když to není jejich povinností.

„Na vrácení zboží se ale v těchto případech může vztahovat celá řada podmínek, které si prodejce může určit,“ upozorňuje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

V kamenných obchodem lhůta i 90 či 120 dnů

K vrácení zboží přistupuje již dlouho nadstandardně například Globus. „Vrácení zboží je možné do 30 dnů od zakoupení,“ uvedla Aneta Turnovská, tisková mluvčí Globus.

Ještě velkorysejší jsou podmínky řetězce Tesco. Tady je nevhodný nákup možné uplatnit do 3 měsíců od data koupě. Zboží ale musí být originálně zabalené, nepoužité a samozřejmě je nutné předložit také doklad o koupi – účtenku. „Zákazníkovi vracíme peníze, v případě platby platební kartou vracíme částku na platební kartu,“ doplňuje Michal Kuzmiak, tiskový mluvčí Tesco. Přesné podmínky a výjimkou najdete na webových stránkách prodejce.

V řetězci se sportovním zbožím Decathlon je výměna nebo vrácení zboží zakoupeného na prodejně možná do 90 dnů. Zboží musí být se všemi původními obaly a účtenkou (může být i elektronická na zákaznické kartě). A vrátit ho lze výhradně na některé z prodejen, nelze ho zaslat žádnou dopravní společností. V prodejně české značky spodního prádla Styx pak mají pro výměnu zboží lhůtu 120 dnů.

Delší čas pro řešení nevhodných dárků nabízí také další řetězce s módou, obuví či sportovním zbožím. Výhodu zde často mají ti, kteří mají členskou kartu daného řetězce. S tou totiž bývá lhůta pro vrácení či výměnu zboží delší. Například ve Sportisimo můžete nepoužité a nepoškozené zboží zakoupené v listopadu či prosinci loňského roku vyměnit či vrátit do konce ledna. Členové Sportisimo Klubu pak mají na vše čas vždy 90 dní od nákupu.

Na e-shopu je na vrácení 14 dní ze zákona…

„Pokud spotřebitelé nakoupili na Vánoce zboží na dálku v různých e-shopech, pak ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží mohou odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu,“ říká Hekšová.

Tato lhůta je stanovena přímo zákonem a postačí, pokud vaše rozhodnutí prodejci během této lhůty odešlete, ideálně písemně s dokladem odeslání nebo má-li prodejce online formulář, tak jeho online vyplněním na webu e-shopu. Ve stejné lhůtě je třeba odeslat prodejci také samotné zboží. Oba kroky lze spojit dohromady, tedy poslat balík se zbožím a oznámením o odstoupení.

Jak upozorňuje Eduarda Hekšová, v případě odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě nemá spotřebitel povinnost vrátit zboží v původním obalu. Prodejce tak po vás nemůže požadovat, abyste vrátili zakoupené zboží přesně v tom samém obalu, ve kterém jste zboží obdrželi.

Na druhou stranu je spotřebitel povinen zboží před vrácením k prodávajícímu řádně zabalit nebo jinak opatřit, aby nedošlo k jeho poškození na cestě zpět k prodávajícímu (jinak se vystavuje riziku, že bude odpovídat za snížení hodnoty zboží). O povinnosti vrátit zboží včetně původního balení by se dalo uvažovat pouze v případě, že by i takové balení bylo součástí kupní smlouvy (např. speciální pouzdra či dárkové balení). Jako u všeho ale existují výjimky. Například tak nelze vrátit rtěnku či počítačovou hru, pokud došlo k vybalení z původního obalu.

„Ze zákona vám musí prodejce při odstoupení v zákonné lhůtě vrátit všechny peníze včetně nákladů na prodejcem nabízenou nejlevnější dopravu zboží k vám,“ vysvětluje Hekšová. „Myslí se tím z nabídky prodejce a nelze to zaměňovat s možností osobního odběru, která není dodáním v pravém slova smyslu.“

Částku k vrácení poukáže prodejce stejným způsobem, jakým jste zboží platili, pokud se nedohodnete na jiném způsobu. Při vrácení zboží zpět prodejci však nese náklady spotřebitel. Některé e-shopy však umožňují vrácení zboží zdarma např. prostřednictvím vybraných způsobů dopravy.

… po Vánocích však často déle

Jenže lhůtu 14 dnů, kterou pro nákup přes e-shop přiznává zákon, asi stihne v době Vánoc jen málokdo. Přece jenom se většina lidí snaží mít dárky pohromadě dříve. Obchodníci s tím počítají a v tomto období lhůtu prodlužují.

„Pro vrácení zboží, které je nad zákonný rámec 14 dnů, si ale již prodejce může stanovit přísnější podmínky pro vrácení zboží, například dodání neporušeného původního obalu,“ dodává Hekšová.

Nejčastěji prodejci prodlužují lhůtu do poloviny či do konce ledna. Například Mall.cz u zboží zakoupeného loni od 10. října do 23. prosince prodloužil možnost vrácení zboží až do 31. ledna. Tedy pokud jste si tuto možnost „zatrhli“ při nákupu v košíku. „Stačí, když zákazník donese nepoškozené, zcela nepoužité zboží, ať už je rozbalené nebo ne, s originálním obalem na kteroukoliv z našich poboček. Využít lze také služeb přepravce,“ popisuje Pavla Hobíková, tisková mluvčí Mall.cz. Samozřejmě je třeba doložit také doklad o nákupu.

Internetový obchod Vuch.cz pak poskytuje celoročně na vrácení objednávky 30 dnů. A v případě, že zboží chcete vrátit, to platí také pro vánoční dárky. Jinak je tomu ale u výměny zboží. „U výměny produktu jsme každoročně benevolentní a vycházíme zákazníkům vstříc až do 30. ledna. Ani letos tomu není jinak,“ říká Daniel Kučera, manažer provozu a expedice české módní značky Vuch.

Nadstandardní podmínky někde i celoročně

Prodejce spodního prádla Styx nabízí standardně možnost výměny do 120 dnů od koupě. „Zboží je potřeba dodat zpět v obalu, ve kterém jste do obdrželi. Nesmí z něj být odstraněné cedulky, nesmí být nošené a nesmí být vyprané,“ upřesňuje Ruslan Skopal, spolumajitel firmy. Jak už bylo zmíněno, stejná pravidla u tohoto prodejce platí také u nákupu na prodejně.

Nadstandardní podmínky pro výměnu zboží poskytuje také Baťa. Pokud není objednané zboží podle vašich představ, můžete jej do 60 dnů od převzetí balíčku vrátit na kterékoliv naší prodejně Baťa. Vracené zboží nesmí být poškozeno, musí být předáno včetně všech původních obalů a kupního dokladu. Místo vámi vráceného zboží si budete moci vybrat jiné zboží v odpovídající hodnotě, nebo si můžete dostat šeky v hodnotě daného produktu, jejichž platnost je jeden rok.

Podobně jako u kamenných obchodů poskytují i při nákupu přes e-shop někteří obchodníci zvýhodněné podmínky pro ty, kteří mají jejich členskou (věrnostní) kartu. Například u CCC je to až 120 dnů podle úrovně členství.