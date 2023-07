Cesta k odškodnění nebyla snadná, nakonec získali šest milionů korun

Podle dat České kanceláře pojistitelů (ČKP) v rámci škod z povinného ručení Češi v zahraničí za rok 2022 způsobili celkem 7 028 nehod.

„Nejvíce nehod způsobili Češi v Německu, a to 2 620, na druhé příčce je Slovensko s 937 nehodami a třetí místo obsadilo Rakousko s 907 nehodami,“ jmenuje země Petr Jedlička, pojistný matematik ČKP. Prim v nehodovosti Čechů v zahraničí hrají prázdninové měsíce, nejvíce se bourá v červenci a srpnu.

Škody, které způsobíte vy vaším vozidlem, a to i v zahraničí, jsou kryty v rámci povinného ručení, dokladem o jeho zřízení je tzv. zelená karta.

„I když na území České republiky již postačí mít zelenou kartu elektronicky, například i v mobilním telefonu, při cestách za hranice by ji měl motorista mít u sebe vytištěnou,“ upozorňuje Vladimír Krejzar, ředitel likvidace ČKP. Změny se dočkáme až v průběhu roku 2025, kdy budou moci mít motoristé zelenou kartu v digitální podobě ve formátu pdf také v zahraničí.

Zelená karta v zahraničí má i další výhodu – k dispozici máte asistenční služby. S nimi vám pojišťovna zajistí odtah nepojízdného auta, náhradní vůz nebo vyproštění vozu. Zkrátka co si sjednáte, to platí i v cizině. Na zelené kartě je navíc uvedeno telefonní číslo na asistenční službu, kam můžete volat non-stop a domluvíte se vždy v češtině.

Škody na vlastním vozidle

Jestliže nemáte standardně sjednané havarijní pojištění, před odjezdem do zahraničí jeho sjednání určitě zvažte. „Využít můžete tzv. krátkodobé havarijní pojištění. To lze sjednat třeba na jeden měsíc a funguje jako klasické havarijní pojištění, jsou z něj kryta rizika nehody, vandalismu, odcizení nebo živelné pohromy podle nabídky jednotlivých pojišťoven,“ doporučuje Tomáš Pavlík z ČKP.

Sjednat ho lze v podstatě kdykoliv před odjezdem. Na první pohled se zdá krátkodobé havarijní pojištění levnější, v přepočtu na měsíc ale vychází dráž než celoroční. O jeho výhodnosti rozhoduje především doba, na kterou ho sjednáváte.

Když dojde k nehodě

Pokud nehodu nezaviníte, máte nárok na finanční náhradu, často je ale problém se jí domoci v odpovídající výši.

To byl i případ mladé Češky. Během dovolené zemřel při autohavárii její manžel, otec dvou dětí. Zpočátku to vypadalo, že pozůstalí dostanou jen několik desítek tisíc, za pomoci odborníků se podařilo získat částku přes šest milionů korun jako výživné pro děti a kompenzaci za psychickou újmu.

„Problémem bývá i to, že lidé velmi často vůbec netuší, na co mají nárok. Spokojí se pak třeba jen s bolestným, a přijdou o stovky tisíc korun,“ říká Tomáš Beck, expert na odškodnění společnosti Vindicia a dodává: „Je také nutné dodržovat řadu pravidel a povinností, jinak vás může čekat velká bitva o odškodnění, nebo dokonce můžete mít smůlu.“

V některých případech může mít planost pojistky určité podmínky. Musíte například pojišťovnu informovat do určitého počtu hodin, popřípadě mít událost potvrzenou od konkrétních institucí, například policie.

Zásadně nikdy nepodepisujte žádný dokument, kterému nerozumíte. Nebyli byste první, kteří v šoku po úraze stvrdili zdánlivě nevinný papír a následně zjistili, že se přiznali k zavinění celého incidentu.

„I v zahraničí můžete bohužel potkat policisty, kteří si rádi zjednoduší práci, popřípadě zvýhodní místního občana. Proto raději počkejte, až budete mít překlad daného dokumentu, popřípadě se obraťte na místní ambasádu,“ radí Beck. Dodatečné řešení takových situací bývá složité, a ne vždy dopadne spravedlivě.

Důležitá je prevence

Ačkoliv při cestování zůstáváte v Evropě, mohou vás v jednotlivých státech zaskočit mírně jiná pravidla. Týká se to i skleničky před usednutím za volant. Přestože je v některých zemích určitá tolerance alkoholu za volantem, pokud se stanete účastníky dopravní nehody a nafoukáte, může se úplně jinak hodnotit míra zavinění.

„Setkali jsme se s tím, že přestože nehodu jednoznačně zavinil druhý řidič, odškodnění bylo klientovi kráceno, protože měl v krvi alkohol – byť daná země měla tu konkrétní míru povolenou,“ uvádí Beck.

A pozor, situace v zahraničí bývá leckdy složitější a pravidla jsou relativně komplikovaná. Například v oblíbeném Chorvatsku si na rodinné dovolené mohou dát rodiče pivo k obědu a pak legálně řídit osobní auto. Jejich osmnáctiletý potomek si ale před sednutím za volant žádný alkohol dopřát nesmí. Mnohde se liší i pravidla pro profesionální řidiče či pro cyklisty. Pokuty přitom rozhodně nebývají symbolické.

Nezapomínejte ani na povinné vybavení vozu, dodržení pravidel vás ochrání před pokutou. Například v Rakousku musíte mít reflexní vestu nejen v autě, ale jako řidič povinně i po ruce. Jestliže tedy jedete na dovolenou, vyplatí se prostudovat pravidla a požadavky, které platí v tranzitních zemích.

„Samozřejmě platí, že auto musí být v dobrém technickém stavu, mít povinné prohlídky a všechna povolení. Pokud by došlo k nehodě a vyplynulo, že vozu chyběla třeba technická, znamenalo by to v odškodňování velké komplikace, ať už by byl řidič poškozený, nebo viník,“ míní Beck.

Odškodňování se přitom může zadrhnout i na nečekaných aspektech.

„V jednom ze států jižní Evropy se stala nehoda, kde byl náš klient jasný poškozený, nikoliv viník. Jenže ve voze vezli psa, kterého neměli připoutaného nebo v přepravce. Pojišťovna viníka se následně bránila, že to mohlo být tak, že pes odvedl pozornost od řízení. Napřed nechtěli platit nic, následně odškodnění krátili o 20 procent. Nutno říci, že jsme v dané situaci takový závěr přivítali, a dva zranění klienti získali dohromady 12 tisíc eur,“ uzavírá Beck s tím, že nešlo o těžké úrazy.