Sběr jahod nebo potápění. Jak se co nejlépe pojistit při cestě za hranice?

Doba dovolených je v plném proudu a řada z nás se chystá na cesty do zahraničí. Přibalit si cestovní pojištění se určitě vyplatí, je ale třeba vědět jak na to. Jak to máte vy, vyznáte se v cestovním pojištění? Otestujte si své znalosti v následujícím kvízu.